Daiva Žeimytė neslėpė nerimo po tragedijos Krokuvoje: „Baisiausia, kad mes visi...“

Šiuo įrašu moteris sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prisiminė ir kitą istoriją
„Tragedija Lenkijoje privertė dar kartą susimąstyti apie tai, kokioje keistoje ir vis tirštėjančioje atmosferoje šiandien gyvename. Joje susimaišę faktai, melas, sąmokslo teorijos, dirbtinio intelekto kuriama tikrovės imitacija, socialinių tinklų algoritmai, baimės, pyktis ir neapykanta. Visa tai taip persipynę, kad kartais darosi sunku atskirti, kas tikra, kas išgalvota, o kas sąmoningai sukonstruota. Baisiausia, kad mes visi ta pačia atmosfera kvėpuojame.
Vieni gebame atsirinkti. Kitiems tai sekasi sunkiau. O kai žmogus dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra linkęs į perdėtą įtarumą, sąmokslo teorijas ar iškreiptą pasaulio suvokimą, tokia aplinka gali tapti ypač pavojinga.
Nežinau, kas tiksliai vyko Lenkijoje šaudžiusio žmogaus galvoje ir kas jį paskatino taip pasielgti. Nenoriu spėlioti, kol nėra aiškių faktų. Tačiau ši tragedija man priminė prieš dešimtmetį Amerikoje nutikusią „Pizzagate“ istoriją. Tuomet internete išplitusi visiškai nepagrįsta sąmokslo teorija apie tariamai vienoje Vašingtono picerijoje laikomus ir išnaudojamus vaikus paskatino žmogų su ginklu nuvykti jų „gelbėti“. Tikrovėje nebuvo nei tų tariamai ten laikomų vaikų, nei įsivaizduojamo nusikaltimo. Tačiau to žmogaus sąmonėje ši istorija jau buvo tapusi tikrove.
Būtent čia, man atrodo, slypi viena didžiausių mūsų laikų problemų.
Virtualioje erdvėje mes vis dažniau ne tik dalijamės informacija. Mes ten susikuriame ištisus pasaulius. Su savais herojais, priešais, grėsmėmis ir tiesomis. Algoritmai mums nuolat pateikia vis daugiau to, į ką reaguojame. O stipriausiai dažnai reaguojame į tai, kas gąsdina, piktina ar šokiruoja. Taip pamažu susiformuoja aplinka, kurioje žmogui gali tapti sunku atskirti internetines istorijas nuo realaus gyvenimo.
Nenoriu teigti, kad socialiniai tinklai savaime paverčia žmones smurtautojais. Kiekviena tragedija turi savas priežastis ir aplinkybes. Tačiau negalime ignoruoti klausimo, ką nuolatinis gyvenimas tokioje aplinkoje daro mūsų gebėjimui kritiškai mąstyti.
Ypač dabar, kai dirbtinis intelektas leidžia vis lengviau kurti įtikinamus vaizdus, balsus, istorijas ir net ištisus neegzistuojančius įvykius. Ir tai liečia ne tik žmones, kurie tiki sąmokslo teorijomis. Nė vienas nesame visiškai atsparus informaciniam triukšmui, manipuliacijoms ar savo pačių įsitikinimų patvirtinimo paieškoms. Galbūt šiandien mums visiems labiausiai trūksta ne informacijos, o gebėjimo nuo jos atsitraukti. Sustoti, suabejoti, pasitikrinti ir prisiminti, kad pasaulis yra gerokai didesnis už tai, ką matome savo ekranuose. Ir kad už viso šio triukšmo yra tikri žmonės, tikri gyvenimai ir tikros tragedijos. Stiprybės, Lenkija“, – socialiniame tinkle rašė žinoma žurnalistė ir laidų vedėja.
Primename, kad po šeštadienį Krokuvoje įvykusių šaudynių paaiškėjo naujausia informacija – dalis uždarytos Turgaus aikštės ir aplinkinių gatvių jau atverta. Vis dėlto įvykio vietoje dar dirba policijos pareigūnai, tęsiama automobilių ir kitų incidento metu apgadintų objektų apžiūra. Tuo metu įvykio liudininkai pasakoja apie patirtą siaubą ir paniką, rašoma „tvn24“.
Naujausiais duomenimis, kaip tvirtino policijos viršininko atstovas spaudai inspektoriaus pavaduotojas Andrzejus Fijołekas, nusikaltėlio bute buvo rasti jo 53 metų tėvas, 52 metų motina ir 20 metų sesuo. Aukos patyrė šautinių žaizdų ir greičiausiai mirė nuo šautinių žaizdų, rašoma „tvn24“.
Aukų skaičius kol kas nepakito. Liko šešios šio incidento aukos, o sužeistųjų būklė nepablogėjo. Nusikaltėlis yra sunkiai sužeistas, TVN24 sakė A. Fijołekas.
Nusikaltėlio automobilyje tikriausiai buvo penki ginklai.
Turgaus aikštė vis dar uždaryta
Krokuvos Turgaus aikštė vis dar uždaryta, kai kurios teritorijos aptvertos policijos juosta, tačiau iš dalies ji grįžta į gyvenimą.
Kai kuriose vietose vis dar dirba policijos pareigūnai. Dalis Turgaus aikštės ir į ją vedančios gatvės jau atidarytos, anot Mažosios Lenkijos policijos atstovės spaudai, inspektorės pavaduotojos Katarzyna Cisło.
Eismas taip pat atnaujintas Dietla gatvėje, kur šeštadienį buvo nutrauktas šaulio persekiojimas, netoli sankryžos su Stradomska gatve.
24 metų vyro vairuojamas automobilis buvo nutemptas į policijos automobilių stovėjimo aikštelę prie Provincijos policijos būstinės. Išsamus transporto priemonės patikrinimas numatytas sekmadienį.
Du automobiliai, rasti persekiojimo pabaigoje, dar turi būti nutempti: transporto priemonė, kuri atsitrenkė į nusikaltėlio automobilį, ir policijos automobilis. Policija taip pat planuoja apžiūrėti tramvajų, į kurį užpuolikas taip pat šaudė.
„Kareiviai, mes žinome, ką daryti. Mobilizuokite visus, galinčius paaukoti kraujo policininkams ir visiems sužeistiesiems.
Vadai – sudarykite sąlygas savo garnizonuose su kraujo donorystės būriais“, – rašė Lenkijos armijos generalinio štabo viršininkas generolas Wiesławas Kukuła, atsakydamas į prašymą paaukoti kraujo vienam iš sužeistų policininkų.
Prakalbo įvykio liudininkai
„Mums tai buvo šokiruojantis įvykis“, – prisipažino vienas užsienietis, buvęs netoli šaudymo vietos Krokuvoje. Jis sakė, kad su grupe draugų planavo nuvykti į tragedijos vietą.
„Tai buvo baisu, tikras košmaras. Tai kainavo mums daug streso; nežinojome, kas dar gali nutikti“, – pasakojo vienas užsienio turistas.
Kitas užsienio turistas pasakojo, kad į Krokuvą atvyko kaip turo dalis. „Valgėme, kai išgirdome šūvius ir pradėjome bėgti. Neatsigręžiau, buvau labai išsigandęs“, – sakė jis.
Rasti trys kūnai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad lapkričio 7 d. Krokuvoje mirtinas šaudynes surengusio nusikaltėlio namuose rasti trys kūnai.
Kaip skelbia Lenkijos policija, vyro gyvenamojoje vietoje rasti trijų žmonių – dviejų moterų ir vieno vyro – kūnai. Vietoje vyksta tyrimo veiksmai.
Donaldas Tuskas sako, kad yra indikacijų, jog kūnai – artimos aplinkos žmonių.
„Turime patvirtinimą. Dvi moterys ir vyras rasti negyvi nusikaltėlio namuose. Tai išties išskirtinė tragedija. Daug kas rodo, kad tai artimiausi šeimos nariai“, – „Onet“ cituoja jį.
Minėto leidinio duomenimis, žudiko namuose rasti negyvi asmenys buvo jo tėvai ir sesuo. Ši informacija nėra oficialiai patvirtinta.
Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad į žudiko namus tarnybos pirmiausia pateko dronu.
Krokuvoje šaudęs vyras žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis
Šešis žmones per šaudymą istoriniame Krokuvos centre, antrajame pagal dydį Lenkijos mieste, nužudęs vyras žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis, šeštadienį pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinis Kierwińskis.
