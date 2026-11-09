Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos laukia politiškai įtempta savaitė

2026-11-09 09:19 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 09:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po pražūtingiausių per kelis dešimtmečius šaudynių, sukrėtusių giliai susiskaldžiusios visuomenės saugumo jausmą, Lenkijos laukia politinės įtampos kupina savaitė.

Po pražūtingiausių per kelis dešimtmečius šaudynių, sukrėtusių giliai susiskaldžiusios visuomenės saugumo jausmą, Lenkijos laukia politinės įtampos kupina savaitė.

REKLAMA
0

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Šalis iki šiol išvengė panašių išpuolių ir nebuvo pratusi prie smurto iki šeštadienio, kai užpuolikas pradėjo nesirinkdamas šaudyti į žmones istoriniame antrojo pagal dydį šalies miesto Krokuvos centre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per šias tragiškiausias šaudynes Lenkijoje nuo komunizmo žlugimo 1989-aisiais žuvo šeši žmonės, tarp jų du užsieniečiai, o dar apie 15 buvo sužeista.

REKLAMA
REKLAMA

Įtariama, kad užpuolikas iš viso nužudė devynis žmones, mat jo tėvų ir sesers kūnai buvo rasti jų namuose, esančiuose už dviejų valandų kelio automobiliu nuo Krokuvos.

REKLAMA

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų

Policija pirmadienį pranešė, kad įtariamasis mirė ligoninėje.

Sekmadienį prokurorai pradėjo tyrimą dėl terorizmo akto, o Lenkijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad įtariamasis žavėjosi „kraštutinių dešiniųjų ideologijomis“. Tai sukėlė konservatyvios ir nacionalistinės opozicijos pyktį.

Ginčas dėl teismo paskyrimų

Antradienį numatytas itin svarbus Konstitucinio Tribunolo, tapusio Donaldo Tusko vyriausybės ir jos oponentų ginčo dėl teisėjų skyrimo objektu, posėdis.

REKLAMA
REKLAMA

Dešinioji opozicija kaltina liberalią, proeuropietišką administraciją griaunant konstitucinę santvarką.

Valdančioji koalicija savo ruožtu teigia siekianti ištaisyti nacionalistų atliktus „politinius“ paskyrimus į teismą ir reformas, kurios, jos teigimu, prieštarauja Europos demokratiniams standartams.

Kelias savaites nacionalistų protestuotojai stovyklavo prie teismo, teigdami, kad siekia jį apginti, tačiau praėjusio mėnesio pabaigoje krizė netikėtai paaštrėjo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Riaušių policija užblokavo teismo prieigas, o parlamento daugumos naujai paskirta teisėja pareiškė laikinai perimanti pareigas – taip faktiškai nušalindama ligšiolinį vadovą, artimą dešiniesiems ir nacionalistų valstybės vadovui Karoliui Nawrockiui.

Po šaudynių Krokuvoje nacionalistinė partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), valdžioje buvusi 2015–2023 metais, atšaukė pirmadieniui ir antradieniui planuotus protestus.

REKLAMA

Tačiau vėliau šią savaitę jie gali būti atnaujinti.

Radikalizuotas diskursas

Vis dėlto didžiausią susirūpinimą kelia trečiadienį vyksiančios Nepriklausomybės eitynės.

Kasmetis renginys pritraukia iki kelių šimtų tūkstančių dešiniųjų pažiūrų šalininkų – nuo katalikų konservatorių ir baltųjų viršenybės šalininkų marginalių grupių iki antisemitinių, prorusiškų kraštutinių dešiniųjų elementų.

REKLAMA

Prezidentas K. Nawrockis pranešė jose dalyvausiantis.

Kai kurie stebėtojai šį renginį pavadino „didelės rizikos“ dalyku, baimindamiesi, kad minia gali nukrypti nuo suderinto maršruto ir patraukti Konstitucinio Tribunolo link.

Ministras pirmininkas D. Tuskas sekmadienį atmetė gandus, kad eitynės gali būti sustabdytos.

„Niekas neketina uždrausti Nepriklausomybės eitynių, – socialiniame tinkle „X“ parašė jis. – Spekuliacijos šiuo klausimu yra ne kas kita kaip dezinformacija.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau jis paragino dalyvius susilaikyti nuo agresijos ir įspėjo nedalyvauti kontrdemonstracijose.

Jo raginimai gali likti neišgirsti, atsižvelgiant į Lenkijos politinį susiskaldymą, kuris reiškiasi stiprėjančio kraštutinių dešiniųjų judėjimo fone.

„Itin destruktyvi poliarizacija, kuri ne tik institucine prasme griauna valstybę, bet ir dar giliau emociškai skaldo visuomenę“, – sekmadienį savaitraštyje „Rzeczpospolita“ teigė žinomas publicistas Boguslawas Chrabota.

REKLAMA

Politinio diskurso radikalizavimasis „gimdo lenkiškus breivikus“, teigė jis, turėdamas omenyje šaudynes Krokuvoje ir Andersą Breiviką, 2011 metais Norvegijoje nužudžiusį 77 žmones.

Varšuvos universiteto politologė Ewa Marciniak užsiminė, kad tragedija Krokuvoje netrukus gali būti panaudota politiniais tikslais.

REKLAMA

„Tokios tragedijos kaip Krokuvoje tik dar labiau gilina politinį susiskaldymą“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.

„Po bendro gedulo laikotarpio prasideda kaltųjų paieškos, ir visa tai vyksta politiniame klimate, kurį apibrėžia giliai įsišaknijęs, abipusis politinių lyderių priešiškumas“, – kalbėjo ji.

Artinantis parlamento rinkimams, numatytiems 2027 metų rudenį, tokie įvykiai kaip Krokuvos tragedija ar besitęsianti krizė dėl Konstitucinio Tribunolo greičiausiai bus naudojami „konfliktams gilinti ir visuomenei į juos įtraukti“, pridūrė E. Marciniak.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų