Po tragiško išpuolio Lenkijoje – Nawrockio reakcija

„Su didžiuliu susirūpinimu priimu pranešimus apie tragiškus įvykius Krokuvos centre.
Mano mintys yra su aukomis, nukentėjusiaisiais ir jų šeimomis.
Palaikau ryšį su atitinkamomis tarnybomis ir laukiu išsamaus šių dramatiškų įvykių aplinkybių išaiškinimo. Nacionalinio saugumo biuro vadovas jau keliauja į Krokuvą.
Lenkų saugumas yra absoliutus prioritetas!“ – platformoje X rašo jis.
Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!REKLAMAREKLAMA— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 7, 2026
Per šaudymą Krokuvoje žuvo penki žmonės, daugiau kaip dešimt buvo sužeisti
Policija pranešė, kad pareigūnai įtariamąjį pašovė ir jis išvežtas į ligoninę.
Anksčiau socialiniame tinkle X paskelbtame policijos pranešime buvo sakoma, kad apie 15 val. užpuolikas automobiliu įvažiavo į Turgaus aikštę ir pradėjo šaudyti į praeivius. Vėliau jis buvo sulaikytas.
Krokuvos valstybinės priešgaisrinės tarnybos atstovas Hubertas Cieply sakė, kad šūviai buvo paleisti iš važiuojančio automobilio.
Turgaus aikštėje vyko didelė gelbėjimo operacija, nusileido medicinos pagalbos sraigtasparnis.
Apie tragišką šaudymą Krokuvoje, antrajame pagal dydį Lenkijos mieste, socialiniame tinkle X pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
„Vidaus reikalų ministras informuoja mane apie padėtį Krokuvoje po tragiško šaudymo“, – parašė jis ir pridūrė, kad policija aiškinasi išpuolio motyvus ir visas jo aplinkybes.
Šūviams nuaidėjus ugniagesiai ragino gyventojus ir turistus vengti šios vietos, kol pareigūnai ieškojo šaulio.
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