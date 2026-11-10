Rusai masiškai bėga iš šalies: 3 valstybes užplūdo rekordiniai srautai

Per tris mėnesius užfiksuota daugiau kaip 1,1 mln. kelionių į šias tris šalis – tai didžiausias atitinkamo metų ketvirčio rodiklis per 17 metų. Tai rodo nepriklausomo Rusijos leidinio „Verstka“ paskelbti Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) Pasienio tarnybos duomenys.
Šios trys šalys tapo populiariomis iš Rusijos išvykstančių piliečių kryptimis nuo tada, kai 2022 m. vasarį Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Tarp išvykstančiųjų yra ir siekiančių išvengti karinės tarnybos, ir nepritariančių karui.
Kelionių skaičius muša rekordus
Daugiausia kelionių užregistruota į su Rusija besiribojantį Sakartvelą Pietų Kaukaze – nuo liepos iki rugsėjo Rusijos piliečiai ten vyko 660,3 tūkst. kartų.
Tai 43,3 tūkst. kelionių daugiau nei tuo pačiu 2025 m. laikotarpiu ir 43 proc. daugiau nei 2022 m. trečiąjį ketvirtį, kai Rusija paskelbė mobilizaciją.
Kaimyninėje Armėnijoje užregistruota 402,3 tūkst. Rusijos piliečių kelionių. Prieš metus jų buvo 344,7 tūkst. Tai didžiausias ketvirčio rodiklis nuo 2010 m., kai pradėti kaupti šie duomenys.
Serbijoje, ES nepriklausančioje Balkanų valstybėje, palaikančioje glaudžius ryšius su Maskva, užregistruota 64,8 tūkst. kelionių – maždaug 14 tūkst. daugiau nei prieš metus. Šis skaičius taip pat viršijo ankstesnį ketvirčio rekordą – 53,2 tūkst. kelionių, kuris buvo užfiksuotas 2024 metais.
Vis dėlto FSB statistika apima visas Rusijos piliečių keliones, nepriklausomai nuo jų tikslo. Ji neparodo, kiek žmonių išvyko ilgam laikui arba paliko šalį dėl karo.
Rusai ieško galimybių išvykti
Kelionių skaičiaus augimas sutapo su smarkiai padaugėjusiomis internetinėmis paieškomis apie galimybes išvykti iš Rusijos.
Liepos mėnesį Rusijos paieškos sistemoje „Yandex“ informacijos apie emigraciją ieškota daugiausia nuo 2023 m. pradžios. Kaip praneša „The Moscow Times“, tarp paieškų buvo ir užklausų apie šalis, į kurias galima persikelti gyventi be vizos.
Rusams persikelti į užsienį padedantis projektas „Relokats“ taip pat pranešė, kad užklausų dėl išvykimo į kitas šalis padaugėjo beveik dvigubai.
Gandai apie naują mobilizaciją
Kelionių skaičiaus šuolis sutapo su Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio perspėjimais. Liepos pabaigoje jis teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rengiasi naujai mobilizacijai, per kurią galėtų būti pašaukta 300–500 tūkst. žmonių.
V. Zelenskis sakė, kad Rusijai sunkiai sekasi užverbuoti pakankamai sutartininkų, galinčių pakeisti mūšio lauke patiriamus nuostolius, todėl Kremliui gali tekti skelbti dar vieną visuotinę mobilizaciją.
Leidinys „Verstka“, remdamasis su Kremliumi ir kitomis valstybės institucijomis susijusiais šaltiniais, taip pat pranešė, kad Rusijos valdžia svarsto galimybę naują mobilizaciją skelbti po rugsėjį vyksiančių Valstybės Dūmos – žemųjų Rusijos parlamento rūmų – rinkimų.
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