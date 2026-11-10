Atliktas Krokuvos žudiko kūno skrodimas: prokuratūra skelbia, kas žinoma

Prokuroras Erykas Stasielakas sako, kad jo kūne buvo rastos šautinės žaizdos, kurios ir lėmė jo mirtį.
Atliktas Krokuvos žudiko kūno skrodimas
„Ant vyro kūno nustatyta daug šautinių žaizdų, kurios lėmė jo mirtį. Kulkos įstrigo jo kūne, tačiau dalis jų peršovė kūną“, – sako E. Stasielakas.
„Šiuo metu ekspertai negalėjo nustatyti, kurios konkrečios žaizdos buvo tiesioginė mirties priežastis. Tai bus toliau tiriamas klausimas“, – priduria jis.
„Tolimesniems tyrimams taip pat buvo paimta papildoma biologinė medžiaga. Ji taip pat buvo gauta iš ligoninės kartu su medicininiais dokumentais“, – aiškina prokuroras.
Taip pat bus atlikti toksikologiniai tyrimai, kurie leis atsakyti į klausimą, ar vyras galėjo būti apsvaigęs nuo kokių nors narkotinių medžiagų ar kitų medžiagų.
Pirmadienį buvo atliktos devynių aukų lavonų skrodimo procedūros – šešių žmonių, nužudytų per šaudymą Krokuvos centrinėje aikštėje, ir trijų artimiausių nusikaltėlio šeimos narių, kurie buvo nušauti namuose.
Lenkija po šaudynių Krokuvoje svarsto įvesti ginklų savininkų sveikatos patikrinimus
Lenkijos vidaus reikalų viceministras Wiesławas Leśniakiewiczius antradienį pareiškė, kad vyriausybė ketina įvesti privalomus reguliarius sveikatos ir psichologinės būklės patikrinimus visiems leidimų laikyti šaunamuosius ginklus turėtojams ir sukurti išsamų juoduoju paraku užtaisomų ginklų registrą.
Kalbėdamas privačiai radijo stočiai TOK FM, W. Leśniakiewiczius sakė, kad šie pasiūlymai buvo parengti pirmadienį per aukšto rango ministerijų pareigūnų pasitarimą, surengtą po šeštadienio išpuolio Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje.
„Turime išsamiai peržiūrėti 1999 m. Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų įstatymą“, – sakė W. Leśniakiewiczius. Jis pabrėžė, kad būtina skubiai imtis priemonių juoduoju paraku užtaisomų šaunamųjų ginklų (pavyzdžiui, senovinių – red. past.) apskaitai užtikrinti, nes šiuo metu jiems netaikoma daug įprastų reikalavimų. Viceministras taip pat pasiūlė griežčiau reglamentuoti vietas, kuriose leidžiama laikyti ginklus. „Ne kiekvienas ginklas turėtų būti laikomas namuose“, – sakė jis.
Pagal galiojančius teisės aktus didžiajai daugumai Lenkijos ginklų savininkų, įskaitant medžiotojus, sportinio šaudymo entuziastus ir kolekcininkus, gavus pirminį leidimą nebereikia periodiškai tikrintis sveikatos.
Siūlomi politikos pokyčiai svarstomi Lenkijoje rekordiškai augant ginklų skaičiui. Policijos centrinės būstinės duomenimis, pernai šalyje bendras teisėtai registruotų šaunamųjų ginklų skaičius viršijo milijoną. Vien per pastaruosius penkerius metus jis išaugo 77 proc.
Asmenų, turinčių leidimą laikyti ginklus, skaičius per pastaruosius 11 metų taip pat padvigubėjo ir viršijo 411 tūkst. Pernai išduota rekordiškai daug – 50 tūkst. – naujų leidimų, daugiausia kolekcininkams ir sportinio šaudymo entuziastams.
Skubiai imtis reformos paskatino daugiausia aukų per pastarųjų metų Lenkijos istoriją pareikalavusios masinės šaudynės. Šeštadienį 24 metų vyras automobiliu įvažiavo į žmonių pilną Krokuvos pagrindinę turgaus aikštę ir ėmė šaudyti į aplinkinius automatiniu šaunamuoju ginklu.
Per išpuolį žuvo šeši žmonės, dar 16 buvo sužeisti, tarp jų – du policijos pareigūnai. Per incidentą pašautas užpuolikas pirmadienį anksti ryte nuo patirtų sužalojimų mirė ligoninėje.
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