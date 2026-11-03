Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pasienyje su Kaliningradu – užkirstas kelias galimai provokacijai, sako Tuskas

2026-11-03 15:19 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-03 15:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį pareiškė, kad jo šalis praėjusią naktį užkirto kelią galimai provokacijai pasienyje su Rusijos Kaliningradu.

Kaliningrade – rusų provokacija ir išpuoliai prieš vietinius lietuvius: papasakojo, kaip jiems kerštauja (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (76)

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį pareiškė, kad jo šalis praėjusią naktį užkirto kelią galimai provokacijai pasienyje su Rusijos Kaliningradu.

REKLAMA
1

D. Tuskas nurodė, kad netrukus po vidurnakčio jam buvo pranešta apie įtartina laikomą veiklą palei šalies šiaurinę sieną.

„Mums pavyko užkirsti kelią bandymams provokuoti – jei toks iš tiesų buvo ketinimas“, – žurnalistams teigė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Tuskas teigė, kad, Pasienio apsaugos tarnybos vertinimu, situacija reikalavo visiškos parengties.

REKLAMA
REKLAMA

„Ši įtampa, ši eskalacija iš Rusijos pusės gali tęstis. Nėra taip, kad šią naktį išvengėme dramatiškų incidentų, tačiau turime išlikti itin susikaupę ir budrūs, kad užkirstume kelią bet kokiems galimiems sabotažo ar provokacijos veiksmams ne tik pasienyje, bet ir šalies viduje“, – sakė jis.

REKLAMA

(76 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pasienis su Kaliningradu

Spaudos konferencijoje prieš ministrų kabineto posėdį D. Tuskas teigė, kad Lenkija jau kurį laiką iš sąjungininkių gaudavo informacijos, jog rudenį „pasienyje su Rusijos Federacija gali kilti ardomosios veiklos ar rimtesnių provokacijų, arba priešiškų žvalgybos tarnybų organizuotų sabotažo aktų“.

„Šią informaciją patvirtino ir įspėjimai, kuriuos vizito Lenkijoje metu gavau iš NATO pajėgų vyriausiojo vado ir JAV ginkluotųjų pajėgų Europoje vado generolo Grynkewichiaus“, – sakė D. Tuskas.

Jis pridūrė, kad tokie veiksmai gali įvykti pirmoje lapkričio pusėje, todėl, atsižvelgiant į šiuos pranešimus, nuspręsta atitinkamuose regionuose dislokuoti policijos pajėgas ir sustiprinti Pasienio apsaugos tarnybą.„Gavę tikslesnės žvalgybos informacijos, kad pirmoje lapkričio pusėje gali įvykti incidentų, įskaitant galimus ginkluotų asmenų įsiveržimus į Lenkijos Respublikos teritoriją, nusprendėme dislokuoti tokias gausias policijos pajėgas, sustiprinti Pasienio apsaugos tarnybą ir pasitelkti antiteroristinius dalinius“, – teigė D. Tuskas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų