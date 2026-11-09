Lenkijos laukia politiškai įtempta savaitė

Šalis iki šiol išvengė panašių išpuolių ir nebuvo pratusi prie smurto iki šeštadienio, kai užpuolikas pradėjo nesirinkdamas šaudyti į žmones istoriniame antrojo pagal dydį šalies miesto Krokuvos centre.
Per šias tragiškiausias šaudynes Lenkijoje nuo komunizmo žlugimo 1989-aisiais žuvo šeši žmonės, tarp jų du užsieniečiai, o dar apie 15 buvo sužeista.
Įtariama, kad užpuolikas iš viso nužudė devynis žmones, mat jo tėvų ir sesers kūnai buvo rasti jų namuose, esančiuose už dviejų valandų kelio automobiliu nuo Krokuvos.
Policija pirmadienį pranešė, kad įtariamasis mirė ligoninėje.
Sekmadienį prokurorai pradėjo tyrimą dėl terorizmo akto, o Lenkijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad įtariamasis žavėjosi „kraštutinių dešiniųjų ideologijomis“. Tai sukėlė konservatyvios ir nacionalistinės opozicijos pyktį.
Ginčas dėl teismo paskyrimų
Antradienį numatytas itin svarbus Konstitucinio Tribunolo, tapusio Donaldo Tusko vyriausybės ir jos oponentų ginčo dėl teisėjų skyrimo objektu, posėdis.
Dešinioji opozicija kaltina liberalią, proeuropietišką administraciją griaunant konstitucinę santvarką.
Valdančioji koalicija savo ruožtu teigia siekianti ištaisyti nacionalistų atliktus „politinius“ paskyrimus į teismą ir reformas, kurios, jos teigimu, prieštarauja Europos demokratiniams standartams.
Kelias savaites nacionalistų protestuotojai stovyklavo prie teismo, teigdami, kad siekia jį apginti, tačiau praėjusio mėnesio pabaigoje krizė netikėtai paaštrėjo.
Riaušių policija užblokavo teismo prieigas, o parlamento daugumos naujai paskirta teisėja pareiškė laikinai perimanti pareigas – taip faktiškai nušalindama ligšiolinį vadovą, artimą dešiniesiems ir nacionalistų valstybės vadovui Karoliui Nawrockiui.
Po šaudynių Krokuvoje nacionalistinė partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), valdžioje buvusi 2015–2023 metais, atšaukė pirmadieniui ir antradieniui planuotus protestus.
Tačiau vėliau šią savaitę jie gali būti atnaujinti.
Radikalizuotas diskursas
Vis dėlto didžiausią susirūpinimą kelia trečiadienį vyksiančios Nepriklausomybės eitynės.
Kasmetis renginys pritraukia iki kelių šimtų tūkstančių dešiniųjų pažiūrų šalininkų – nuo katalikų konservatorių ir baltųjų viršenybės šalininkų marginalių grupių iki antisemitinių, prorusiškų kraštutinių dešiniųjų elementų.
Prezidentas K. Nawrockis pranešė jose dalyvausiantis.
Kai kurie stebėtojai šį renginį pavadino „didelės rizikos“ dalyku, baimindamiesi, kad minia gali nukrypti nuo suderinto maršruto ir patraukti Konstitucinio Tribunolo link.
Ministras pirmininkas D. Tuskas sekmadienį atmetė gandus, kad eitynės gali būti sustabdytos.
„Niekas neketina uždrausti Nepriklausomybės eitynių, – socialiniame tinkle „X“ parašė jis. – Spekuliacijos šiuo klausimu yra ne kas kita kaip dezinformacija.“
Tačiau jis paragino dalyvius susilaikyti nuo agresijos ir įspėjo nedalyvauti kontrdemonstracijose.
Jo raginimai gali likti neišgirsti, atsižvelgiant į Lenkijos politinį susiskaldymą, kuris reiškiasi stiprėjančio kraštutinių dešiniųjų judėjimo fone.
„Itin destruktyvi poliarizacija, kuri ne tik institucine prasme griauna valstybę, bet ir dar giliau emociškai skaldo visuomenę“, – sekmadienį savaitraštyje „Rzeczpospolita“ teigė žinomas publicistas Boguslawas Chrabota.
Politinio diskurso radikalizavimasis „gimdo lenkiškus breivikus“, teigė jis, turėdamas omenyje šaudynes Krokuvoje ir Andersą Breiviką, 2011 metais Norvegijoje nužudžiusį 77 žmones.
Varšuvos universiteto politologė Ewa Marciniak užsiminė, kad tragedija Krokuvoje netrukus gali būti panaudota politiniais tikslais.
„Tokios tragedijos kaip Krokuvoje tik dar labiau gilina politinį susiskaldymą“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.
„Po bendro gedulo laikotarpio prasideda kaltųjų paieškos, ir visa tai vyksta politiniame klimate, kurį apibrėžia giliai įsišaknijęs, abipusis politinių lyderių priešiškumas“, – kalbėjo ji.
Artinantis parlamento rinkimams, numatytiems 2027 metų rudenį, tokie įvykiai kaip Krokuvos tragedija ar besitęsianti krizė dėl Konstitucinio Tribunolo greičiausiai bus naudojami „konfliktams gilinti ir visuomenei į juos įtraukti“, pridūrė E. Marciniak.
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