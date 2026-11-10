Aiškėja naujos šokiruojančios detalės apie Krokuvos žudiką: išpuoliui ruošėsi, domėjosi praeities tragedijomis

Tyrėjai jau pradėjo tikrinti nusikaltėlio kompiuterį ir mobiliuosius telefonus. Prieš kelis mėnesius iki išpuolio vyras peržiūrėjo tinklalapius, susijusius su garsiąja Anderso Breiviko įvykdytomis masinėmis žudynėmis.
„Todėl mes tiriam kraštutinio dešiniojo ekstremizmo aspektą“, – sako W. Zurekas.
Atliekant tyrimo veiksmus taip pat patikrinti kiti žudikui priklausę daiktai, užrašai ir įrašai. Patikrinti ir daiktai, turėti darbovietėje.
Šiuo metu vyksta rastų simbolių ir užrašų analizė. Tyrėjai bando nustatyti, ar jie susiję su tam tikra ideologija arba ar gali nurodyti nusikaltėlio motyvus.
Rasta atributikos, naudotos kraštutinės dešinės grupuočių.
Tyrėjai nagrinėja ne tik jauno vyro profesinius ryšius, bet ir šeimyninius santykius. Šių veiksmų tikslas – nustatyti, ar socialiniai ar asmeniniai veiksniai galėjo turėti įtakos jo gyvenimui ir pasiruošimui išpuoliui.
Ministro teigimu, prie nusikaltėlio buvo rasta „labai profesionali įranga“ ir „didžiulis šaudmenų kiekis, keliolika šovinių dėtuvių“. W. Zurekas atkreipė dėmesį, kad netgi asmenys, dalyvaujantys taktiniuose šaudymo mokymuose, neturi tokio didelio šovinių dėtuvių skaičiaus.
„Čia matyti, kad galbūt tai buvo suplanuota gerokai iš anksto“, – komentuoja jis.
Tyrėjai neatmeta galimybės, kad M. Oksinskis galėjo semtis įkvėpimo iš serijinių žudikų veiksmų ir bandė imituoti praeityje įvykdytus nusikaltimus.
Kita hipotezė yra ta, kad vyras buvo susižavėjęs serijiniais žudikais ir kad šis užpuolikas bandė imituoti tam tikrus dramatiškus, tragiškus įvykius, kurie įvyko Europoje ar pasaulyje.
Lenkijos premjeras po šaudynių Krokuvoje įsako skubiai peržiūrėti ginklų kontrolės įstatymus
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas po šaudynių Krokuvoje įsakė skubiai peržiūrėti šalies ginklų kontrolės įstatymus.
Antradienį surengto vyriausybės posėdžio pradžioje kalbėjęs premjeras atmetė diskusijų dėl ginklų kontrolės dalyvių populistinius raginimus, atkreipdamas dėmesį, kad vieni nori neribotos galimybės įsigyti ginklų, o kiti reikalauja visiško draudimo.
„Prašau skubiai peržiūrėti visus su ginklais susijusius teisės aktus, – sakė D. Tuskas. – Nenoriu ir neleisiu, kad kas nors vyriausybėje pasiduotų trumpalaikėms emocijoms ar populistiniams raginimams.“
Ginkluotam užpuolikui Krokuvos pagrindinėje aikštėje šeštadienį atidengus ugnį į atsitiktinius praeivius, žuvo šeši žmonės, o dar 15 buvo sužeisti. Pats 24 metų užpuolikas taip pat buvo sužeistas per susišaudymą su policija ir pirmadienį anksti ryte mirė ligoninėje.
Vadovauti teisės aktų peržiūrai D. Tuskas pavedė vidaus reikalų ministrui Marcinui Kierwinskiui, specialiųjų tarnybų koordinatoriui Tomaszui Siemoniakui, teisingumo ministrui Waldemarui Žurekui ir Vyriausybės teisės aktų rengimo centro vadovei Joannai Knapinskai.
„Turime į tai žiūrėti atsakingai ir metodiškai, – sakė D. Tuskas. – Mums reikia išsamaus visų įstatymų ir šaudyklų veikimo įvertinimo. Būtina, kad būtume visiškai tikri, jog kiekvienas į privačias rankas patenkantis ginklas būtų tinkamai registruotas.“
Lenkijoje pastaruoju metu sparčiai didėjo leidimų šaunamiesiems ginklams skaičius. Policijos duomenimis, 2025 metais buvo išduota daugiau nei 50 tūkst. naujų leidimų, o bendras jų skaičius pasiekė 411 tūkstančių.
Spaudos konferencijoje prieš ministrų kabineto posėdį D. Tuskas taip pat teigė, kad jau seniai laikas į virtualią erdvę žiūrėti su didžiausiu rimtumu. Jis sakė, kad vyriausybės požiūris yra susijęs ne su cenzūra, o labiau su vaikų ir jaunimo saugumo užtikrinimu.
D. Tuskas teigė, kad veikla internete daro ne mažesnę, o gal net didesnę įtaką žmonių protui ir veiksmams nei realaus pasaulio įvykiai.
„Tai, kas realybėje yra draudžiama ir neteisėta (...), turi būti draudžiama ir pašalinta ir virtualioje erdvėje“, – sakė jis.
„Grįšime ne tik prie įstatymų projektų, kurie yra pateikti pasirašyti, bet ir prie teisės aktų projektų, susijusių su akivaizdžiu piktnaudžiavimu laisve internete“, – paskelbė D. Tuskas.
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