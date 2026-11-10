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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po derybų Abu Dabyje – Rubio žinia Europai

2026-11-10 16:13 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
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2026-11-10 16:13
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JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį JAV tarpininkaujamas Rusijos ir Ukrainos derybas Abu Dabyje pavadino labai produktyviomis ir pareiškė, kad diskusijos turėtų būti išplėstos, į jas įtraukiant ir europiečius.

Marco Rubio (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (20)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį JAV tarpininkaujamas Rusijos ir Ukrainos derybas Abu Dabyje pavadino labai produktyviomis ir pareiškė, kad diskusijos turėtų būti išplėstos, į jas įtraukiant ir europiečius.

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„Manome, kad trišalis (formatas) ilgainiui turėtų įtraukti prie stalo ir mūsų partnerius Europoje, nes jie yra šios problemos ilgalaikio sprendimo dalis“, – sakė jis Paryžiuje, pasibaigus pirmajai derybų dienai Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) sostinėje Abu Dabyje.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

JAV per Ukrainos ir Rusijos derybas ragina sukurti naują Europos saugumo sistemą

Pirmoji JAV vadovaujamų Ukrainos ir Rusijos derybų Abu Dabyje diena antradienį baigėsi, Vašingtonui raginant sukurti naują saugumo sistemą, o Europai nuogąstaujant, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas planuoja susitarimą su Maskva dėl Senojo žemyno ateities.

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Pirmosios nuo vasario derybos dėl daugiau nei ketverius metus trunkančio karo Ukrainoje užbaigimo truko kelias valandas ir turėtų tęstis trečiadienį.

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Rusijos ir Ukrainos derybininkai sėdėjo vieni prieš kitus, o stalo gale buvo D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris ir verslo partneris Steve'as Witkoffas.

J. Kushneris delegatams sakė, kad JAV „sumažino atotrūkį“ tarp kariaujančių pusių, bet detalių nepateikė. Jis taip pat išreiškė viltį, kad bus judama link karą užbaigsiančio sprendimo.

Maskva, 2022 metais sukėlusi baisiausią Europoje karą nuo Antrojo pasaulinio karo laikų ir okupavusi dalį savo mažesnės kaimynės, praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą, nutraukdama elektros tiekimą tūkstančiams žmonių, kai oro temperatūra sparčiai krenta.

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Artėjant dar vienai karo žiemai, Ukraina ir jos sąjungininkai Europoje baiminasi, kad Vašingtonas privers Kyjivą sutikti su de facto pralaimėjimu. Lūkesčiai dėl greito proveržio yra menki.

D. Trumpas taip pat užsiminė apie susitarimą su Rusija dėl Europos pokario saugumo perrašymo, o tai sukėlė nerimą europiečiams.

Prasidėjus deryboms, J. Kushneris sakė, kad JAV tikisi „sukurti tinkamus saugumo santykius tarp Ukrainos ir Rusijos bei Europos, kad mes ne tik užbaigtume šį karą, bet ir sukurtume naują sistemą bei naują supratimą“, užtikrinsiantį „dešimtmečius, jei ne šimtmečius, taikos“.

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Maskva taip pat užsiminė, kad tai buvo jos prioritetas. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas jau daugelį metų skundžiasi Vakarais.

Ukraina perspėjo dėl „Jaltos 2“, turėdama omenyje Vakarų lyderių ir tuometinės Sovietų Sąjungos sutartą Europos padalijimą po Antrojo pasaulinio karo, o ES pareiškė, kad saugumo susitarimai gali būti aptariami tik po paliaubų.

„Putinas nori susigrąžinti SSRS“, – antradienį Danijos žiniasklaidoje paskelbtame interviu sakė V. Zelenskis, atvykęs į Kopenhagą susitikti su Šiaurės šalių lyderiais.

V. Putinas ne kartą atmetė platesnius paliaubų pasiūlymus ir pažadėjo, kad jo kariai toliau veršis į priekį Ukrainoje.

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