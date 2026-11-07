Po tragiško išpuolio Lenkijoje – Nawrockio reakcija
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis taip pat sureagavo į naujienas apie šaudynes.
„Su didžiuliu susirūpinimu priimu pranešimus apie tragiškus įvykius Krokuvos centre.
Mano mintys yra su aukomis, nukentėjusiaisiais ir jų šeimomis.
Palaikau ryšį su atitinkamomis tarnybomis ir laukiu išsamaus šių dramatiškų įvykių aplinkybių išaiškinimo. Nacionalinio saugumo biuro vadovas jau keliauja į Krokuvą.
Lenkų saugumas yra absoliutus prioritetas!“ – platformoje X rašo jis.
Nusikaltėlis vilkėjo karinę aprangą
Policijos atstovai pranešė, kad nusikaltėlis buvo apsirengęs karine apranga ir naudojo karinio tipo ilgą ginklą.
Teroristinis aktas
Policija neoficialiai skelbia, kad išpuolis Lenkijoje buvo teroristinis aktas.
Kruvinas šeštadienis Krokuvoje
Lenkijos Krokuvos pagrindinėje aikštėje įvyko šaudynės. Žuvo bent 5 žmonės, o virš 10 buvo sužeisti – tarp jų du policininkai, skelbia lenkų žiniasklaida. Nusikaltėlis iš automobilio paleido šūvius į žmones.
Šaudynės įvyko šiek tiek po 15:00.
Ugniagesių atstovas spaudai Hubertas Ciepły pranešė, kad šūviai į žmones buvo paleisti iš automobilio.
Vyksta gelbėjimo operacija. Į turgaus aikštę nusileido gelbėtojų sraigtasparnis.
Gaisrininkai ragino gyventojus ir turistus neiti į aikštę, o tiems, kurie atsidūrė šioje vietovėje, persikelti į saugią vietą – kol policija suras ginkluotą nusikaltėlį. Netrukus pranešta, kad nusikaltėlis buvo sulaikytas.
Platformoje „X“ į šias dramatiškas naujienas sureagavo premjeras Donaldas Tuskas.
„Vidaus reikalų ministras mane nuolat informuoja apie padėtį Krokuvoje po tragiškų šaudynių. Policija tiria užpuolimo aplinkybes ir visas su juo susijusias aplinkybes“, – rašė vyriausybės vadovas.
Socialiniuose tinkluose paplitusiuose vaizdo įrašuose matyti važiuojantis tamsios spalvos automobilis, nuo jo bėgantys žmonės, girdėti šūviai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
„Amerika stovi kartu su Lenkija“
JAV ambasadorius Lenkijoje Tomas Rose‘as sureagavo į naujienas apie tragiškas šaudynes Krokuvos centre. Išpuolį jis pavadino žiauriu.
„Kol kas žinome, kad šeštadienio popietę Krokuvos istorinėje ir simbolinėje centrinėje aikštėje buvo žiauriai atimtos kelios nekaltos ir brangios gyvybės.
Šią tamsią valandą Amerika stovi kartu su Lenkija, kaip ir Lenkija stovi kartu su savo mylimais Krokuvos gyventojais. Tegul palaimintas šiandien prarastųjų atminimas sušvelnina gedinčiųjų skausmą“, – rašo jis.