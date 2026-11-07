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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po tragiško išpuolio Lenkijoje – Nawrockio reakcija

2026-11-07 18:03 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-07 18:03
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Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis sureagavo į tragiškas šaudynes Krokuvoje.

Karolis Nawrockis (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (11)

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis sureagavo į tragiškas šaudynes Krokuvoje.

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„Su didžiuliu susirūpinimu priimu pranešimus apie tragiškus įvykius Krokuvos centre.

Mano mintys yra su aukomis, nukentėjusiaisiais ir jų šeimomis.

Palaikau ryšį su atitinkamomis tarnybomis ir laukiu išsamaus šių dramatiškų įvykių aplinkybių išaiškinimo. Nacionalinio saugumo biuro vadovas jau keliauja į Krokuvą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkų saugumas yra absoliutus prioritetas!“ – platformoje X rašo jis.

Per šaudymą Krokuvoje žuvo penki žmonės, daugiau kaip dešimt buvo sužeisti

Policija pranešė, kad pareigūnai įtariamąjį pašovė ir jis išvežtas į ligoninę.

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Anksčiau socialiniame tinkle X paskelbtame policijos pranešime buvo sakoma, kad apie 15 val. užpuolikas automobiliu įvažiavo į Turgaus aikštę ir pradėjo šaudyti į praeivius. Vėliau jis buvo sulaikytas.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Krokuvos valstybinės priešgaisrinės tarnybos atstovas Hubertas Cieply sakė, kad šūviai buvo paleisti iš važiuojančio automobilio.

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Turgaus aikštėje vyko didelė gelbėjimo operacija, nusileido medicinos pagalbos sraigtasparnis. 

Apie tragišką šaudymą Krokuvoje, antrajame pagal dydį Lenkijos mieste, socialiniame tinkle X pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

„Vidaus reikalų ministras informuoja mane apie padėtį Krokuvoje po tragiško šaudymo“, – parašė jis ir pridūrė, kad policija aiškinasi išpuolio motyvus ir visas jo aplinkybes.

Šūviams nuaidėjus ugniagesiai ragino gyventojus ir turistus vengti šios vietos, kol pareigūnai ieškojo šaulio.

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