Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Pirmas kartas nuo rugpjūčio: „Brent“ nafta atpigo iki mažiau nei 90 dolerių už barelį

2026-11-10 12:50 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 12:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Stiprėjant viltims, kad JAV ir Irano karas gali baigtis, tarptautiniu naftos kainų etalonu laikomos „Brent“ rūšies naftos kaina antradienį pirmą kartą nuo rugpjūčio nukrito žemiau 90 JAV dolerių už barelį.

Degalai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Stiprėjant viltims, kad JAV ir Irano karas gali baigtis, tarptautiniu naftos kainų etalonu laikomos „Brent“ rūšies naftos kaina antradienį pirmą kartą nuo rugpjūčio nukrito žemiau 90 JAV dolerių už barelį.

REKLAMA
0

„Brent“ rūšies nafta atpigo 3,1 proc. iki 89,66 JAV dolerio už barelį. Taip tęsėsi pastarosiomis prekybos sesijomis fiksuotas smarkus kainų kritimas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindinės JAV naftos rūšies „West Texas Intermediate“ (WTI) kaina sumažėjo 2,3 proc. iki 84,86 JAV dolerio už barelį.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad dedant pastangas užbaigti karą su Iranu daroma pažanga, ir teigė, jog Iranas kariniu požiūriu faktiškai jau yra palaužtas. D. Trumpas vis dėlto neatmetė galimybės surengti naujų smūgių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vašingtono ir Maskvos susitarimas dėl dyzelino EPA
Trumpui pranešus apie sandorį su Rusija – sąmyšis Europoje: „Blogas, negeras ženklas“ (52)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų