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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Degalai per brangūs? Tikriausiai pilatės netinkamą dieną – pasakė, kada pigiausia

2026-11-10 08:58 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 08:58
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 Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovė Agnė Bagočiutė sako, kad per savaitę degalai brangiausi dažniausiai būna antradieniais, o pigiausi – pirmadieniais ir penktadieniais.

Degalai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (11)

 Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovė Agnė Bagočiutė sako, kad per savaitę degalai brangiausi dažniausiai būna antradieniais, o pigiausi – pirmadieniais ir penktadieniais.

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„Mes stebime, kad būtent po savaitgalio antradieniais degalai dažniausiai kainuoja brangiausiai, jeigu lyginam, be abejo, savaitės ribose, o pirmadieniais ir penktadieniais pigiausiai. Tiesa, jeigu pirmadienis būna nedarbo diena, tuomet degalai, kaip taisyklė, brangesni būna trečiadieniais“, – antradienį LRT radijui sakė A. Bagočiutė.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Agnė Bagočiutė: degalai dažniausiai brangiausi būna antradienį, pigiausi – pirmadienį, penktadienį

Ji paaiškino, kad pirmadieniais darbą pradeda naftos biržos, o degalinės dėl to savaitės pradžioje peržiūri savo kainodarą.

„Matyt, tai lemia keletas faktorių. Pirmiausia, naftos kainos biržose, nes jos pradeda darbą pirmadieniais. Ir kitas dalykas, matyt, kad tiesiog tuo pačiu metu degalinės peržiūri savo kainodarą“, – kalbėjo LEA vadovė.

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Agentūros vadovė akcentavo, kad tarp degalinių kuro kainos gali skirtis apie 20–30 centų.

„Kiekvieną dieną, kuomet mes matome degalinių kainas, skirtumus degalinių, tarp tų, kurios siūlo mažiausias kainas ir didžiausias, mes galime stebėti 20–30 centų ribose skirtingas kainas“, – kalbėjo A. Bagočiutė.

Lietuvos degalinėse praėjusią savaitę vidutinė benzino kaina sumažėjo 2,11 proc. iki 1,884 euro už litrą, dyzelino kaina padidėjo 0,37 proc. iki 2,251 euro už litrą, rodo LEA duomenys.

Degalų kainos išaugo dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose.

indeliai.lt

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