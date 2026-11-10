Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Krokuvoje – tyliosios eitynes: gedulas suvedė ir aršius politinius oponentus

2026-11-10 10:12 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-10 10:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmadienio vakarą dešimtys tūkstančių žmonių dalyvavo tyliosiose eitynėse Krokuvoje, kurioms vadovavo Lenkijos prezidentas ir ministras pirmininkas. Taip pagerbtos savaitgalį šalį sukrėtusių masinių šaudynių aukos.

Pirmadienio vakarą dešimtys tūkstančių žmonių dalyvavo tyliosiose eitynėse Krokuvoje, kurioms vadovavo Lenkijos prezidentas ir ministras pirmininkas. Taip pagerbtos savaitgalį šalį sukrėtusių masinių šaudynių aukos.

REKLAMA
1

Jie pajudėjo iš istorinės miesto Turgaus aikštės, kurioje šeštadienio popietę įvyko išpuolis. Gedintieji sustojo prie gėlėmis nukloto memorialo, žyminčio vietą, kur užpuolikas pradėjo šaudyti iš savo automobilio ir pražudė šešis žmones, o dar 15 sužalojo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijos prezidentas nacionalistas Karolis Nawrockis ir centristinių pažiūrų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas – politiniai varžovai, retai pasirodantys greta vienas kito – kartu su Krokuvos meru Lukaszu Gibala vedė minią miesto gatvėmis.

REKLAMA
REKLAMA

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tyliosios eitynės Krokuvoje, skirtos šaudynių aukoms atminti

Nužudė 9 žmones, tarp jų – savo šeimą

Lenkas, kaltinamas surengęs kruvinas šaudynes Krokuvoje, pirmadienį mirė ligoninėje, praėjus dviem dienoms po to, kai buvo sunkiai sužeistas per susišaudymą su policija, pranešė pareigūnai.

REKLAMA

Nors jis iš pradžių buvo siejamas su kraštutine dešine, prokurorai pareiškė, kad jo motyvai, paskatinę jį nužudyti devynis žmones, įskaitant tris šeimos narius, lieka neaiškūs.

Įtariama, kad 24-erių vyras, vilkėjęs karinę aprangą, Krokuvos aikštėje pradėjo šaudyti iš pusiau automatinio šautuvo ir nužudė šešis žmones.

Jo tėvų ir sesers kūnai buvo rasti šeimos namuose kitame mieste.

Du policijos pareigūnai, kurie per gaudynes buvo sunkiai sužeisti, sankryžoje netoli pagrindinės miesto Turgaus aikštės pašovė vyrą, žiniasklaidoje įvardijamą kaip Michalą Oksinskį.

REKLAMA
REKLAMA

Po trijų operacijų apie 4.30 val. (vietos, 5.30 val. Lietuvos laiku) buvo konstatuota įtariamojo mirtis, pranešė regiono pareigūnai.

„Informuojame, kad tragiškų įvykių kaltininkas šį rytą mirė ligoninėje“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė regiono policija.

Anksčiau pareigūnai buvo nurodę, kad vyras „žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis“, o ministras pirmininkas D. Tuskas pavadino šaudynes, kurios buvo daugiausia aukų pareikalavęs išpuolis šalyje nuo komunizmo žlugimo 1989 m., terorizmo aktu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje prokurorai pažymėjo, kad nėra įrodymų, susiejančių įtariamąjį su kokia nors konkrečia politine pakraipa.

„Neturime duomenų, kuriais remdamiesi galėtume atsakingai ir kategoriškai teigti, kad jį įkvėpė kokia nors konkreti ideologija“, – sakė nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai Przemyslawas Nowakas.

REKLAMA

„Dar gerokai per anksti komentuoti motyvus (...) Neradome jokių akivaizdžių simbolių, paprastai siejamų su konkrečiu politiniu judėjimu – nei kraštutinių dešiniųjų, nei kraštutinių kairiųjų“, – pridūrė jis.

Vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai Lenkijos radijui teigė, kad atliekant tyrimą analizuojama „daugybė emblemų ir antsiuvų“, buvusių ant M. Oksinskio drabužių.

REKLAMA

Ginklų leidimų išdavimo tvarkos peržiūra

Pareigūnų duomenimis, per šaudynes Krokuvoje žuvo šeši žmonės, tarp jų – Austrijos pilietė ir Jungtinės Karalystės (JK) pilietis, o dar 15 buvo sužeisti.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Tarp sužeistųjų buvo Austrijos, JK, Vokietijos, Portugalijos ir Rusijos piliečių. Pirmadienį jų būklė buvo „stabili“, informavo pareigūnai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors M. Oksinskio motyvai neaiškūs, tyrėjai šaudynes tiria kaip teroristinį incidentą.

Jis anksčiau nebuvo teistas, nurodė tyrėjai, kuriuos cituoja Lenkijos žiniasklaida.

Įtariamasis kartu su savo tėvu priklausė šaudymo klubui. Per kratą tyrėjai paėmė 11 šaunamųjų ginklų.

Jo senelė teigė, kad M. Oksinskis šįmet gavo leidimą laikyti ginklą, skelbė lenkų žiniasklaida.

REKLAMA

Po šaudynių Vidaus reikalų ministerija paskelbė peržiūrėsianti ginklų leidimų išdavimo sąlygas. Numatyta reguliariai atnaujinti leidimų turėtojų sveikatos būklės duomenis.

Lenkijoje smarkiai padaugėjo leidimų laikyti šaunamuosius ginklus. Pasak policijos, 2025 m. buvo išduota daugiau kaip 50 tūkst. naujų leidimų, todėl bendras jų skaičius pasiekė 411 tūkst.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų