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Budrys su Šiaurės Makedonijos ministru aptarė Europos Sąjungos plėtrą, žemyno saugumą

2026-11-10 15:58 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 15:58
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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys antradienį Vilniuje susitiko su Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ir užsienio prekybos ministru Timčo Mucunskiu, su kuriuo aptarė Europos Sąjungos plėtrą, regioninio saugumo stiprinimą, paramą Ukrainai ir dvišalį bendradarbiavimą.

Kęstutis Budrys

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys antradienį Vilniuje susitiko su Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ir užsienio prekybos ministru Timčo Mucunskiu, su kuriuo aptarė Europos Sąjungos plėtrą, regioninio saugumo stiprinimą, paramą Ukrainai ir dvišalį bendradarbiavimą.

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Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), ministrai taip pat aptarė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais prioritetus, tarp kurių – Bendrijos plėtra, gynybos parengtis, saugumas ir konkurencingumas.

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K. Budrys pabrėžė, kad Lietuva remia Šiaurės Makedonijos siekį tapti ES nare, tačiau tolesnei derybų pažangai būtina įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant konstitucinius pakeitimus.

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„Lietuva remia Šiaurės Makedonijos narystės siekį ir yra pasirengusi toliau dalytis savo patirtimi. Tačiau pažanga priklauso nuo priimtų sprendimų ir įgyvendintų įsipareigojimų. Konstituciniai pakeitimai yra būtina sąlyga tolesnei derybų proceso pažangai“, – pranešime cituojamas ministras.

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Kalbėdamas apie Europos saugumą, K. Budrys akcentavo būtinybę stiprinti žemyno gynybinius pajėgumus ir tęsti ilgalaikę paramą Ukrainai.

Rusijos karas prieš Ukrainą, augančios hibridinės grėsmės ir didėjanti geopolitinė konkurencija verčia Europą veikti greičiau ir ryžtingiau. Todėl gynybos parengtis, atsparumas, saugumas ir konkurencingumas taip pat bus kertiniai Lietuvos pirmininkavimo prioritetai“, – teigė jis.

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Ministrai taip pat aptarė saugumo padėtį Vakarų Balkanuose, kovą su dezinformacija bei kultūrinius mainus.

Antradienį Vilniuje taip pat numatyta atidaryti Šiaurės Makedonijos ambasadą.

„Šiaurės Makedonijos sprendimas atidaryti ambasadą Vilniuje yra istorinis žingsnis, kuris dar labiau sustiprins politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius tarp mūsų šalių bei mūsų tautų“, – sakė K. Budrys.

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