Pirmas kartas nuo rugpjūčio: „Brent“ nafta atpigo iki mažiau nei 90 dolerių už barelį

„Brent“ rūšies nafta atpigo 3,1 proc. iki 89,66 JAV dolerio už barelį. Taip tęsėsi pastarosiomis prekybos sesijomis fiksuotas smarkus kainų kritimas.
Pagrindinės JAV naftos rūšies „West Texas Intermediate“ (WTI) kaina sumažėjo 2,3 proc. iki 84,86 JAV dolerio už barelį.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad dedant pastangas užbaigti karą su Iranu daroma pažanga, ir teigė, jog Iranas kariniu požiūriu faktiškai jau yra palaužtas. D. Trumpas vis dėlto neatmetė galimybės surengti naujų smūgių.