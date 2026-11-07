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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

5 svarbiausios priežastys, už ką rinkimuose buvo nubaustas Trumpas

2026-11-07 16:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-07 16:00
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Demokratai atėmė iš respublikonų abejus Kongreso rūmus ir iškovojo pergales Senato rinkimuose Teksase, Kanzase bei Pietų Karolinoje, kur nebuvo laimėję kelis dešimtmečius. Rinkėjų apklausos, analitikų įžvalgos ir pačių respublikonų reakcijos leidžia suprasti, kas įvyko ir kokios bus šių pokyčių pasekmės, rašoma „The Bell“.

Respublikonų rinkėjas EPA
GALERIJA (7)

Demokratai atėmė iš respublikonų abejus Kongreso rūmus ir iškovojo pergales Senato rinkimuose Teksase, Kanzase bei Pietų Karolinoje, kur nebuvo laimėję kelis dešimtmečius. Rinkėjų apklausos, analitikų įžvalgos ir pačių respublikonų reakcijos leidžia suprasti, kas įvyko ir kokios bus šių pokyčių pasekmės, rašoma „The Bell“.

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Trumpo koaliciją išardė išaugusios kainos

Prieš dvejus metus Donaldas Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus, nes rinkėjai dėl infliacijos kaltino Joe Bideną. Dabar jie tokiu pat būdu nubaudė patį D. Trumpą. Gyventojų, kurių biudžetui kenkia infliacija, dalis nuo 2024 metų beveik nepasikeitė, tačiau daugiau nei 60 proc. rinkėjų aukštas kainas dabar tiesiogiai sieja su D. Trumpo vykdoma politika. Tarp grupių, kurios atsisuko prieš respublikonus:

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • Jaunimas iki 30 metų palaikė demokratus santykiu 72 proc. prieš 25 proc. (prieš dvejus metus D. Trumpas šioje grupėje nusileido tik 5 procentiniais punktais);
  • Lotynų amerikiečiai atidavė demokratams 62 proc. balsų, o respublikonams – 35 proc. (2024 metais už D. Trumpą balsavo 46 proc. šios grupės atstovų);
  • Vyrai pasidalijo po lygiai, nors 2022 metais respublikonai tarp jų užtikrintai pirmavo;
  • Nepriklausomi rinkėjai demokratus pasirinko dviženkle persvara.

Didelės meilės Demokratų partijai rinkėjai nedemonstruoja – nepalankiai ją vertina 53 proc. piliečių. Tačiau tie, kurie nepalankiai vertina abejas partijas (apie 15 proc. rinkėjų), šįkart užtikrintai balsavo už demokratus. Demokratai laimėjo akcentuodami ekonomines temas, ką pripažįsta ir jų priešininkai. Konservatyvus radijo laidų vedėjas Buckas Sextonas pažymėjo, kad demokratai, kalbantys apie sveikatos apsaugą, būstą ir kainas, respublikonams kelia rimtą grėsmę ir pripažino, kad „pasiilgo tų demokratų, kurie, kaip anksčiau, kalba apie Rusijos įtaką“.

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Trumpas pats pažeidė pagrindinį savo pažadą

D. Trumpas į valdžią grįžo žadėdamas sumažinti infliaciją ir nepradėti naujų karų. Tačiau 2025 metų muitų tarifai padidino importo kainas, o vasario mėnesį prasidėjęs karas su Iranu kilstelėjo kuro kainas. Benzino ir dyzelino kainos rūpi 87 proc. rinkėjų, o karą klaidingu sprendimu laiko 63 proc. gyventojų.

