Šiaulių rajone nužudytas vyras: sulaikyti trys įtariamieji

Anot pareigūnų, sekmadienį apie 21.21 val. Šilėnų kaime rastas 1976 metų gimimo mirusio vyro kūnas.
Įtariama, kad vyrą nužudė 1966 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 2,99 prom. girtumas, 2001 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 2,32 prom. girtumas, ir 1967 metais gimusi moteris, kuriai nustatytas 2,47 prom. girtumas.
Jie uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
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