Liudininkų pasakojimai iš siaubo draskomos Krokuvos: žmonės krito gatvėje

Lenkų leidinys „Onet“ skelbia liudininkų pasakojimus.
Liudininkų pasakojimai apie kruviną šeštadienį Krokuvoje
„Buvome labai arti vietos, kur vaizdo įrašuose matyti sužeistas kaltininkas. Stovėjome šalia stotelės Krakowskos gatvėje, kai išgirdome šūvius. Pradėjome žvalgytis, norėdami pamatyti, kas vyksta“, – pasakoja vienas liudininkas.
Socialinėse medijose plintančiuose vaizduose matyti ant žemės gatvėje gulintys žmonės, pastangos juos gaivinti.
„Pamatėme žmonių minią. Du asmenys gulėjo sankryžoje, šalia automobilių. Vieno iš automobilių priekinis stiklas buvo peršautas, jame buvo du žmonės. Vietoje buvo savivaldybės policija. Vėliau pradėjo rinktis policija“, – sako žmogus.
„Mums didžiausią įspūdį padarė civiliai, puolę į pagalbą. Policija nepadėjo, tik po 10–15 min. pradėjo užtikrinti įvykio vietos saugumą. Praeiviai vis dar teikė pagalbą. Greitosios pagalbos automobilis atvyko po 20 min., tai užtruko labai ilgai“, – pasakoja kitas liudininkas.
Vis dėlto netrukus Lenkijos policija griežtai paneigė kaltinimus, kad pareigūnų reakcija į išpuolį buvo lėta. Anot policijos, pirmasis ekipažas operaciją pradėjo vos 23 sekundės po pranešimo gavimo.
~aktualizacja Dementujemy informacje o późnej reakcji Policji. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję NATYCHMIAST. Pierwszy patrol rozpoczął działania już 23 sekundy po zgłoszeniu. https://t.co/MuMg7WhHHy— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 7, 2026
Anot vietoje buvusių žmonių, paprasti civiliai išsivilko rūbus, kad jais galėtų padėti sustabdyti kraujavimą kitiems žmonėms.
„Tai buvo sukrečiantis vaizdas. Asmuo, kuris buvo atpažintas kaip užpuolikas, jau buvo išlipęs iš automobilio ir gulėjo ant žemės su šautinėmis žaizdomis. Kai mes pasitraukėme, policininkas pradėjo išberti šovinius iš kuprinės, kuri, matyt, priklausė užpuolikui“, – pasakoja dar viena liudininkė.
Anot žmonių, policija beldėsi į visų parduotuvių duris, ragindama jas uždaryti.
Išpuolis įvyko Krokuvos, antrojo pagal didumą Lenkijos miesto, Turgaus aikštėje.
„Užpuolikas yra vienas, tai Lenkijos pilietis“, – sakė policijos atstovė.
Nusikaltėlis vilkėjo karinę aprangą
Privačiam televizijos kanalui TVN24 K. Cisło sakė, kad vyro, vilkėjusio karinę aprangą ir naudojusio karinį ilgavamzdį ginklą, galbūt pusiau automatinį šautuvą AR-15, tapatybė kol kas nenustatyta.
Pasak K. Cisło, policijos pareigūnai pradėjo šaudyti į įtariamąjį, šis atsakė ugnimi ir buvo sužeistas. Užpuolikas buvo sulaikytas ir nuvežtas į Krokuvos ligoninę.
Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad užpuolikas yra vyresnis nei 20 metų.
Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinis Kierwińskis socialiniame tinkle X parašė, kad per susišaudymą buvo sužeisti du policijos pareigūnai, vieno iš jų būklė sunki.
Įvykio vietoje dirbęs Lenkijos naujienų agentūros PAP fotografas pranešė, kad įtariamasis automobiliu spruko nuo policijos, tačiau sankryžoje susidūrė su baltu automobiliu. Iššokęs iš transporto priemonės jis pradėjo šaudyti į jį persekiojusius pareigūnus. Automobilio bagažinėje vėliau rasta karinė kuprinė, šovinių dėklai ir durtuvas.
Liudytojai pasakojo, kad apie 15 val. automobilis dideliu greičiu įvažiavo į Turgaus aikštę. Iš jo išlipęs kaukėtas užpuolikas pradėjo šaudyti į praeivius. Žmonės puolė slėptis netoliese esančiose kavinėse, restoranuose ir pastatų kiemuose, pagalbos tarnybos nurodė uždaryti teritoriją.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas įvykio vietoje matė greitosios pagalbos automobilius ir kelis policijos ekipažus. Policija aptvėrė teritoriją – vieną žymiausių Lenkijos turistinių vietų, populiarią tiek tarp vietos gyventojų, tiek tarp užsienio lankytojų.
