Pasienyje su Kaliningradu – užkirstas kelias galimai provokacijai, sako Tuskas

D. Tuskas nurodė, kad netrukus po vidurnakčio jam buvo pranešta apie įtartina laikomą veiklą palei šalies šiaurinę sieną.
„Mums pavyko užkirsti kelią bandymams provokuoti – jei toks iš tiesų buvo ketinimas“, – žurnalistams teigė jis.
D. Tuskas teigė, kad, Pasienio apsaugos tarnybos vertinimu, situacija reikalavo visiškos parengties.
„Ši įtampa, ši eskalacija iš Rusijos pusės gali tęstis. Nėra taip, kad šią naktį išvengėme dramatiškų incidentų, tačiau turime išlikti itin susikaupę ir budrūs, kad užkirstume kelią bet kokiems galimiems sabotažo ar provokacijos veiksmams ne tik pasienyje, bet ir šalies viduje“, – sakė jis.
Spaudos konferencijoje prieš ministrų kabineto posėdį D. Tuskas teigė, kad Lenkija jau kurį laiką iš sąjungininkių gaudavo informacijos, jog rudenį „pasienyje su Rusijos Federacija gali kilti ardomosios veiklos ar rimtesnių provokacijų, arba priešiškų žvalgybos tarnybų organizuotų sabotažo aktų“.
„Šią informaciją patvirtino ir įspėjimai, kuriuos vizito Lenkijoje metu gavau iš NATO pajėgų vyriausiojo vado ir JAV ginkluotųjų pajėgų Europoje vado generolo Grynkewichiaus“, – sakė D. Tuskas.
Jis pridūrė, kad tokie veiksmai gali įvykti pirmoje lapkričio pusėje, todėl, atsižvelgiant į šiuos pranešimus, nuspręsta atitinkamuose regionuose dislokuoti policijos pajėgas ir sustiprinti Pasienio apsaugos tarnybą.„Gavę tikslesnės žvalgybos informacijos, kad pirmoje lapkričio pusėje gali įvykti incidentų, įskaitant galimus ginkluotų asmenų įsiveržimus į Lenkijos Respublikos teritoriją, nusprendėme dislokuoti tokias gausias policijos pajėgas, sustiprinti Pasienio apsaugos tarnybą ir pasitelkti antiteroristinius dalinius“, – teigė D. Tuskas.
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