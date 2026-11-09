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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atskleidė, ką išduoda 24-erių Krokuvos šaulio veidas: 1 detalė nustebino net veidoskaitininką

2026-11-09 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 19:00
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Lapkričio 7 dieną, šeštadienį, Krokuvos centrinėje aikštėje buvo įvykdytas kruvinas 24-erių šaulio Michalo Oksinskio išpuolis, kurio metu žuvo šeši žmonės. Policijos ir šaulio susirėmimo metu jauną vyrą pavyko pašauti ir sunkiai sužaloti, o šįryt jis mirė Lenkijos ligoninėje.

Lapkričio 7 dieną, šeštadienį, Krokuvos centrinėje aikštėje buvo įvykdytas kruvinas 24-erių šaulio Michalo Oksinskio išpuolis, kurio metu žuvo šeši žmonės. Policijos ir šaulio susirėmimo metu jauną vyrą pavyko pašauti ir sunkiai sužaloti, o šįryt jis mirė Lenkijos ligoninėje.

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Visuomenę dar labiau sukrėtė tai, kad šaulys įtariamas ne tik viešu išpuoliu, tačiau taip pat savo šeimos – mamos, sesers ir tėvo – nužudymu Švento Kryžiaus Ostrovece, mieste, esančiame maždaug už 150 km į šiaurės rytus nuo Krokuvos.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Michal Oksinski

M. Oksinskis Lenkijos Vidaus reikalų ministro Marcino Kierwinskio buvo apibūdinamas kaip „labai radikalių“ ir ultranacionalistinių pažiūrų, o jo socialiniuose tinkluose mirguliavo neįprasti politiniai įrašai ir komentarai, kuriais vėliau lenkai pradėjo aktyviai dalintis socialiniuose tinkluose.

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Siekiant išsiaiškinti daugiau apie mirusį šaulį naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į veidoskaitininką, knygų autorių Armandą Kažerską, kuris papasakojo, ką galima įžvelgti M. Oksinskio veide.

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Veidoskaita nėra mokslo bendruomenės pripažintas mokslinis metodas. Straipsnyje pateikiami vertinimai yra pašnekovo nuomonė ir neturėtų būti laikomi objektyviais faktais ar moksliškai patvirtintomis išvadomis.

Užsispyręs ir revoliucingas jaunas vyras

Pažvelgęs į jauno vyro veidą pašnekovas dalijosi, kad lyginant jo veido bruožus su kitų rezonansinių bylų veikėjų bruožais, M. Oksinskio veide nebuvo tokių ryškių, neigiamų ženklų.

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Pasak jo, šiame veide nėra išskirtinių bruožų, kurie galėtų leisti sakyti, kad šis žmogus buvo linkęs į žiaurumą ar kraštutinumus.

„Matosi gana aiškus tipažas: užsispyręs, revoliucingas, kantrus vyras, kuris pakankamai sistemingai mato ir supranta aplinką. Nėra taip, kad iš prigimties jis būtų turėjęs labai stiprų polinkį į kraštutinumus, todėl ir stebina tai, kas įvyko.

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Jeigu iš tiesų jis pirmiausia nušovė savo šeimos narius, o po to dar sugebėjo organizuotai ir ryžtingai tęsti savo veiksmus, tai rodo labai stiprų, kantrų ir apgalvotą sprendimą.

Net jeigu tas sprendimas buvo žiaurus, jame matosi ne impulsyvus protrūkis, o tam tikras nuoseklumas“, – sakė jis.

A. Kažerskas nurodė, kad žvelgiant į jauną vyrą galima matyti, jog  panašaus tipažo jaunuolių šiuo metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje yra nemažai.

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Jis pasakojo, kad jeigu M. Oksinskis būtų buvęs laiku nukreiptas į alternatyvią veiklą, pavyzdžiui, kariuomenę, tada jo turėtos savybės būtų galėjusios būti panaudotos konstruktyviai.

„Jeigu jis būtų anksčiau patekęs į kokią nors alternatyvią organizaciją, greičiausiai situacija galėjo klostytis kitaip. Panašu, kad jis domėjosi radikalesnėmis idėjomis.

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Tačiau toks domėjimasis jaunystėje nėra kažkas išskirtinio. Ir Lietuvoje nemažai jaunų žmonių ieško savęs, eksperimentuoja su įvairiomis idėjomis, tarp jų ir radikalesnėmis. Tai gana dažnas reiškinys“, – dalijosi jis.

Galėjo turėti siaurą ratą bendraminčių

Nors, pasak kaimynų, jaunuolis buvo uždaras ir tylus, vis tik A. Kažerskas tam pritarti neskubėjo. Anot jo, M. Oksinskis – tai žmogus, kuris atsiverdavo vienam ar keliems artimiems žmonėms.