Iš pradžių informacijos apie išpuolio aukų pilietybes nebuvo.
Istorinis Krokuvos miestas pietų Lenkijoje, kadaise buvęs šalies sostine, kasmet pritraukia milijonus turistų. Miesto duomenimis, 2025 m. jame apsilankė 16,2 mln. žmonių.
Plaukia užuojautos Lenkijai
Pranešta, kad po šaudymo Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas vyksta į Krokuvą.
„Šiandienos įvykiai Krokuvoje sukrėtė visą Lenkiją“, – socialiniame tinkle X parašė vyriausybės atstovas spaudai Adamas Szlapka ir pridūrė, kad D. Tuskas vyksta į Krokuvą.
Teisingumo ministras Waldemaras Zurekas socialiniame tinkle X parašė, kad prokurorai, policija ir kitos tarnybos jau dirba įvykio vietoje, renka įkalčius ir tiria išpuolio aplinkybes.
„Kartu su žuvusiųjų šeimomis ir artimaisiais išgyvenu šios neįsivaizduojamos tragedijos skausmą. Užpuolikas sužeistas ir sulaikytas (...) Valstybė veikia“, – parašė W. Zurekas ir pažadėjo, kad valdžios institucijos užtikrins, jog nusikaltimo vykdytojas būtų griežtai patrauktas atsakomybėn.
„Esu sukrėstas pranešimų apie dramatiškus įvykius Krokuvoje. Nuoširdžiausia užuojauta žuvusiųjų šeimoms, o sužeistiesiems linkiu stiprybės“, – socialiniame tinkle X parašė Seimo, Lenkijos parlamento žemųjų rūmų, pirmininkas Wlodzimierzas Czarzasty.
„Sulaukiu dešimčių žinučių iš viso pasaulio užsienio reikalų ministrų, kurie reiškia užuojautą“, – socialiniuose tinkluose parašė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis.
Užuojautą pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Sukrečiantis nusikaltimas Krokuvoje. Ukrainos žmonių ir savo vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems“, – socialiniame tinkle X parašė V. Zelenskis.
„Šis išpuolis negali būti pateisinamas, tikimės, kad jo vykdytojas sulauks teisingumo“, – sakė jis ir palinkėjo sužeistiesiems stiprybės bei kuo greičiau pasveikti. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė viltį, kad bausmė bus griežta.
Užuojautą pareiškė ir Latvijos prezidentas.
„Siaubingos žinios apie šią popietę Krokuvoje įvykusį šaudymą. Reiškiu gilią užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir draugams. Linkiu visiems sužeistiesiems kuo greičiau pasveikti. Šią tragišką valandą Latvija solidarizuojasi su mūsų draugais ir sąjungininkais lenkais“, – parašė jis.
ES ir JAV: Lenkija – ne viena
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas šaudynes Krokuvoje pavadino tragedija ir pareiškė, kad Lenkija neliks viena.
„Tragiškos žmonių žūtys per šaudymą Krokuvoje yra tragedija, kurios padariniai bus jaučiami toli už Lenkijos ribų“, – socialiniame tinkle X parašė K. Kallas.
„Mano mintys – su aukomis, jų šeimomis ir pirmaisiais į pagalbą atskubėjusiais žmonėmis“, – pridūrė ji.
„Tik dabar sužinome šiurpaus masinio šaudymo Krokuvoje detales. Tai žiaurus ir mirtinas išpuolis, sudrumstęs Lenkijos ramybę“, – socialiniame tinkle X parašė JAV ambasadorius Lenkijoje Tomas Rose‘as.
„Kol kas žinome tik tiek, kad šeštadienio popietę istorinėje ir visame pasaulyje žinomoje Krokuvos centrinėje aikštėje buvo žiauriai nutrauktos kelių nekaltų žmonių gyvybės“, – tęsė jis.
„Šią sunkią valandą Amerika palaiko Lenkiją, kaip Lenkija palaiko savo mylimus Krokuvos gyventojus. Tegul palaimintas šiandien žuvusiųjų atminimas palengvina gedinčiųjų skausmą“, – parašė ambasadorius.
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