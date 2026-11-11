Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko dar 2 580 karių

Be to, Rusijos kariuomenė neteko 12 468 tankų (+3), 25 706 šarvuotųjų kovos mašinų (+10), 52 231 artilerijos sistemos (+73), 2 266 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 756 oro gynybos sistemų (+2), 452 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 122 antžeminių robotizuotų sistemų (+5), 604 910 dronų (+1 559), 5 196 sparnuotųjų raketų, 35 laivų, 2 povandeninių laivų, 173 526 automobilių ir degalų cisternų (+513) bei 4 894 specialiosios technikos vienetų (+2).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
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