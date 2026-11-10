Pentagonas uždegė žalią šviesą nuolatinei JAV bazei Lenkijoje

Tačiau lenkų ministras įspėjo, kad galutinį sprendimą priims JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Lenkija jau seniai siekia nuolatinio JAV karinio buvimo šalyje, norėdama sustiprinti NATO rytinį flangą ir atgrasyti Rusiją nuo galimos agresijos.
Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkst. JAV karių, dauguma jų – rotacijos pagrindu. Varšuva nori, kad dalis šių pajėgų šalyje būtų dislokuota nuolat.
Šis ministro pranešimas pasirodė tuo metu, kai Pentagonas baigia savo karinio buvimo Europoje, kur dislokuota apie 80 tūkst. karių, peržiūrą, kuri pakurstė NATO sąjungininkų nuogąstavimus, kad D. Trumpas gali sumažinti JAV karinį buvimą žemyne.
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