Trumpui – paprastas, bet nemalonus žurnalisto klausimas: apsisuko ir nuėjo

„Koks jausmas būti nevykėliu, pone prezidente?“ – D. Trumpui šūktelėjo televizijos „Sky News“ tarptautinių reikalų redaktorius Dominicas Waghornas.
Trumpui – paprastas, bet nemalonus žurnalisto klausimas: „Koks jausmas būti nevykėliu?“
Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai prezidento remti kandidatai visoje šalyje triuškinamai pralaimėjo kadencijos vidurio rinkimuose.
„Jeigu jis išgirdo klausimą, nusprendė į jį neatsakyti“, – po šio pokalbio socialiniame tinkle „X“ parašė D. Waghornas.
D. Trumpas po šio klausimo nuėjo.
Žurnalistas turėjo omenyje D. Trumpo partijos pralaimėjimą kadencijos vidurio rinkimuose. Visą mėnesį prezidentas ragino amerikiečius balsuoti taip, tarsi pats būtų kandidatų sąrašuose. Rinkėjai taip ir pasielgė, tačiau D. Trumpo partija, įskaitant daugelį jo paties pasirinktų kandidatų, patyrė istorinį pralaimėjimą.
Tačiau pats D. Trumpas šį žodį dažnai vartoja kaip įžeidimą.
Pirmadienį per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas žodį „nevykėlis“ pavartojo aštuonis kartus. Kongreso narį Thomasą Massie iš Kentukio jis pavadino „nevykėliu“ ir „visišku nevykėliu“. Naujienų agentūros CNN žurnalistę Kaitlan Collins jis taip pat išvadino „nevykėle“, tuo pačiu žodžiu apibūdino ir CNN reitingus.
Net vėjo jėgaines jis pavadino „didžiulėmis nevykėlėmis“.
Vis dėlto anksčiau šiais metais D. Trumpas pripažino, kad „nevykėliai“ jam kartais būna naudingi.
„Gerai turėti daug nevykėlių“, – kovo mėnesį per klausimų ir atsakymų sesiją Majamyje sakė jis, praneša žurnalas „People“.
„Man iš tiesų visada patinka leisti laiką su nevykėliais, nes dėl to pats jaučiuosi geriau“, – paaiškino D. Trumpas.
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