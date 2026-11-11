Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko dar 2 580 karių

2026-11-11 08:52 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 08:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bendri Rusijos koviniai nuostoliai nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 11 d. pasiekė apie 1 614 180 karių, įskaitant 2 580 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Vladimiras Putinas, karas Ukrainoje (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (23)

Bendri Rusijos koviniai nuostoliai nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 11 d. pasiekė apie 1 614 180 karių, įskaitant 2 580 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

REKLAMA
1

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, Rusijos kariuomenė neteko 12 468 tankų (+3), 25 706 šarvuotųjų kovos mašinų (+10), 52 231 artilerijos sistemos (+73), 2 266 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 756 oro gynybos sistemų (+2), 452 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 122 antžeminių robotizuotų sistemų (+5), 604 910 dronų (+1 559), 5 196 sparnuotųjų raketų, 35 laivų, 2 povandeninių laivų, 173 526 automobilių ir degalų cisternų (+513) bei 4 894 specialiosios technikos vienetų (+2).

Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kardinalus pokytis: Zelenskis pirmą sykį prabilo apie saugumo garantijas agresorei EPA
„The Telegraph“: Ukraina atmetė naują JAV pasiūlymą (10)
Volodymyras Zelenskis (Telegram)
Zelenskis atskleidė, dėl ko jau pavyko susitarti Abu Dabyje
Volodymyras Zelenskis (nuotr. EPA-ELTA) (nuotr. EPA-ELTA)
Karas Ukrainoje. „Jie rimtai tuo tiki“: Zelenskis atskleidė, ką Rusija kalbėjo per derybas Abu Dabyje (25)
Trišalis Ukrainos, JAV ir Rusijos susitikimas Abu Dabyje (nuotr. Telegram)
Šiandienos pokalbiai Abu Dabyje – baigti: truko beveik 5 valandas (5)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų