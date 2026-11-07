Pareigūnų būklė
Lenkijos policija skelbia, kad abiem sužeistiems pareigūnams buvo atliktos operacijos, jų būklė sunki.
Aiškėja aukų tautybės
Tarp šešių žuvusiųjų yra vienas Didžiosios Britanijos pilietis, taip pat dvi lenkės. Portugalija praneša, kad tarp sužeistųjų yra jų pilietis.
Daugiau informacijos bus pateikta vėliau.
Nusikaltėlis pražudė iš viso šešis žmones, dar 15 sužeista.
Naujausias Tusko komentaras
Donaldas Tuskas šeštadienio vakarą padėkojo policininkams, kurie „išgelbėjo daug žmonių gyvybių, patys rizikuodami savo gyvybe“, skelbia „Onet“.
Jis pranešė, kad nusikaltėlio automobinis nekelia grėsmės.
„Esu įsitikinęs, kad galimi šaudytojo rėmėjai bus sulaikyti labai greitai. Esu tikras, kad ir policija, ir specialiosios tarnybos padarys viską, kad kuo greičiau informuotų visuomenę apie priežastis“, – sako D. Tuskas.
Jis paragino laikytis solidarumo ir padėkojo visiems piliečiams, padėjusiems išpuolio akimirką.
Tuskas jau Krokuvoje
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas jau atvyko į Krokuvą, skelbia „Onet“.
Nufilmuota, kaip buvo sulaikytas Krokuvos žudikas
Paviešinti vaizdo įrašai, kaip buvo sulaikytas nusikaltėlis, surengęs mirtinas šaudynes Krokuvoje.
Po šaudynių Krokuvoje – URM žinia: kol kas neturi informacijos apie nukentėjusius lietuvius
Užsienio reikalų ministerija (URM) neturi informacijos, ar tarp nukentėjusiųjų per šaudynes Krokuvoje yra lietuvių.
„Šiuo metu Užsienio reikalų ministerija neturi informacijos apie nukentėjusius Lietuvos piliečius. Situaciją atidžiai stebime“, – BNS šeštadienio vakarą teigė užsienio reikalų ministro atstovė Kristina Belikova.
Šalies prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius, vidaus bei užsienio reikalų ministrai pareiškė užuojautas dėl žuvusiųjų ir sužeistųjų antrame pagal dydį Lenkijos mieste.
Kaip pranešė Lenkijos policija, ginkluotam užpuolikui, kuris veikė vienas ir yra lenkas, surengus šaudynes žymiajame Krokuvos istoriniame centre, žuvo šeši žmonės: keturios moterys ir du vyrai, o dar keliolika sužeisti – tarp jų ir keli policijos pareigūnai.
Regioninė policija socialiniame tinkle „X“ anksčiau paskelbtame pranešime nurodė, kad apie 15 val. vietos laiku (16 val. Lietuvos laiku) vyras automobiliu įvažiavo į pagrindinę Turgaus aikštę istoriniame miesto centre ir iš savo transporto priemonės ėmė šaudyti į atsitiktinius žmones.
Policija taip pat pranešė, kad pareigūnai pašovė įtariamąjį, kuris buvo nuvežtas į ligoninę.
Viešos šaudynės Lenkijoje, kur ginklų laikymas yra griežtai reglamentuojamas, yra palyginti retos.
Šios šaudynės yra daugiausiai aukų pareikalavęs šaudymo incidentas Lenkijoje nuo komunizmo žlugimo 1989 metais laikų.
Ragina likti namie
Po kraupaus išpuolio Krokuvoje, Lenkijos teisingumo ministras Waldemaras Zurekas paragino Krokuvoje esančius žmones neiti iš namų.
„Šiuo metu vyksta įvykio vietos apžiūra. Todėl norėčiau kreiptis su didžiuliu prašymu į Krokuvos gyventojus ir turistus – likime savo namuose [...] Taip pat raginu šiek tiek nurimti ir nusiraminti emocijas. Šiandien situacija yra visiškai suvaldyta. Tarnybos jau yra vietoje, sistema sureagavo labai greitai“, – sako jis.
Ministras tikina, kad įvykio vietoje dirba septyni prokurorai, o jei prireiks, jų skaičius bus padidintas.
