Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 2,12 euro iki 2,35 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,23 euro ir buvo 0,52 proc. didesnė nei pirmadienį (2,22 euro).
LEA: antradienį degalų kainos šalyje didėjo
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Utenoje, kur litras degalų kainavo 2,12 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota šešiolikoje „Viada“ tinklo degalinių, keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje – 2,35 euro už litrą.
Benzino kainos svyravo nuo 1,69 euro iki 2,03 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,86 euro ir buvo 1,11 proc. didesnė nei pirmadienį (1,84 euro).
Pigiausias benzinas antradienio rytą buvo „Borusta“ tinklo degalinėje Birštone, kur jo litras kainavo 1,69 euro, o brangiausias – „Kriketas“ degalinėje Trakuose. Pastarojoje litras šių degalų kainavo 2,03 euro.
SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,89 euro iki 1,10 euro, o vidutinė jų kaina siekė 1,01 euro ir buvo 0,82 proc. didesnė nei pirmadienį (1,009 euro).
Mažiausia SND kaina fiksuota V. Marcinkevičiaus degalinėje Šilutės rajone – joje litras dujų atsiėjo 0,89 euro. Didžiausia dujų kaina, siekusi 1,10 euro, buvo trijose „Circle K“ tinklo degalinėse.
Didmeninė benzino kaina lapkričio 9 dieną Lietuvoje buvo 1,56 euro, o dyzelinas kainavo 2,01 euro. Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 92,6 JAV dolerio už barelį.