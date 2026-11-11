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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„The Telegraph“: Ukraina atmetė naują JAV pasiūlymą

2026-11-11 07:39 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-11 07:39
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Ukraina atmetė naują JAV pasiūlymą dėl sienų pakeitimo, kuriuo siekiama išjudinti taikos derybas su Rusija, praneša „The Telegraph“.

Kardinalus pokytis: Zelenskis pirmą sykį prabilo apie saugumo garantijas agresorei EPA
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Ukraina atmetė naują JAV pasiūlymą dėl sienų pakeitimo, kuriuo siekiama išjudinti taikos derybas su Rusija, praneša „The Telegraph“.

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JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovai, tarpininkaujantys taikos derybose, pasiūlė kompromisinį variantą: Rusija gauna visišką kontrolę prie fronto linijos Donbase, o Kyjivas išlaiko šio regiono miestus, kurie lieka jo kontrolėje.

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Pažymima, kad JAV pastangos pasiekti karo pabaigą iš esmės atsidūrė aklavietėje dėl Rusijos reikalavimų perduoti jai apie 5 tūkst. kvadratinių kilometrų teritorijos Donecko ir Luhansko srityse – žemių, kurių Rusijos kariuomenei taip ir nepavyko užimti.

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Prieš antradienį Abu Dabyje vykusias derybas D. Trumpas pareiškė, kad po karo Ukraina gali įgauti „kitokius kontūrus“, o JAV pareigūnai užsiminė, kad Kyjivas neoficialiai parodė tam tikrą lankstumą teritorinių nuolaidų klausimu.

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Tačiau šaltinis Ukrainos sluoksniuose, artimas derybų eigai, pranešė:

„Ukrainos delegacija niekada nesvarstė jokių nuolaidų dėl Rusijos okupuotų teritorijų. Ukraina to niekada nepripažins – nei de facto, nei de jure. Tokia buvo mūsų pozicija prie derybų stalo nuo pat pradžių.“

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Kaip veiktų ši idėja?

Ši idėja numato pakeisti Donecko ir Luhansko sričių administracines ribas taip, kad Rusija galėtų paskelbti pasiekusi savo tikslą, o Ukraina išlaikytų kontrolę virš miestų, kuriuos vis dar kontroliuoja Kyjivo gynybinės pajėgos. Šis pasiūlymas svarstomas prieš naują taikos derybų raundą Abu Dabyje.

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Remiantis leidiniu „The Economist“, JAV pusė ieško būdų, kaip įtikinti Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną sutikti užbaigti karą be visiškos Donecko ir Luhansko sričių okupacijos.

Vienas iš variantų – savotiškas kartografinis kompromisas: pakeisti Ukrainos regionų administracines ribas taip, kad pagal naują administracinį apibrėžimą Rusija galėtų reikalauti kontrolės visoje Donbaso teritorijoje. Pagal šį scenarijų Kyjivo kontroliuojami Ukrainos miestai neturėtų būti perduoti Rusijos pusei.

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Derybos Abu Dabyje

Antradienį, po devynių mėnesių pertraukos, Ukraina ir Rusija atnaujino tiesiogines derybas proceso, kurį koordinuoja JAV, aktyviai dalyvaujant Donaldui Trumpui, rėmuose.

Oficialių asmenų susitikimas įvyko Abu Dabyje, tarpininkaujant Jaredui Kushneriui, JAV prezidento žentui, ir Steve‘ui Witkoffui, kuris taip pat veikia kaip atstovas taikos derybų klausimais.

Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina nėra pasirengusi atiduoti Rusijai tos Donbaso dalies, kurios Rusijos kariai negali okupuoti, mainais už susitarimą su Rusija.

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Z1000
Z1000
2026-11-11 07:58
Kariaujam iki paskutinio kokolo kokį dar gali būti pasiulimai tik iki paskutinio želė derzi kardan
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