ES ir JAV: Lenkija – ne viena
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas šaudynes Krokuvoje pavadino tragedija ir pareiškė, kad Lenkija neliks viena.
„Tragiškos žmonių žūtys per šaudymą Krokuvoje yra tragedija, kurios padariniai bus jaučiami toli už Lenkijos ribų“, – socialiniame tinkle X parašė K. Kallas.
„Mano mintys – su aukomis, jų šeimomis ir pirmaisiais į pagalbą atskubėjusiais žmonėmis“, – pridūrė ji.
Plaukia užuojautos Lenkijai
Pranešta, kad po šaudymo Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas vyksta į Krokuvą.
„Šiandienos įvykiai Krokuvoje sukrėtė visą Lenkiją“, – socialiniame tinkle X parašė vyriausybės atstovas spaudai Adamas Szlapka ir pridūrė, kad D. Tuskas vyksta į Krokuvą.
Teisingumo ministras Waldemaras Zurekas socialiniame tinkle X parašė, kad prokurorai, policija ir kitos tarnybos jau dirba įvykio vietoje, renka įkalčius ir tiria išpuolio aplinkybes.
„Kartu su žuvusiųjų šeimomis ir artimaisiais išgyvenu šios neįsivaizduojamos tragedijos skausmą. Užpuolikas sužeistas ir sulaikytas (...) Valstybė veikia“, – parašė W. Zurekas ir pažadėjo, kad valdžios institucijos užtikrins, jog nusikaltimo vykdytojas būtų griežtai patrauktas atsakomybėn.
„Esu sukrėstas pranešimų apie dramatiškus įvykius Krokuvoje. Nuoširdžiausia užuojauta žuvusiųjų šeimoms, o sužeistiesiems linkiu stiprybės“, – socialiniame tinkle X parašė Seimo, Lenkijos parlamento žemųjų rūmų, pirmininkas Wlodzimierzas Czarzasty.
„Sulaukiu dešimčių žinučių iš viso pasaulio užsienio reikalų ministrų, kurie reiškia užuojautą“, – socialiniuose tinkluose parašė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis.
Užuojautą pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Sukrečiantis nusikaltimas Krokuvoje. Ukrainos žmonių ir savo vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems“, – socialiniame tinkle X parašė V. Zelenskis.
„Šis išpuolis negali būti pateisinamas, tikimės, kad jo vykdytojas sulauks teisingumo“, – sakė jis ir palinkėjo sužeistiesiems stiprybės bei kuo greičiau pasveikti. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė viltį, kad bausmė bus griežta.
Užuojautą pareiškė ir Latvijos prezidentas.
„Siaubingos žinios apie šią popietę Krokuvoje įvykusį šaudymą. Reiškiu gilią užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir draugams. Linkiu visiems sužeistiesiems kuo greičiau pasveikti. Šią tragišką valandą Latvija solidarizuojasi su mūsų draugais ir sąjungininkais lenkais“, – parašė jis.
Liudininkų pasakojimai iš siaubo draskomos Krokuvos: žmonės krito gatvėje
Naujausiais duomenimis, per šaudynes Krokuvoje žuvo šeši žmonės, 15 buvo sužeisti, pranešė Lenkijos pareigūnai. Krokuvos policijos atstovė spaudai Katarzyna Cisło pranešė, kad šeštadienį Krokuvoje šaudęs vyras veikė vienas ir yra Lenkijos pilietis.
Lenkų leidinys „Onet“ skelbia liudininkų pasakojimus.
Skelbiamas gedulas Krokuvoje
Krokuvos meras Łukasz Gibała paskelbė gedulą.
„Ką tik pasirašiau įsakymą, kuriuo Krokuvoje skelbiamas gedulas iki lapkričio 11 d.“ – parašė jis socialiniame tinkle „X“.
Aukų skaičius pasiekė 6
Aukų skaičius pasiekė 6, skelbia TVN24. Tarp žuvusiųjų – 4 moterys ir 2 vyrai.
Užpuolikas – 25-erių
TVN24 duomenimis, užpuolikas buvo 25-erių, jo būklė sunki. „Onet“ skelbia, kad jis yra Lenkijos pilietis.
