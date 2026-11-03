Lenkijoje įsiplieskė kova valdžioje: štai kas vyksta

K. Nawrockis apkaltino ministro pirmininko Donaldo Tusko vyriausybę vykdant neteisėtus veiksmus ir tvirtino, kad esama pagrįstų ir rimtų kaltinimų dėl vyriausybės veiksmų prieš minimą teismą neteisėtumo.
„Teisinės valstybės principų negalima atkurti metodais, kurie ir patys šiurkščiai pažeidžia įstatymus“, – įžanginėje kalboje sakė K. Nawrockis. Jis pridūrė, kad tokiai pozicijai pritaria ir Aukščiausiojo Teismo pirmasis pirmininkas, taip pat Vyriausiojo administracinio teismo bei Lenkijos advokatų tarybos vadovai.
Be to, jis teigė, kad asmenys, pasiskelbę turintys įgaliojimus nušalinti Konstitucinio Tribunolo teisėjus ir perimti jų pareigas, tam neturėjo jokio teisinio pagrindo. Pasak jo, policijos ir Valstybės apsaugos tarnybos pareigūnai savaitgalio įvykiuose buvo pasitelkti kaip politiniai įrankiai. K. Nawrockis pridūrė, kad policijos profsąjungų atstovai, su kuriais jis susitiko, jautėsi „paversti priemone politiniam scenarijui įgyvendinti“.
Šie pareiškimai nuskambėjo intensyvėjant kovai dėl Lenkijos aukščiausios teisinės institucijos kontrolės. Penktadienį naujai paskirti teisėjai ėmėsi fiziškai blokuoti Tribunolo vadovybės patekimą į vidų, todėl vidurnaktį teismo būstinėje kilo konfrontacija, į kurią įsitraukė ir pats prezidentas.
Posėdis sušauktas aptarti nacionaliniam saugumui
K. Nawrockis sakė, kad nors RBN posėdis iš pradžių buvo sušauktas aptarti nacionaliniam saugumui itin svarbius sprendimus, visų pirma strateginį JAV karių buvimą Lenkijoje, veiksmai, kurių penktadienį ėmėsi vyriausybė, privertė tarybą susirinkti susiklosčius precedento neturinčiai įtampai šalies viduje.
„Be vidaus saugumo nėra ir išorės saugumo“, – tarybai teigė K. Nawrockis ir perspėjo, kad vidaus nestabilumas kelia grėsmę visuomenės saugumui, atbaido užsienio investuotojus ir kenkia Lenkijos tarptautinei reputacijai.
Tiesiogiai kreipdamasis į D. Tuską, K. Nawrockis visą atsakomybę už krizę suvertė ministrui pirmininkui.
„Visa atsakomybė už šią padėtį – už kiekvieną policijos pareigūną prie Tribunolo, už visus neteisėtus veiksmus, tokius kaip teisėjų nušalinimas, neteisėti nurodymai ir patekimas į Tribunolą per Ministro Pirmininko kanceliariją, – tenka vienam žmogui: ministrui pirmininkui Donaldui Tuskui“, – pareiškė K. Nawrockis.
Pavadindamas vyriausybės veiksmus „nusikaltimu Konstitucijai“ ir rimta politine klaida, K. Nawrockis prieš artėjančią Nepriklausomybės dienos šventę paskelbė griežtą ultimatumą. Jis sakė, kad tikisi, jog D. Tuskas „suvaldys savo valdžios troškimą“ ir iki savaitgalio nutrauks visus neteisėtus veiksmus Tribunolo pastate.
K. Nawrockis pažadėjo pasitelkti visus prezidento įgaliojimus ir jam suteiktą visuomenės mandatą, kad sustabdytų tai, ką pavadino bandymu „nuversti konstitucinę santvarką“.
Antradienį įvykęs saugumo posėdis buvo surengtas po dramatiškų įvykių kupino savaitgalio. Penktadienio naktį vyriausybę palaikantys teisėjai užsirakino Tribunolo viduje, todėl K. Nawrockis nutraukė oficialią kelionę į Senegalą, kad asmeniškai įsikištų į įvykius teismo būstinėje, ir vėliau pareiškė, kad konstitucinis organas buvo užgrobtas jėga.
Šeštadienį per televiziją transliuotame kreipimesi D. Tuskas atsakė, kad valstybė turi būti pakankamai stipri, jog užtikrintų teisingumą. Prieš antradienį vykusį vyriausybės posėdį D. Tuskas pareiškė, kad nė vienas vykdomosios valdžios atstovas neturi teisės „jėga įsiveržti“ į Tribunolą, „kaip tai padarė prezidentas Nawrockis“.
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