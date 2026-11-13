Nyderlandai sutriuškino Graikiją ir sustiprino pozicijas UEFA Tautų lygos grupėje

Kovoje tarp dviejų grupės lyderių Nyderlandų rinktinė nepaliko jokių vilčių Graikijos futbolininkams. Jie varžovus sutriuškino 7:0.
Savo varžovus olandai nušlavė dar pirmajame kėlinyje pelnydami penkis įvarčius. Savo komandą į priekį jau šeštąją minutę išvedė Crysencio Summerville`as.
Vėliau įspūdingą pasirodymą surengė Tijani Reijndersas. Jis per 21 minutės atkarpą sugebėjo pelnyti „hat-tricką“.
Pirmąjį kėlinį įvarčiu uždarė Jurrienas Timberis. Krašto gynėjas pasižymėti sugebėjo ir po pertraukos. Paskutinį savo komandos įvartį pelnę iki tol rezultatyvius perdavimus dalinęs Donyellas Malenas.
Po 5 rungtynių Nyderlandų rinktinė savo sąskaitoje turi 11 taškų, o po šios pergalės jie beveik užsitikrino vietą tarp dviejų stipriausių grupės komandų.
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