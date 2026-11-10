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Seimas tylos minute pagerbė per išpuolį Krokuvoje žuvusius žmones

2026-11-10 11:08 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 11:08
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 Lietuvos Seimas antradienį per plenarinį posėdį tylos minute pagerbė Krokuvoje per išpuolį žuvusius žmones.

Lietuvos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

 Lietuvos Seimas antradienį per plenarinį posėdį tylos minute pagerbė Krokuvoje per išpuolį žuvusius žmones.

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„Vakar Lenkijos ambasadoje pasirašiau užuojautų knygoje dėl tragiškų įvykių lapkričio 7 dieną, išreikšdamas jūsų vardu ir savo vardu solidarumą ir užjausdamas žuvusiųjų šeimas bei artimuosius, todėl šiandien noriu paprašyti jus visus tylos minute pagerbti Krokuvoje žuvusius žmones“, – antradienį sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

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Pirmadienį užuojautų knygoje Lietuvos parlamento vadovas išreiškė palaikymą žuvusiųjų šeimoms ir linkėjo visiems stiprybės.

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„Šiuo sunkiu metu Lietuva yra solidari su Lenkija. Lietuvos ir Lenkijos žmones sieja tvirti draugystės ir kaimynystės ryšiai, tarpusavio parama bei bendra atsakomybė. Tik veikdami išvien galime užtikrinti savo tautų saugumą bei gyventi laisvoje ir klestinčioje Europoje“, – užuojautų knygoje įrašė J. Olekas.

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Užuojautų knygoje pirmadienį pasirašė ir prezidentas Gitanas Nausėda, ir premjeras Mindaugas Sinkevičius.

Kaip rašė BNS, per šeštadienio išpuolį antrajame pagal dydį Lenkijos mieste žuvo šeši žmonės, tarp jų – du užsieniečiai, dar maždaug 15 žmonių buvo sužeisti, vieno iš jų būklė tebėra kritinė. Be to, užpuoliko šeimos namuose kitame mieste rasti negyvi jo tėvai ir sesuo.

Užpuolikas, 24 metų lenkas, taip pat buvo sužeistas per susišaudymą su policija ir, kaip pranešta pirmadienį, mirė ligoninėje.

Nuo sekmadienio Lenkijoje buvo paskelbtas dviejų dienų gedulas.

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