Policija neigia informaciją apie 2 nusikaltėlius
Policija neigia informaciją apie tai, jog Krokuvoje šaudynėse dalyvavo du nusikaltėliai. Lenkų žiniasklaida skelbė, kad išpuolyje galėjo dalyvauti du nusikaltėliai,
„Krokuvos pagrindinėje aikštėje įvykio kaltininkas yra Lenkijos Respublikos pilietis. Paneigiame informaciją apie policininko mirtį ir apie kito kaltininko paiešką. Vienintelis žinomas įvykio kaltininkas yra sulaikytas policijos“, – nurodoma pranešime.
Tuskas skrenda į Krokuvą
TVN24 skelbia, kad Donaldas Tuskas skrenda į Krokuvą.
„Onet“: abu nusikaltėliai sulaikyti ir abu yra sužeisti
„Onet“ šaltiniai policijoje praneša, kad abu nusikaltėliai sulaikyti ir abu yra sužeisti.
Zelenskio reakcija
Po mirtinų šaudynių Krokuvoje, žinutę socialiniuose tinkluose parašė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasaulis išreiškia paramą Lenkijai.
„Krokuvoje įvykdytas šokiruojantis nusikaltimas. Ukrainos žmonių vardu ir savo asmeniniu vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Šiam išpuoliui negali būti jokio pateisinimo, ir tikime, kad kaltininkas bus nubaustas pagal įstatymą.
Linkime stiprybės ir greito pasveikimo sužeistiesiems bei visiems, kuriuos palietė ši tragedija. Ukraina reiškia solidarumą su Lenkija ir lenkų tauta. Žmonės turi teisę į saugumą“, – parašė V. Zelenskis.
A shocking crime in Kraków. On behalf of the Ukrainian people, and personally, I extend my sincere condolences to the families and loved ones of the victims. There can be no justification for this attack, and we trust the perpetrator will face justice. We wish strength and a speedy recovery to the injured and to everyone affected by this tragedy. Ukraine stands in solidarity with Poland and the Polish people. People have the right to safety.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026
Galėjo būti du nusikaltėliai
Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad išpuolio rengėjų galėjo būti ne vienas, o du. Vienas iš jų buvo pašautas. „Onet“ skelbia, kad jo būklė sunki, jis ligoninėje.
Po mirtinų šaudynių Krokuvoje – Nausėdos žinutė Lenkijai
Po mirtinų šaudynių Krokuvoje, pasisakė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
„Esu giliai nuliūdęs dėl tragiškų šaudynių Krokuvoje. Nuoširdžiai užjaučiu žuvusiųjų šeimas ir artimuosius. Linkiu visiems sužeistiesiems greito ir visiško pasveikimo.
Lietuva šiuo sunkiu metu visiškai solidarizuojasi su prezidentu Nawrockiu ir Lenkijos žmonėmis“, – rašo jis.
Deeply saddened by the tragic shooting in Kraków. My heartfelt condolences to the families and loved ones of those who lost their lives. I wish a swift and full recovery to all those injured. Lithuania stands in full solidarity with President @NawrockiKn and the Polish people at this difficult time.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 7, 2026
Naujausi skaičiai
Naujausiais duomenimis, per šaudynes žuvo penki žmonės. Sužeista 15 žmonių, tarp jų – trys policijos pareigūnai.
Po tragiško išpuolio Lenkijoje – Nawrockio reakcija
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis taip pat sureagavo į naujienas apie šaudynes.
„Su didžiuliu susirūpinimu priimu pranešimus apie tragiškus įvykius Krokuvos centre.
Mano mintys yra su aukomis, nukentėjusiaisiais ir jų šeimomis.
Palaikau ryšį su atitinkamomis tarnybomis ir laukiu išsamaus šių dramatiškų įvykių aplinkybių išaiškinimo. Nacionalinio saugumo biuro vadovas jau keliauja į Krokuvą.
Lenkų saugumas yra absoliutus prioritetas!“ – platformoje X rašo jis.
„Amerika stovi kartu su Lenkija“
JAV ambasadorius Lenkijoje Tomas Rose‘as sureagavo į naujienas apie tragiškas šaudynes Krokuvos centre. Išpuolį jis pavadino žiauriu.
„Kol kas žinome, kad šeštadienio popietę Krokuvos istorinėje ir simbolinėje centrinėje aikštėje buvo žiauriai atimtos kelios nekaltos ir brangios gyvybės.
