„Barcelona“ surengė spurtą mačo pabaigoje ir įveikė „Panathinaikos“

Barselonos klubas ir toliau verčiasi be vieno ryškiausių savo lyderių Kevino Punterio.
Mačas prasidėjo nerezultatyviai, o po Mathiaso Lessorto dvitaškio šeimininkai pirmavo 14:8. Vis tik katalonų klubas dar iki pirmojo kėlinio pabaigos sugebėjo išlyginti rezultatą – 17:17.
Rezultatyvumas nešoktelėjo į viršų ir antrajame ketvirtyje. Kostas Sloukas buvo truktelėjęs PAO (29:24), o į pertrauką graikų grandas išsinešė minimalų pranašumą – 33:32.
Po pertraukos Atėnų klubas iškart startavo solidžiai (40:32), bet i katalonų klubas varžovų spurtą kiek pristabdė – 38:42. Įsibėgęjęs Sylvainas Francisco ir Kendrickas Nunnas sužaidė solidžią atkarpą ir PAO vis tik sugebėjo pabėgti nuo varžovų – 57:43.
Ketvirtajame ketvirtyje K.Nunnas padėjo šeimininkams išlaikyti dviženklį pranašumą (64:54), tačiau svečiai vėl buvo rezultatyvūs – 60:66. Tyrese’as Martinas smeigė tritaškį (63:66), o rezultatą lygino Justinas Robinsonas – 66:66. S.Francisco metimai ir toliau skriejo pro šalį, o J.Robinsonas vedė svečius į priekį – 68:66.
Galiausiai S.Francisco vėl pataikė (69:68), bet tuo pačiu atsakė J.Robinsonas – 71:69. Tritaškį pataikė N.Hayesas-Davisas (72:71), bet ir vėl taškais atsakė svečiai – 73:72. Dvitaškį pataikė N.Hayesas-Davisas (74:73), bet tuomet tikslus iš toli buvo J.Robinsonas – 76:74. PAO liko 4,4 sekundės paskutinei ataka, tačiau S.Francisco užstrigo ir metimo neatliko.
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„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 19 (6 atk. kam.), Sylvainas Francisco 17 (4/9 trit.), Nigelas Hayesas-Davisas 9 (6 rez. per.), Juancho Hernangomezas 8 (2/3 trit.).
„Barcelona“: Justinas Robinsonas 24 (5/8 trit.), Tyrese’as Martinas 13 (6 atk. kam.), Stanley Umude 9 (5 atk. kam.), Olvier Nkamhoua (7 atk. kam.) ir Aleksanderis Balcerowskis po 7.
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