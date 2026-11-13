Vokietija įveikė dvi raudonas korteles gavusią Serbiją

A diviziono II grupės rungtynėse Vokietijos rinktinė 3:1 sutriuškino Serbijos futbolininkus.
Vokietijos rinktinei užteko 14 minučių, kad įgyti dviejų įvarčių pranašumą. Srdjanas Babičius pasiuntė kamuolį į savo vartus jau trečiąją minutę, o įvartį pridėjo ir Florianas Wirtzas.
Po pertraukos komandos apsikeitė įvarčiais. Vokietijos persvarą įtvirtino Brajanas Gruda, o serbų gretose S. Babičius šį kartą jau pradžiugino savo šalies gerbėjus.
Visgi, serbų viltis galutinai nužudė Vanja Dragojevičiaus ir Andrijos Zivkovičiaus raudonos kortelės.
Vokietijos rinktinė po 5 turų turi 8 taškus ir dalinasi 2-3 vietomis su Graikijos atstovais.
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