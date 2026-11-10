Iš Merzo – reikalavimas dėl Ukrainos

„Mūsų politika Ukrainos atžvilgiu turi visiškai atsispindėti Europos biudžete“, – sakė jis per bendrą spaudos konferenciją su Vengrijos ministru pirmininku Peteriu Magyaru. Tačiau šis jam paprieštaravo. Anot P. Magyaro, tai „nėra gera žinia“ į išorę.
F. Merzas pabrėžė, kad tikisi „aiškių pokyčių“, kai ES Vadovų Tarybos pirmininkas António Costa pateiks naują pasiūlymą dėl 2028–2034 m. ES biudžeto,
„Be šių pakeitimų derybų nebus galima taip greitai užbaigti“, – sakė kancleris.
Jo teigimu, biudžete pirmenybė turėtų būti teikiama gynybai ir konkurencingumui, o ankstesni prioritetai turėtų būti už jų.
F. Merzas pabrėžė, kad antra būtina sėkmingo derybų užbaigimo sąlyga yra bendras supratimas, kaip Europa ateityje rems Ukrainą.
„Tai bendra Europos užduotis, o ne atskirų valstybių narių uždavinys“, – sakė jis.
„Todėl klausimas, kaip prireikus finansuosime Ukrainą ateinančiais metais, neabejotinai turi būti įtrauktas į šių biudžeto derybų kontekstą“, – pridūrė kancleris.
P. Magyaras tuo tarpu pareiškė, kad „nebūtinai būtų gerai“, jei septynerių metų biudžetą, kuriame numatoma parama Europos ūkininkams, studentams ir įmonėms, „kaip nors susietume su kitu reikalu“.
Jis priminė, kad Vengrija prisideda prie Europos saugumo, pavyzdžiui, saugodama pietinę ES išorės sieną. Nors tai kainuoja milijardus, jo šalis esą už tai niekada nesulaukė ES pripažinimo.
P. Magyaras nepritarė ir siūlymams nustatyti naujus biudžeto prioritetus bei mažinti finansavimą ankstesnėms sritims.
„Vengrijos interesai šiek tiek skiriasi, todėl, pavyzdžiui, žemės ūkio ir sanglaudos fondams neturėtų būti skiriama mažiau lėšų“, – pareiškė jis.
Kartu P. Magyaras patvirtino, kad Vengrija biudžeto derybose laikosi konstruktyvios pozicijos.
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