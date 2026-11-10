Krokuvoje – tyliosios eitynes: gedulas suvedė ir aršius politinius oponentus

Jie pajudėjo iš istorinės miesto Turgaus aikštės, kurioje šeštadienio popietę įvyko išpuolis. Gedintieji sustojo prie gėlėmis nukloto memorialo, žyminčio vietą, kur užpuolikas pradėjo šaudyti iš savo automobilio ir pražudė šešis žmones, o dar 15 sužalojo.
Lenkijos prezidentas nacionalistas Karolis Nawrockis ir centristinių pažiūrų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas – politiniai varžovai, retai pasirodantys greta vienas kito – kartu su Krokuvos meru Lukaszu Gibala vedė minią miesto gatvėmis.
Nužudė 9 žmones, tarp jų – savo šeimą
Lenkas, kaltinamas surengęs kruvinas šaudynes Krokuvoje, pirmadienį mirė ligoninėje, praėjus dviem dienoms po to, kai buvo sunkiai sužeistas per susišaudymą su policija, pranešė pareigūnai.
Nors jis iš pradžių buvo siejamas su kraštutine dešine, prokurorai pareiškė, kad jo motyvai, paskatinę jį nužudyti devynis žmones, įskaitant tris šeimos narius, lieka neaiškūs.
Įtariama, kad 24-erių vyras, vilkėjęs karinę aprangą, Krokuvos aikštėje pradėjo šaudyti iš pusiau automatinio šautuvo ir nužudė šešis žmones.
Jo tėvų ir sesers kūnai buvo rasti šeimos namuose kitame mieste.
Du policijos pareigūnai, kurie per gaudynes buvo sunkiai sužeisti, sankryžoje netoli pagrindinės miesto Turgaus aikštės pašovė vyrą, žiniasklaidoje įvardijamą kaip Michalą Oksinskį.
Po trijų operacijų apie 4.30 val. (vietos, 5.30 val. Lietuvos laiku) buvo konstatuota įtariamojo mirtis, pranešė regiono pareigūnai.
„Informuojame, kad tragiškų įvykių kaltininkas šį rytą mirė ligoninėje“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė regiono policija.
Anksčiau pareigūnai buvo nurodę, kad vyras „žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis“, o ministras pirmininkas D. Tuskas pavadino šaudynes, kurios buvo daugiausia aukų pareikalavęs išpuolis šalyje nuo komunizmo žlugimo 1989 m., terorizmo aktu.
Tačiau pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje prokurorai pažymėjo, kad nėra įrodymų, susiejančių įtariamąjį su kokia nors konkrečia politine pakraipa.
„Neturime duomenų, kuriais remdamiesi galėtume atsakingai ir kategoriškai teigti, kad jį įkvėpė kokia nors konkreti ideologija“, – sakė nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai Przemyslawas Nowakas.
„Dar gerokai per anksti komentuoti motyvus (...) Neradome jokių akivaizdžių simbolių, paprastai siejamų su konkrečiu politiniu judėjimu – nei kraštutinių dešiniųjų, nei kraštutinių kairiųjų“, – pridūrė jis.
Vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai Lenkijos radijui teigė, kad atliekant tyrimą analizuojama „daugybė emblemų ir antsiuvų“, buvusių ant M. Oksinskio drabužių.
Ginklų leidimų išdavimo tvarkos peržiūra
Pareigūnų duomenimis, per šaudynes Krokuvoje žuvo šeši žmonės, tarp jų – Austrijos pilietė ir Jungtinės Karalystės (JK) pilietis, o dar 15 buvo sužeisti.
Tarp sužeistųjų buvo Austrijos, JK, Vokietijos, Portugalijos ir Rusijos piliečių. Pirmadienį jų būklė buvo „stabili“, informavo pareigūnai.
Nors M. Oksinskio motyvai neaiškūs, tyrėjai šaudynes tiria kaip teroristinį incidentą.
Jis anksčiau nebuvo teistas, nurodė tyrėjai, kuriuos cituoja Lenkijos žiniasklaida.
Įtariamasis kartu su savo tėvu priklausė šaudymo klubui. Per kratą tyrėjai paėmė 11 šaunamųjų ginklų.
Jo senelė teigė, kad M. Oksinskis šįmet gavo leidimą laikyti ginklą, skelbė lenkų žiniasklaida.
Po šaudynių Vidaus reikalų ministerija paskelbė peržiūrėsianti ginklų leidimų išdavimo sąlygas. Numatyta reguliariai atnaujinti leidimų turėtojų sveikatos būklės duomenis.
Lenkijoje smarkiai padaugėjo leidimų laikyti šaunamuosius ginklus. Pasak policijos, 2025 m. buvo išduota daugiau kaip 50 tūkst. naujų leidimų, todėl bendras jų skaičius pasiekė 411 tūkst.
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