„Viskas rodo, kad užpuolikas laikėsi labai radikalių pažiūrų. Jo vairuotame automobilyje rasta nemažai ginklų“, – sakė M. Kierwińskis ir pridūrė, kad viskas leidžia manyti, jog jis žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis.
Tarp aukų – užsieniečiai
Šeštadienio popietę Krokuvos Turgaus aikštėje šauliui pradėjus šaudyti, žuvo šeši žmonės, mažiausiai 15 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.
M. Kierwińskio teigimu, žuvo keturios moterys ir du vyrai. Buvo sužeisti du policijos pareigūnai, vienas – sunkiai. Ministras pranešė, kad tarp sužeistųjų – penki užsienio piliečiai.
Po šaudymo į ligonines buvo nuvežta 16 žmonių.
„Iš šių 16 žmonių penki yra užsienio piliečiai“, – žurnalistams sakė M. Kierwińskis ir pridūrė, kad tarp žuvusiųjų taip pat yra vienas užsienio pilietis.
Lenkijos gynybos ministras šį išpuolį pavadino teroro aktu prieš miesto gyventojus.
Įtariamasis – 25 metų Lenkijos pilietis – pradėjo šaudyti automatiniu ginklu pagrindinėje turistų gausiai lankomoje miesto aikštėje. Policija pranešė, kad užpuolikas buvo pašautas ir sužeistas per susišaudymą su pareigūnais. Jis buvo nuvežtas į ligoninę operuoti.
Krokuvos policijos atstovė Katarzyna Cisło sakė, kad užpuolikas vilkėjo karinę uniformą, dėvėjo neperšaunamą liemenę ir naudojo karinį ilgavamzdį ginklą. Jo automobilyje policija rado daug kitų ginklų ir šaudmenų. Pasak jos, net pats pašautas jis toliau šaudė į policininkus.
K. Cisło teigė, kad užpuolikas surengė „pašėlusį pasivažinėjimą“ aplink Turgaus aikštę, todėl žmonės nukentėjo keliose vietose. Policijos atstovė pridūrė, kad šaulys veikė vienas ir visuomenei pavojaus nebėra.
Paskelbtas gedulas
Krokuvos meras Łukaszas Gibała paskelbė, kad mieste oficialus gedulas tęsis iki trečiadienio. Jis pažadėjo, kad nepaisant tragedijos Krokuva ir toliau bus atvira lankytojams.
„Aikštė vėl priklausys mums“, – vaizdo įraše, paskelbtame socialiniame tinkle X, sakė meras.
Liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti iš aikštės į netoliese esančias siauras gatveles bėgantys žmonės ir pagalbos tarnybų darbuotojai, mėginantys gaivinti nukentėjusiuosius.
Viename įraše matyti, kaip policininkas kelis kartus šauna į gatvėje gulintį užpuoliką, o vėliau pats lėtai susmunka ant žemės.
Kol kas neaišku, ar šeštadienio išpuoliui panaudotas šaunamasis ginklas ir užpuoliko automobilyje rasti ginklai buvo laikomi teisėtai. 37 mln. gyventojų turinčioje Lenkijoje leidimus laikyti ginklus turi apie 411 tūkst. žmonių.
Masinės šaudynės Lenkijoje yra retos. Vis dėlto spalio viduryje per keturias dienas įvyko trys išpuoliai mokyklose centrinėje Mazovijos provincijoje. Per juos vienas žmogus žuvo, daug žmonių, tarp jų vaikų, buvo sužeista.
Šūviai kliuvo arkliams
Gyvūnų teisių organizacija „OTOZ Animals“ pranešė, kad užpuolikas pašovė ir du arklius. Abu gyvūnai liko gyvi, tačiau kulka vieną jų kliudė, o kitam pataikė į koją.
Arklių traukiamos baltos karietos yra itin populiarios tarp turistų. Krokuvą kasmet aplanko apie 15 mln. turistų.
Po išpuolio Krokuvoje Varšuvos meras Rafałas Trzaskowskis paskelbė apie sustiprintas saugumo priemones sostinėje. Pagrindinėse Varšuvos senamiesčio gatvėse įrengtos kelių užtvaros.