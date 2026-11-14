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TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – garsūs Lietuvos broliai: ar atpažįstate?

2026-11-14 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 12:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje buvo įamžintas žinomi Lietuvos broliai.

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje buvo įamžintas žinomi Lietuvos broliai.

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Ar atpažįstate, kas jie?

Laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ – antradieniais, 20 val. per TV3!

Praeities kadre – garsūs broliai

Kaip vėliau paaiškėjo, nuotraukoje įamžinti garsus šalies krepšininkai broliai Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai.

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Primename, kad neseniai broliai šventė savo gimtadienį. Lapkričio 1-ąją jiems sukako 47-eri.

Kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt D. Lavrinovičius yra pasakojęs, kad nė neprisimena, kada paskutinį kartą gimtadienio proga yra įteikęs broliui Kšištofui dovaną. 

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„Net nežinau, kodėl taip yra, bet vienas kitam nedovanojame dovanų. Žinoma, yra buvę momentų, kai šventėme atskirai, tuomet kažkokiomis smulkmenomis apsikeisdavome. Bet mes to neakcentuojame, mums svarbiau yra susitikti ir smagiai praleisti laiką. Net kai profesionaliai žaidėme krepšinį skirtingose komandose, per gimtadienius labiausiai norėdavome ne dovanų, o susitikti, palinkėti sveikatos, apsikabinti“, – tikino jis. 

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Tiesa, kartą abu broliai sulaukė tokios savo sutuoktinių dovanos, kad su šypsena ją prisimena tai iki šiol. 

„Kartais vaikai nupiešia ką nors ar nuperka kokią smulkmeną iš sutaupytų pinigėlių. Nesu didelis staigmenų mėgėjas, labiau mėgstu dovanoti kitiems. Bet kartą mus su broliu labai nustebino žmonos, tai buvo per 33-ąjį gimtadienį. Net neplanavome švęsti, bet jos patyliukais mus apgavo, išsivedė neva vakarieniauti, o kai atvažiavome, mus pasitiko visas būrys artimiausių draugų ir giminių“, – anksčiau pasakojo D. Lavrinovičius.

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Nors aukščiausi pasaulyje dvyniai dažniausiai vienas apie kitą kalba itin gražiai, D. Lavrinovičius neslepia, kad už uždarų durų pasitaiko ir pykčių. Tačiau brolių kivirčai, pasak pašnekovo, niekuomet neišsivysto į rimtesnius konfliktus.  

„Mes taip pat esame skirtingi, turime savo nuomones, gal kažkiek ir kitokius tikslus. Tačiau daugiausiai esame nekalbėję tris su puse minutės, ne ilgiau. Aš apskritai gyvenime vadovaujuosi tuo, kad kuo ilgiau būsi supykęs ir nekalbėsi, tuo sunkiau bus susitaikyti. Tad jei matau, kad įvyko konfliktas, reikia kuo greičiau ateiti, atsiprašyti ar užmegzti pokalbį. Nuo to visiems būna lengviau – ir pats nesigrauši, ir santykių nesugadinsi“, – įsitikinęs D. Lavrinovičius. 

 

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