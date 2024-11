Netikėta žmonų staigmena pribloškė brolius Lavrinovičius: išvydę nepatikėjo

Nors šiemet broliams Lavrinovičiams sukanka 45-eri, į mažąjį jubiliejų jie numoja ranka – sako, kad nėra čia ko sureikšminti, tad ir didelės šventės kelti nežada. Tiesa, susibūrimas su artimaisiais – būtina ir pagrindinė judviejų gimtadienių dalis.

„Jei sulauksime 50-imt, galbūt kažką rimtesnio sugalvosime, o šiais metais nesame nusiteikę išskirtinai švęsti. Mūsų gimtadieniai atrodo taip, kaip ir turbūt daugelio žmonių – svarbiausia yra susitikti, pavalgyti, pabendrauti ir gerai praleisti laiką. Kartais būna daugiau žmonių, kartais susiburiame tik pačių artimiausiųjų rate. Tad ir šiemet bus eilinis gimtadienis su tėvais ir šeimos nariais“, – planais dalijosi D. Lavrinovičius.

Darjušas Lavrinovičius prisiminė didžiulę žmonos staigmeną

Kalbėdamas su naujienų portalu tv3.lt, Darjušas atskleidė įdomų faktą – jis nė neprisimena, kada paskutinį kartą gimtadienio proga yra įteikęs broliui Kšištofui dovaną.

„Net nežinau, kodėl taip yra, bet vienas kitam nedovanojame dovanų. Žinoma, yra buvę momentų, kai šventėme atskirai, tuomet kažkokiomis smulkmenomis apsikeisdavome. Bet mes to neakcentuojame, mums svarbiau yra susitikti ir smagiai praleisti laiką. Net kai profesionaliai žaidėme krepšinį skirtingose komandose, per gimtadienius labiausiai norėdavome ne dovanų, o susitikti, palinkėti sveikatos, apsikabinti“, – tikino jis.

Tačiau dovanomis Darjušą tikrai palepina žmona Edita ir trys judviejų vaikai. O kartą abu broliai sulaukė tokios sutuoktinių dovanos, kad su šypsena prisimena tai iki šiol.

„Kartais vaikai nupiešia ką nors ar nuperka kokią smulkmeną iš sutaupytų pinigėlių. Nesu didelis staigmenų mėgėjas, labiau mėgstu dovanoti kitiems. Bet kartą mus su broliu labai nustebino žmonos, tai buvo per 33-ąjį gimtadienį. Net neplanavome švęsti, bet jos patyliukais mus apgavo, išsivedė neva vakarieniauti, o kai atvažiavome, mus pasitiko visas būrys artimiausių draugų ir giminių“, – prisiminė buvęs krepšininkas.

Atskleidė, ar pykstasi su broliu

Nors aukščiausi pasaulyje dvyniai dažniausiai vienas apie kitą kalba itin gražiai, D. Lavrinovičius neslepia, kad už uždarų durų pasitaiko ir pykčių. Tačiau brolių kivirčai, pasak pašnekovo, niekuomet neišsivysto į rimtesnius konfliktus.

„Mes taip pat esame skirtingi, turime savo nuomones, gal kažkiek ir kitokius tikslus. Tačiau daugiausiai esame nekalbėję tris su puse minutės, ne ilgiau. Aš apskritai gyvenime vadovaujuosi tuo, kad kuo ilgiau būsi supykęs ir nekalbėsi, tuo sunkiau bus susitaikyti. Tad jei matau, kad įvyko konfliktas, reikia kuo greičiau ateiti, atsiprašyti ar užmegzti pokalbį. Nuo to visiems būna lengviau – ir pats nesigrauši, ir santykių nesugadinsi“, – įsitikinęs D. Lavrinovičius.

Pasidomėjus, kokie jam pačiam asmeniškai buvo šie metai, Darjušas patikino, kad gyvenimas jį kasmet lepina vis labiau. Tiesa, kalbėdamas apie tai, D. Lavrinovičius minėjo tik labai žemiškus dalykus.

„Per pastaruosius 20 metų nė negalėčiau išskirti, kad kažkurie metai buvo blogesni. Visi jie geri! Be abejo, pasitaiko smulkių problemų, bet kol tai nesusiję su sveikata, visa kita yra nereikšminga ir išsprendžiama. Be to, iššūkiai gyvenimui suteikia spalvų“, – šyptelėjo pašnekovas.

Trokšta tik kelių dalykų

Darjušo ir žmonos Editos gyvenime šiemet buvo permainų – vyriausiasis sūnus Titas išvyko mokytis už Atlanto. Pasak D. Lavrinovičiaus, tai, kad namuose dar gali džiaugtis kitais dviem vaikais, šiandien yra didžiausias jo kasdienybės džiaugsmas.

„Tikrai džiugu, kad vaikai dar nepaliko savo lizdo, o aš galiu su jais leisti laiką. Džiaugiuosi ir tuo, kad šeimos narių sveikata puiki, nereikia lakstyti pas daktarus, tad galime gyventi visavertį gyvenimą. Manau, kad to ir pakanka“, – kalbėjo D. Lavrinovičius.

Pokalbiui pasisukus apie svajones, Darjušas užsiminė, kad gyvenime nebrėžia sau tikslų, o tiesiog stengiasi būti geru tėčiu, vyru, broliu, draugu, sūnumi. Vyras sako turintis viską, apie ką būtų galima pasvajoti, tad vieninteliai jo norai – vaikų laimė ir ramesnis gyvenimas ateityje.

„Ne visada pavyksta, bet stengiuosi, kad artimieji manimi nenusiviltų ir būtų laimingi. Man svarbiausia, kad vaikai rastų savo gyvenimo kelią, o mes su žmona senatvėje galėtume ramiai prie židinio gurkšnoti vynelį, rasti laiko tokiems malonumas. Esu laimingas, net nežinau, apie ką daugiau galėčiau pasvajoti“, – džiaugėsi sukaktuvininkas.

O ko Darjušas gimtadienio proga norėtų palinkėti savo broliui Kšištofui?

„Svarbiausia, kad žmona mylėtų, vaikai klausytų, būtų sveikas ir brolio nepamirštų“, – nusijuokė D. Lavrinovičius.