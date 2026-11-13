„Bešiktaš“ ketvirtajame kėlinyje išplėšė pergalę prieš ASVEL

Pirmajame kėlinyje abi komandos geriau puolė nei gynėsi ir solidesnio pranašumo įgyti nei vieniems nepavyko. Šiek tiek geriau ketvirtį vis tik užbaigė šeimininkų klubas – 28:25.
Tolti nuo varžovų ASVEL ėmė antrojo kėlinio metu. Tremontas Watersas didino skirtumą iki 6 taškų (42:36), o prieš pat pertrauką Vilerbano klubas atitolo nuo varžovų dar labiau – 52:43.
Po pertraukos turkų ekipai pavyko vėl priartėti – 59:63. Vis tik dar labiau priartėti „Bešiktaš“ trečiojo kėlinio metu neįstengė it po trijų kėlinių ASVEL pirmavo 68:65.
Ketvirtajame kėlinyje iniciatyvą jau perėmė svečiai. Scottie Wilbekinas buvo padidinęs persvarą iki 7 taškų (81:74), bet ASVEL lygino rezultatą – 86:86. „Bešiktaš“ vėl atitolo (92:88), bet tritaškį smeigė Bothas Gachas – 91:92. S.Wilbekinas tritaškiu vis tik nulėmė svečių pergalę (95:91), o šeimininkai užpulti jau neįstengė.
Mačo metu akį susižeidė prancūzų klubo veteranas P.Millsas, kuris nebaigė rungtynių.
ASVEL: Tremontas Watersas 26 (3/7 trit., 5 per. kam.), Patty Millsas (1/6 trit.) ir Bothas Gachas po 13, Jae Crowderis 9 (3/11 metimai).
„Bešiktaš“: Scottie Wilbekinas 16 (4/10 trit.), Wenyenas Gabrielis (6 atk. kam.) ir Davidas DeJuliusas (6 rez. per.) po 15, Lonnie Walkeris 13 (3/7 trit.), Eugene’as Omoruyi 10 (6 rez. per., 7 atk. kam.).
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