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Medikai toliau kovoja: paskelbė naujausią žinią apie per šaudynes Krokuvoje nukentėjusių žmonių būklę

2026-11-09 16:18 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 16:18
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Krokuvoje per išpuolį sužeisti policijos pareigūnai atgavo sąmonę, pirmadienį pranešė Nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai Przemysławas Nowakas.

Krokuvoje per išpuolį sužeisti policijos pareigūnai atgavo sąmonę, pirmadienį pranešė Nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai Przemysławas Nowakas.

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„Pareigūnai Jakubas Kulikas ir Arturas Moranskis sąmonę atgavo vakar“, – sakė P. Nowakas, pateikdamas naujausią informaciją apie nukentėjusiųjų būklę.

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FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Prokuroras: kai kurių per šaudynes Krokuvoje nukentėjusių žmonių būklė gerėja

„Dar du nukentėjusieji vakar buvo išrašyti iš ligoninės“, – pridūrė jis.

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Jis taip pat pranešė, kad dar septynių nukentėjusiųjų būklė nėra pavojinga gyvybei.

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„Deja, likusių sužeistųjų būklė tebėra sunki, o dviejų žmonių – kritinė“, – sakė P. Nowakas.

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Anksčiau pirmadienį Mažosios Lenkijos vaivadijos vadovas Janas Krzysztofas Klęczaras pranešė, kad užpuolikas mirė vienoje iš Krokuvos ligoninių pirmadienį netrukus po 4.30 val.

Išpuolis įvyko šeštadienį Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje. 24 metų vyras, prokuratūros įvardytas kaip Michalas Oksińskis, automobiliu įvažiavo į aikštę ir ėmė šaudyti į praeivius automatiniu šaunamuoju ginklu. Per išpuolį žuvo šeši žmonės, dar 16 buvo sužeisti, tarp jų – du policijos pareigūnai ir vėliau ligoninėje miręs užpuolikas.

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