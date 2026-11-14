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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvą pasiekė naujas karinis pastiprinimas iš JAV

2026-11-14 08:59 / šaltinis: BNS
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2026-11-14 08:59
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Lietuvos kariuomenę pasiekė dar du JAV gamybos UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparniai, šeštadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

JAV vėliava (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (16)

Lietuvos kariuomenę pasiekė dar du JAV gamybos UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparniai, šeštadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

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Pasak KAM, sraigtasparniai reikšmingai sustiprins kariuomenės pajėgumus ir sudarys geresnes sąlygas vykdyti tiek karines, tiek taikos meto užduotis.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos gynyba: ginkluotė, poligonai ir kariai

„JAV yra strateginė Lietuvos sąjungininkė, ir „Black Hawk“ projektas tai rodo konkrečiai – JAV Vyriausybė šiam įsigijimui skyrė 30 mln. JAV dolerių paramą, o mūsų pilotai rengiami Jungtinėse Valstijose. Sraigtasparniai stiprina mūsų kariuomenės sąveiką su JAV ir kitais NATO sąjungininkais, naudojančiais tą pačią techniką, todėl kartu galime veikti greičiau ir sklandžiau“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

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UH-60 šeimos sraigtasparnius naudoja daugelio valstybių, tarp jų Danijos, Latvijos, Lenkijos ir Švedijos, ginkluotosios pajėgos.

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Sraigtasparnių funkcija

„Black Hawk“ daugiafunkciai sraigtasparniai gali vykdyti užduotis visą parą ir bet kokiomis oro sąlygomis.

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KAM teigimu, sraigtasparniai suteiks Lietuvos kariuomenei daugiau galimybių vykdyti karinį rengimą, greitai perdislokuoti nedidelius karinius vienetus, teikti paramą iš oro ir atlikti medicininę evakuaciją.

Jie taip pat bus pasitelkiami vykdant paieškos ir gelbėjimo užduotis, pergabenant transplantacijai reikalingus donorų organus bei gesinant gaisrus.

Lietuva keturis UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparnius įsigijo pagal 2020 metais pasirašytą sutartį su JAV Vyriausybe.

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Įsigijimo paketas apima ne tik sraigtasparnius, bet ir papildomą įrangą, atsargines dalis, mokymų, remonto bei logistinį paketą. Įgyvendinant projektą nuspręsta skirti papildomų lėšų įsigyjant naujesnės kartos įrangą.

Šiam įsigijimui Lietuva iš viso skyrė apie 232 mln. JAV dolerių, o JAV Vyriausybė – 30 mln. JAV dolerių finansinę paramą.

Kaip rašė BNS, pirmieji du UH-60M „Black Hawk“ Lietuvos kariuomenę pasiekė pernai spalį, netrukus Karinės oro pajėgos atliko pirmąjį bandomąjį skrydį. 

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