„Išvarysiu“: po šių lemtingų žodžių – kraupi tragedija Vilniaus rajone

Žmogžudystės akimirką tiek Alina S., tiek jos sugyventinis buvo girti. Namuose, antrajame aukšte, tuo metu buvo du paaugliai. Alinos S. ir jos sugyventinio sūnūs iš pirmųjų santuokų. Aukos sūnus dar bandė gaivinti tėvą, bet jam padėti jau buvo per vėlu.
Bylos duomenimis, Alina S. savo šeimos narį tyčia nužudė 2020 m. birželio 27-sios vakarą. Vyro mirtį lėmė vienintelis dūris peiliu. Tada prasidėjo vidinis kraujavimas ir sugyventinis mirė vietoje.
Moteris stovėdama šalia sugyventinio kūno vis kartojo – „ką tu padarei?“. Aiškėja, kad iš pradžių ji bandė įtikinti aplinkinius, jog vyras nusidūrė pats.
Vis dėlto, prabėgus kiek daugiau kaip pusmečiui, teismas pripažino ją kaltą dėl artimojo šeimos nario nužudymo ir paskyrė laisvės atėmimą 11 metų. Aukos sūnui ir kartu su šeima jau negyvenusiai dukrai iš žudikės teismas priteisė po 10 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
Supykdė vyro ištarti žodžiai
Teisme Alina S. pasakojo, kad 7 metus su sugyventiniu gyveno pastarojo name. Kaime pora vedė bendrą ūkį. Čia su dukra ir sūnumi moteris atsikraustė iš karto po to, kai sudegė jos namas ir gaisre žuvo jos sutuoktinis.
Jos ir sugyventinio sūnūs gyveno namo antrame aukšte. O žudikės duktė prieš kelis metus išsikėlė gyventi atskirai. Nužudymo dieną namuose lankėsi ir dukters buvęs sugyventinis P. V. Jis į svečius atvažiavo ryte, atvežė tris butelius alaus.
Trise išgėrė alų, po to nusipirko dar. P. V. labai apsvaigo ir užmigo virtuvėje esančioje lovoje. Vėliau namuose buvo dingusi elektra. Ji susipyko su sugyventiniu, nes šis nesutiko nueiti ir nupirkti dar alaus.
Moteriai virtuvėje gaminant vakarienę, sugyventinis esą sugriebė ją už plaukų, pasakė, kad pati eitų alaus, jei taip nori, o pats nuėjo į prie virtuvės esantį kambarį ir atsigulė. Išeidamas dar pagrasino, kad išvarys įtariamąją iš namų.
Dėl tokio pasakymo įtariamoji supyko, paėmė virtuvėje buvusį peilį, kurio geležtės ilgis apie 15 cm. Atėjo į kambarį, kuriame gulėjo sugyventinis. Šis jau buvo tik su apatiniais drabužiais. Moteris pasakė, kad durs jam peiliu už tai, kad jis šaukia ant jos.
Į tai vyras esą atsakė, kad ji taip padaryti neišdrįs, siūlė pabandyti ir durti, dar bandė su koja išmušti iš rankos peilį, bet jam tai nepavyko. Tuo metu moteris jau dūrė jam į pilvą. Po smūgio vyras labai greitai prarado sąmonę.
Ištraukusi peilį iš žaizdos, moteris padėjo jį ant pagalvės šalia merdinčio vyro kūno. Ėmė šaukti, išbėgo į kitą kambarį. Į šauksmą atsiliepė buvęs dukros sugyventinis, Ji pasakė jam, kad peiliu nužudė sugyventinį, tačiau į kambarį, kuriame tai įvyko, užeiti neleido.
Moters šauksmą išgirdo ir antrame aukšte miegojęs nužudytojo sūnus. Alina S. pasakė jam: „atleisk man, tačiau aš netyčia tavo tėvui peiliu sudaviau į pilvą“. Sūnus nubėgo pas tėvą į kambarį, pradėjo daryti dirbtinį kvėpavimą, tačiau šis jau buvo miręs.
Nuolat girtuokliavo
Nukentėjusiuoju pripažintas tėvo netekęs sūnus teisme pasakojo, kad namuose buvo nuolat girtaujama. Tėvas su sugyventine dažnai gerdavo, o išgėrę stipriai pykdavosi.
Anot jo, Alina S. išgėrusi tapdavo agresyvi, dėl to buvo kviečiama policija. Kaltinime nurodytą dieną tėvas su sugyventine taip pat girtavo.
Todėl jis pas save kambaryje gėrė alų, o vėliau nuėjo miegoti. Miegant, dingo elektra, todėl buvo trumpam išėjęs į lauką padėti sutvarkyti laidus. Tada vėl grįžo ir miegojo toliau.
Apie 21 val., jį pažadino Alinos S. sūnus ir pakvietė ateiti į apačią. Buvo tamsu, nes elektros vis dar nebuvo. Nusileidęs kambaryje pamatė lovoje gulintį tėvą su žaizda pilve, iškvietė greitąją, darė dirbtinį kvėpavimą.
Žudikė, anot jo, vis blaškėsi po namus ir šaukė „ką padarei!“. Atvykus greitajai ir geriau apšvietus įvykio vietą, ant lovos, prie pagalvės ties tėvo galva, pastebėjo gulintį peilį.
Apie Alinos S. būdą teisme pasakojo ir jos dukra. Ji teigė, kad motina išgėrusi tapdavo agresyvi, greit susijaudindavo, nuolat ieškodavo priekabių. Visus pinigus išleisdavo alkoholiui, gerdavo kelias dienas iš eilės, kol baigdavosi pinigai.
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