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Pasak jo, jaunuolio veide nebuvo bruožų, liudijančių apie tai, kad jis visiškas intravertas. Veidoskaitos specialistas sakė, kad imant procentaliai – 60 procentų M. Oksinskis galėjo būti introvertas, tačiau 40 procentų – ekstrovertas.

„Manau, kad tokių artimų žmonių jis turėjo. Galbūt daug bendravo internetu, kaip šiandien daro nemažai jaunimo, ir čia galėjo slypėti viena iš problemų. Internetinis ryšys nėra tas pats, kas gyvas žmogiškas bendravimas, todėl kartais susiformuoja gana keisti elgesio modeliai.

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Turiu nuojautą, kad bent su vienu ar keliais žmonėmis jis bendravo nuoširdžiai. Galbūt anonimiškai, gal internetinėse bendruomenėse, tačiau jis nebuvo visiškas atsiskyrėlis, kuriam rūpi tik jis pats“, – aiškino A. Kažerskas.

Veidoskaitos specialistas aiškino, kad mokykloje šis žmogus galėjo nepritapti prie kitų dėl savo užsispyrimo ir revoliucingo charakterio, jam taip pat galėjo būti sunku aklai paklusti autoritetams.

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Vis tik nebendravimas su aplinka, pasak pašnekovo, galėjo liudyti ne negebėjimą bendrauti, o nenorą pritapti prie tų, kuriems nepritaria.

„Jis bendravo su tais, su kuriais norėjo bendrauti, ir taip, kaip pats norėjo. Tikėtina, kad jam tiesiog nepasisekė laiku atrasti išmintingos bendruomenės ar žmonių rato, kuriame būtų daugiau žmogiškos šilumos ir teigiamų autoritetų“, – sakė pašnekovas.

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Veidoskaitininkas įžvelgė gyvenimo lūžį

A. Kažerskas taip pat nurodė, kad M. Oksinskis, jo nuomone, neturėjo būti tas žmogus, kuris nuo vaikystės mėgaujasi žiaurumu. Pasak veidoskaitos specialisto, kai kurie jau nuo mažens skriaudžia gyvūnus ir džiaugiasi jų kančia, tačiau šis atvejis, jo manymu, – kitoks.

„Manau, kad tam tikru gyvenimo etapu kažkas jį labai stipriai paveikė. Greičiausiai jis laiku negavo reikiamos pagalbos arba šalia nebuvo stiprių žmogiškų autoritetų, į kuriuos galėtų lygiuotis.

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Gali būti, kad problemų buvo ir santykyje su tėvu. Žinoma, dabar lengva vertinti po fakto, tačiau panašu, kad jam tiesiog pritrūko gerų mokytojų ir žmonių, kurie būtų gebėję jį nukreipti civilizuotesne kryptimi“, – pasakojo jis.

A. Kažerskas pridėjo, kad šaltakraujišku žmogumi M. Oksinski galėjo ne gimti, o tapti. Anot jo, yra tam tikrų savybių, kurios, jo akimis, rodo, kad šis žmogus tapo sistemingas, kantrus ir gebantis siekti savo tikslų.

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Nors jis, anot pašnekovo, niekuomet nebuvo tiesmukas ar agresyvus, tačiau turėjo savybių, rodžiusių gebėjimą išlaukti, veikti apgalvotai, atkakliai daryti tai, kuo tikima.

Veidoskaitininkas siuntė įspėjimą kitiems tėvams

Pokalbio pabaigoje veidoskaitininkas nurodė, kad jaunuolių, turinčių panašias savybes kaip M. Oksinskis, yra daug.

Dėl to pašnekovas ragino visus tėvus suklusti ir pastebėjus vaikų polinkį į radikalias politines idėjas, gotiškąją kultūrą, skirti daugiau dėmesio savo vaikams.

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„Kalbant prevenciškai, norėčiau pabrėžti, kad tokių jaunuolių bruožų turi nemažai paauglių. Jeigu tėvai mato panašių savybių turintį sūnų ar dukrą, verta rimtai pagalvoti apie alternatyvias veiklas.

Tai gali būti menas, net ir sunkesnės muzikos ar kitokios kūrybos sritys. Tai gali būti Šaulių sąjunga ar kitos sukarintos organizacijos, jeigu žmogus nenori profesionalios karinės karjeros“, – dalijosi jis.

Anot veidoskaitininko, svarbiausia tam tikrame etape jaunam žmogui surasti savo išmintingą mokytoją ir autoritetą, kad turima jėga, jaunatviškas maksimalizmas būtų nukreiptas į kūrybą, saviraišką, apsaugą, tarnystę bendruomenei, o ne į savidestrukciją.

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