Lenkijai stiprinant sienos apsaugą dėl galimos Rusijos grėsmės – pateikiamas Lietuvos sprendimas

Tarnybos atstovo Giedriaus Mišučio teigimu, Lietuvos pasienyje palaikomas aukštas budrumo lygis, o pasieniečiams jau kelias savaites talkina kariuomenė.
„Tikrai yra aukštas sienos apsaugos, patruliavimo intensyvumo ir stebėjimo lygis. Tikrai nėra jokių indikacijų, kad šį aukštą lygį dar reikėtų kelti į kitą pakopą“, – Eltai sakė G. Mišutis.
Jis pažymėjo, kad VSAT žino apie situaciją Lenkijoje, o informacija su kaimyninės šalies institucijomis keičiamasi tarnybiniais kanalais, bendradarbiaujant ir reaguojant į bendras regiono grėsmes.
G. Mišučio teigimu, Lietuvos pasienyje su Rusija šiuo metu nėra fiksuojama sienos pažeidimų, bandymų ją kirsti, kontrabandos gabenimo ar akivaizdžių provokacijų, tačiau tarnyba yra pasirengusi įvairiems scenarijams.
Lenkijos žvalgyba apie galimą pavojų
Kaip skelbta, Lenkija, gavusi karinės žvalgybos ir sąjungininkų perspėjimų apie galimas diversijas bei ginkluotų asmenų įsiveržimus iš Rusijos Kaliningrado srities, sustiprino saugumo priemones šiaurės rytinėje šalies dalyje.
Operacijoje dalyvauja policija, kariuomenė, pasieniečiai, kovos su terorizmu padaliniai ir žvalgybos tarnybos. Lenkijos policijos generalinio komendanto Mareko Borono teigimu, operacijos tikslas – apsaugoti gyventojus ir ypatingos svarbos infrastruktūrą.
Tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas antradienį pranešė, kad naktį pasienyje su Kaliningrado sritimi pastebėtas įtartinas judėjimas – asmenys su žibintuvėliais. Pasak jo, pasieniečiai užkirto kelią galimai provokacijai. D. Tuskas taip pat perspėjo apie galimas diversijas ir ginkluotų asmenų įsiveržimus pirmoje lapkričio pusėje.
ELTA primena, kad spalio 8 d. vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas paprašė krašto apsaugos ministro Roberto Kauno leisti pasitelkti iki 100 karių Lietuvos sienos su Kaliningrado sritimi apsaugai stiprinti.
Kariuomenės pagalba vėliau buvo pratęsta kelis kartus, šiuo metu – iki lapkričio vidurio. Šių priemonių imtasi prevenciškai, siekiant suvaldyti galimus iš Kaliningrado srities bėgančių gyventojų srautus ir su jais susijusius neteisėto sienos kirtimo incidentus.
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