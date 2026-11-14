Pamatę, kaip anksčiau atrodė verslininkė Nora Lapinskienė, apstulbo: „Kokie...“

Įrašas sulaukė komplimentų lavinos, o pati verslininkė prabilo apie amžių gaubIančius stereotipus.
Pamatę apstulbo
Savo Facebook paskyroje prie kadro N. Lapinskienė rašė:
„Na, tai dabar atspėkit, kas čia? Prieš 30 metų...
Tuomet su drauge kalbėjom, kad trisdešimties reiks nusikirpti plaukus, nes nepadoru tokiam amžiuj būt ilgais. Už poros metų būsiu penkiasdešimtmetė, o plaukai vis dar ilgi.
Bet.. gal galėtų tas laikas bėgt lėčiau?“
Netrukus po nuotrauka pasipylė ir komentarai. Žmonės negailėjo gražių žodžių žinomai moteriai ir rašė:
- „Visada tobula!“
- „Gražuolė.“
- „Vau, kokia graži.“
- „Kokie nuostabūs plaukai!“
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