Šią tamsią valandą Amerika stovi kartu su Lenkija, kaip ir Lenkija stovi kartu su savo mylimais Krokuvos gyventojais. Tegul palaimintas šiandien prarastųjų atminimas sušvelnina gedinčiųjų skausmą“, – rašo jis.
We are just learning details of the horrific mass shooting in Kraków, a savage and murderous attack that’s shattered the peace of Poland. What we know so far is that several innocent precious lives were viciously cut down on a Saturday afternoon in Kraków’s historic and iconic central square. America stands with Poland at this dark hour as Poland stands with her beloved citizens of Krakow. May the blessed memory of those lost today assuage the grief of those who mourn. @PremierRP_en @NawrockiKn @KosiniakKamysz #Poland— Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) November 7, 2026
Nusikaltėlis vilkėjo karinę aprangą
Teroristinis aktas
Policija neoficialiai skelbia, kad išpuolis Lenkijoje buvo teroristinis aktas.
Kruvinas šeštadienis Krokuvoje
Lenkijos Krokuvos pagrindinėje aikštėje įvyko šaudynės. Žuvo bent 5 žmonės, o virš 10 buvo sužeisti – tarp jų du policininkai, skelbia lenkų žiniasklaida. Nusikaltėlis iš automobilio paleido šūvius į žmones.
Šaudynės įvyko šiek tiek po 15:00.
Ugniagesių atstovas spaudai Hubertas Ciepły pranešė, kad šūviai į žmones buvo paleisti iš automobilio.
Vyksta gelbėjimo operacija. Į turgaus aikštę nusileido gelbėtojų sraigtasparnis.
Gaisrininkai ragino gyventojus ir turistus neiti į aikštę, o tiems, kurie atsidūrė šioje vietovėje, persikelti į saugią vietą – kol policija suras ginkluotą nusikaltėlį. Netrukus pranešta, kad nusikaltėlis buvo sulaikytas.
Platformoje „X“ į šias dramatiškas naujienas sureagavo premjeras Donaldas Tuskas.
„Vidaus reikalų ministras mane nuolat informuoja apie padėtį Krokuvoje po tragiškų šaudynių. Policija tiria užpuolimo aplinkybes ir visas su juo susijusias aplinkybes“, – rašė vyriausybės vadovas.
Socialiniuose tinkluose paplitusiuose vaizdo įrašuose matyti važiuojantis tamsios spalvos automobilis, nuo jo bėgantys žmonės, girdėti šūviai.
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Aiškėja daugiau detalių apie nusikaltėlį
Krokuvos policijos atstovė spaudai Katarzyna Cisło pranešė, kad šeštadienį Krokuvoje šaudęs vyras veikė vienas ir yra Lenkijos pilietis. „Onet“ duomenimis, nusikaltėlis yra Michał O. Skelbiama, kad jo amžius yra 25 metai. Jis turėjo leidimą laikyti du ginklus.
Jis važiavo automobiliu, registruotu jo 52-ejų tėvo vardu. Tėvas turi teisę laikyti ginklus ir iš viso turi 11 ginklų.
Nei tėvas, nei sūnus anksčiau nebuvo užregistruoti policijos duomenų bazėje.
Skelbiama, kad nusikaltėlio automobilyje buvo rasta labai daug ginklų.
Nusikaltėlis gimęs 2002 m., yra apibūdinamas kaip labai radikalių pažiūrų asmuo. Vyras žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis, šeštadienį pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinis Kierwińskis.
„Viskas rodo, kad užpuolikas laikėsi labai radikalių pažiūrų. Jo vairuotame automobilyje rasta nemažai ginklų“, – sakė M. Kierwińskis ir pridūrė, kad viskas leidžia manyti, jog jis žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis.
Privačiam televizijos kanalui TVN24 K. Cisło sakė, kad vyras vilkėjo karinę aprangą ir naudojo karinį ilgavamzdį ginklą.
Išpuolio metu jis buvo apsirengęs karine apranga, tačiau nusikaltėlis „niekada neturėjo nieko bendro su kariuomene“, teigia Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas-Kamyszas, rašo „Sky news“.
Jis atmetė spėjimus, kad šaulys buvo „Lenkijos ginkluotųjų pajėgų karys“.
„Šis vyras nebuvo ir nėra Lenkijos ginkluotųjų pajėgų karys ir niekada neturėjo nieko bendro su kariuomene“, – sako jis.