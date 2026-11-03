Dėl gaisro „Starlink“ stotyje Lenkijoje – naujas posūkis: Vokietijoje suimtas dar vienas įtariamasis

Turkijos pilietis buvo sulaikytas Pietų Vokietijos Roitlingeno mieste praėjus trims savaitėms po to, kai dėl tos pačios bylos Vokietijoje buvo sulaikyti dar du turkų kilmės įtariamieji.
Šie du spalio mėnesį suimti vyrai prieš galimą jų ekstradiciją į Lenkiją laikomi areštinėje.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas šį gaisrą yra pavadinęs „hibridinio karo veiksmu“, o Ukrainos sąjungininkai dėl tokių hibridinių išpuolių yra ne kartą apkaltinę Maskvą.
Pasak Vokietijos prokurorų, antradienį sulaikytas vyras, kaip įtariama, „dviem spalio 12-ąją suimtiems vyrams pavedė įvykdyti tyčinį padegimą Lenkijoje“.
Prokurorų nuomone, jis „organizavo, kad dar vienas įtariamasis šioje byloje – moteris – naktį iš rugsėjo 22-osios į 23-ąją nuvežtų vyrus į Lenkiją, kad jie padegtų palydovinio interneto paslaugų terminalą“.
Policija įtariamojo gyvenamojoje vietoje aptiko aštuonis mobiliuosius telefonus ir šaudmenis.
Vokietijoje buvo suimti dar du įtariamieji
Lenkijos žiniasklaida praėjusį mėnesį pranešė, kad Berlyne ir kitoje nenurodytoje vietovėje Vokietijoje buvo suimti dar du įtariamieji, tarp jų – moteris, kuri, tikėtina, buvo vairuotoja.
Tačiau Vokietijos prokurorai antradienį pareiškė, kad „(dėl gaisro) yra suimti trys žmonės“.
Stotis, į kurią buvo nukreiptas išpuolis, priklauso Lenkijos valstybinei telekomunikacijų bendrovei „Exatel“ ir ją naudoja Elono Musko (Ilono Masko) palydovinio interneto bendrovė „Starlink“.
Pasak Lenkijos vyriausybės, ji taip pat naudojama interneto srauto perdavimui per Lenkiją, taip pat ir į Ukrainą.
Stotis net ir po gaisro tebeveikė.
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