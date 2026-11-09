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Internete – dezinformacija apie šaudynes Krokuvoje: kokios teorijos keisčiausios?

2026-11-09 14:01 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
2026-11-09 14:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis teigia, kad jo vadovaujama ministerija kovoja su dezinformacija apie kruvinas šaudynes Krokuvoje.

Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis teigia, kad jo vadovaujama ministerija kovoja su dezinformacija apie kruvinas šaudynes Krokuvoje.

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„Problemos mastas yra didelis, o dėl melagingų naratyvų skleidimo skaitmeninėms platformoms pranešta apie daugiau nei 2 tūkst. paskyrų“, – sekmadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ parašė K. Gawkowskis.

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Pasak ministro, tarp jų yra automatizuotų „botų“, skelbiančių turinį keliomis kalbomis – daugiausia lenkų, anglų, prancūzų ir olandų. Ypatingas dėmesys skiriamas paskyroms rusų kalba arba mininčioms Rusiją, tačiau jų buvimas dar nereiškia, kad už dezinformacijos kampanijos stovi Maskva, sakė K. Gawkowskis.

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FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Buvo teigiama, kad pati Lenkijos vyriausybė surengė išpuolį

Skaitmeninių reikalų ministerija tą pačią dieną pranešė, kad populiariausiose teorijose, pasklidusiose po tragiško incidento Krokuvoje, buvo teigiama, jog Lenkijos vyriausybė surengė išpuolį bendradarbiaudama su Europos Sąjunga arba siekdama atšaukti artėjantį Nepriklausomybės žygį – nacionalistinę ir patriotinę demonstraciją, kasmet lapkričio 11 d. organizuojamą Varšuvoje.

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Kitose paskyrose melagingai skelbta, kad įtariamasis yra Lenkijos karys arba Ukrainos pilietis. Tuo metu kai kuriuose įrašuose tvirtinta, kad išpuolis susijęs su Konstitucinio Tribunolo krize arba kad jis buvo inscenizuotas.

K. Gawkowskis pažymėjo, kad melagingi naratyvai yra „sistemingai paneigiami“, ir atkreipė dėmesį į pagrindinį jų tikslą.

„Jais siekiama sukelti baimę, kurstyti neapykantą, supriešinti lenkus ir pakirsti pasitikėjimą valstybe bei jos institucijomis. Jie naudojasi tragedija ir žmonių emocijomis, kad įgyvendintų savo dezinformacijos darbotvarkę“, – rašė jis.

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Per šaudynes, kurios šeštadienį apie 15 val. (vietos laiku) įvyko Lenkijos Krokuvos miesto centre, žuvo šeši žmonės, o dar 16 buvo sužeista. Pirmadienio rytą ligoninėje mirė ir užpuolikas, kurį pašovė policininkai.

Lenkų prokurorai: nėra įrodymų, siejančių Krokuvos šaulį su kokia nors konkrečia ideologija

 Kol kas nėra jokių įrodymų, kad šaudynes Krokuvos centre surengęs užpuolikas būtų susijęs su kokia nors ideologija, pirmadienį pranešė prokurorai.

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Per šeštadienio išpuolį antrajame pagal dydį Lenkijos mieste žuvo šeši žmonės, tarp jų du užsieniečiai, o dar maždaug 15 žmonių buvo sužeisti, vieno iš jų būklė vis dar yra kritinė. Be to, užpuoliko šeimos namuose kitame mieste buvo surasti negyvi jo tėvai ir sesuo.

Užpuolikas, 24-erių metų lenkas, taip pat buvo sužeistas per susišaudymą su policija ir, kaip pranešta pirmadienį, mirė ligoninėje.

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„Neturime duomenų, kad galėtume atsakingai ir kategoriškai teigti, jog jį įkvėpė kokia nors konkreti ideologija“, – spaudos konferencijoje apie vykstantį tyrimą sakė nacionalinės prokuratūros atstovas Przemyslawas Nowakas.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų

Nuo sekmadienio šalyje paskelbtas dviejų dienų gedulas.

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