Krokuvoje šaulys nužudė tėvus ir seserį: žvilgsnis į Lietuvą, kai vyras iššaudė visą savo šeimą

Įtariama, kad šaulys iš viso nužudė devynis žmones. Už dviejų valandų kelio automobiliu nuo Krokuvos esančiuose namuose rasti jo tėvų ir sesers kūnai. Pirmadienį policija pranešė, kad įtariamasis ligoninėje mirė.
Ne ką mažiau kraupi istorija prieš beveik 10-metį nutiko ir Lietuvoje. 2017 m. kovo 25–26 dienomis Kauno rajone, Gaižėnų kaime, E. A. nužudė keturis šeimos narius, o jo senelis buvo sunkiai sužalotas.
Teismas įvertino, kad veiksmai buvo itin pavojingi ir smurtiniai: panaudotas šaunamasis ginklas, nužudyti keturi asmenys, dar vienas sunkiai sužalotas. E. A. pripažintas socialiai ypač pavojingu, todėl jam skirtas stacionarus stebėjimas specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje griežto stebėjimo sąlygomis.
„Teismas pripažino esant įrodyta, kad E. A., būdamas nepakaltinamas, padarė minėtas nusikalstamas veikas“, – tuomet buvo rašoma teismo pranešime.
2017 m. kovo 25–26 dienomis Gaižėnų kaime rasti E. A. motinos, tėvo, senelės ir dėdės kūnai su šautinėmis žaizdomis. Senelis aptiktas sužeistas – jam buvo peršauta koja. Teisėsaugos duomenimis, į aukas paleista ne mažiau kaip 21 šūvis.
Prokurorė Auksė Lipkevičienė anksčiau teigė, kad dalis šeimos narių galėjo būti užklupti miegantys arba atsigulę.
„Kai kurie jų užklupti savo lovose, kai kurie kažką veikė atsistoję, bet galima teigti, kad jiems tos aplinkybės buvo labai netikėtos. (...) Pagal aplinkybes, tai galėjo būti arba ankstyvas rytas, arba vėlyvas vakaras, greičiausiai dalis jų miegojo ar buvo atsigulę, dalis – ne“, – sakė prokurorė.
E. A. buvo sulaikytas Marijampolės autobusų stotyje. Buvo manoma, kad jis galėjo mėginti išvykti į užsienį. Su savimi vyras turėjo savigynai išduotą šaunamąjį ginklą.
Ekspertai nustatė sunkią psichikos ligą
Teisme kalbėjusi psichiatrijos ekspertė nurodė, kad E. A. serga sunkia psichikos liga. Ji nebuvo anksčiau diagnozuota, o vyrui ilgą laiką nebuvo skirtas tinkamas gydymas. Ekspertų vertinimu, liga jis sirgo ir nusikaltimo metu, ir dabar, todėl negali suprasti savo veiksmų bei už juos atsakyti.
„Įvertinome nusikaltimo pobūdį, tai, kad jis nebuvo gydytas adekvačiai psichiatro, anksčiau nebuvo nustatytas šis psichikos sutrikimas, todėl mes įvertinome jo pavojingumą, jo veiksmai nėra prognozuojami, jis yra pavojingas“, – teisme kalbėjo ekspertė.
Medikai svarstė ir galimybę, kad vyras gali simuliuoti ligą, nes jis buvo labai uždaras ir nerodė emocijų. Tačiau būdamas medikų priežiūroje E. A. nustojo miegoti, tapo baimingas, bijojo užmigti ir valgyti, ėmė girdėti balsus.
Nusikaltimo aplinkybių vyras neprisiminė. „Jis pateikia mums tik fragmentiškas nuotrupas. Jis įvykių eigos visiškai neprisiminė“, – sakė psichiatrijos ekspertė.
Prokurorė A. Lipkevičienė teigė, kad ekspertų išvada teisėsaugai buvo netikėta, nes ikiteisminio tyrimo metu E. A. parodymai atrodė nuoseklūs ir logiški.
„Ikiteisminio tyrimo metu jo parodymai buvo labai nuoseklūs, labai logiški ir mums buvo nustebimas, kai gavome tokį ekspertizės aktą, kad asmuo yra nepakaltinamas, negali atsakyti už savo veiksmus, nes jo nurodytos aplinkybės atitiko objektyviai nustatytas aplinkybes, mes nepastebėjome kažkokių melavimų, išsisukinėjimų, tiesiog jis visiškai nekalbėjo apie patį įvykį“, – sakė prokurorė.
Ekspertė taip pat paaiškino, kad anksčiau nediagnozuota liga galėjo likti nepastebėta tikrinant E. A. sveikatą dėl leidimo įsigyti ginklą. Pasak jos, tokiai būklei įvertinti reikėtų ilgesnio stebėjimo, o per trumpą pokalbį psichiatrui galėjo nekilti įtarimų.
Buvęs kriminalistas: 21 šūvis rodo sistemingą veiksmą
Apie nusikaltimą tv3.lt kalbėjosi su buvusiu Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininku Algirdu Matoniu. Jis sakė, kad panašių žiaurių žmogžudysčių Lietuvoje jau yra buvę. Tarp jų paminėjo Draučių tragediją, kai 1998 m. ūkininkas Leonardas Zavistonovičius nušovė aštuonis žmones ir dar du sužeidė. Matonis taip pat prisiminė Audriaus Paškausko bylą – šis buvo nuteistas už savo tėvų nužudymą.
Vertindamas Gaižėnų tragediją, A. Matonis sakė, kad svarbu atsižvelgti į įtariamojo asmenybę ir jo psichikos būklę. „Nedėčiau akcento būtent dėl to, kad išžudyta visa šeima. Viskas priklauso nuo paties įtariamojo asmenybės“, – sakė buvęs kriminalistas.
Jis atkreipė dėmesį į ginklo ir šovinių įsigijimą bei šūvių skaičių. A. Matonio vertinimu, tai gali rodyti, kad veiksmai nebuvo vien trumpalaikio įsiūčio padarinys.
„Iš tų detalių, tai tiek, kad buvo įsigytas ginklas, šoviniai. Taip pat atkreipia dėmesį, kiek daug kulkų buvo paleista. Kai būna įsiūtis, tai jis įprastai trunka trumpai. Tad jau po kelių šūvių teoriškai jis turėjo atsitokėti. (...) Bet tokia šūvių serija rodo, kad jis sistemingai vykdė savo užsibrėžtą tikslą“, – kalbėjo A. Matonis.
Buvęs kriminalistas svarstė ir apie tai, kodėl gyvas liko senelis. Jo manymu, galėjo būti, kad E. A. pamanė, jog senelis mirė, arba šis apsimetė negyvas.
A. Matonis taip pat sakė, kad žmogaus psichikos sutrikimų ne visada lengva pastebėti iš šalies. Tačiau šiuo atveju ekspertai nustatė, kad sunki liga anksčiau nebuvo diagnozuota, o teismas, įvertinęs bylos duomenis, skyrė E. A. priverstinį gydymą griežto stebėjimo sąlygomis.
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