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JAV verslo instituto (AEI) ekonominių tyrimų direktorius Michaelas Strainas teigė: „Vietoj to, kad rūpintųsi gyvenimo įperkamumu, prezidentas pradėjo prekybos karą, kuris pakėlė kainas. O vėliau pradėjo tyčiotis iš rinkėjų rūpesčių.“

D. Trumpas pats pavertė šiuos rinkimus referendumu dėl pačio savęs. Likus dviem dienoms iki balsavimo Ajovoje jis pareiškė: „Įsivaizduokite, kad aš esu biuletenyje, nes iš esmės taip ir yra.“

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Net 43 proc. rinkėjų balsavo siekdami išreikšti protestą prieš D. Trumpą. Jo darbą teigiamai vertina tik 38 proc. gyventojų – tai prasčiausias einančio pareigas prezidento reitingas rinkimų dieną per beveik 20 metų. Po pralaimėjimo D. Trumpas iškart pareiškė, kad tai nėra jo nesėkmė, nes jo paties „biuletenyje nebuvo“.

Dirbtinis intelektas tapo politinės kovos ašimi

Net 57 proc. rinkėjų mano, kad dirbtinis intelektas (DI) atneš daugiau žalos visuomenei nei naudos, o 76 proc. nepalaiko duomenų centrų statybos šalia savo namų. Naujieji Teksaso, Ohajo ir Džordžijos gubernatoriai iš Demokratų partijos žadėjo įvesti moratoriumą arba pauzę tokioms statyboms. Vien Teksasui tenka beveik 30 proc. duomenų centrų pajėgumų, turėjusių pradėti veikti JAV 2028 metais.

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Pasipriešinimas DI bumui nėra vien tik demokratų darbotvarkės dalis. Populiarus konservatyvus tinklalaidžių kūrėjas Mattas Walshas priekaištavo D. Trumpui, kad į amerikiečių baimę prarasti darbą dėl DI šis atsakė pasiūlymu sugalvoti DI kitą pavadinimą.

Nesutarimai respublikonų gretose

Pralaimėjimą patyrė ir visi D. Trumpo iškelti kandidatai į Senatą, kuriuos jis rėmė nepaisydamas vietos respublikonų nuomonės. Prieškarinis MAGA sparnas kaltina D. Trumpą išdavus savo šūkius. M. Walshas pareiškė, kad „MAGA prekės ženklas mirė, bet principas „Amerika pirmiausia“ gyvuoja“. Buvusi viena ištikimiausių D. Trumpo rėmėjų kongrese Marjorie Taylor Greene pagrindine išdavyste pavadino tai, kad prezidentas padarė tai, ką žadėjo nedaryti – parėmė elitą, užsienio vyriausybes ir pradėjo karą.

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Tradiciniai respublikonai mano, kad problema gilesnė. Konservatyvus radijo laidų vedėjas Erickas Ericksonas rašė, kad partija, kuri 2020 m. melavo sau, jog iš jos buvo pavogti rinkimai, dabar meluoja sau, kad pralaimėjo tik dėl benzino ir karo.

Pats D. Trumpas kaltę verčia žiniasklaidai, o Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad rinkėjai pasigailės savo pasirinkimo, „kai atpigs benzinas ir bus sureguliuotas konfliktas su Iranu“.

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Užsienio politikos posūkis

Demokratai negalės įveikti prezidento veto, tačiau perims tyrimų valdymą ir paskyrimų kontrolę. Tarifai, karas ir migracijos politika lieka prezidento rankose, tačiau D. Trumpas reaguoja jau dabar:

  • rinkimų dieną jis paskelbė, kad JAV nutrauks 4 mlrd. dolerių (apie 3,7 mlrd. eurų) metinę karinę pagalbą Izraeliui;
  • pareiškė, kad neplanuoja skubių smūgių Iranui ir pažadėjo, jog po rinkimų energijos ištekliai staigiai atpigs.

Vyriausiasis Irano derybininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas teigė: „Amerikiečiai pasakė NE KARUI, ir mes palaikome šią žinią.“

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D. Trumpui pigi nafta dabar tampa pagrindiniu politiniu uždaviniu, prie kurio bus taikoma užsienio politika. Tačiau analitikai įspėja: jei demokratai nepajėgs sumažinti kainų, po dvejų metų jų laukia toks pat triuškinamas pralaimėjimas.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV rinkimai

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