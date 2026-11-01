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TV3 naujienos > Gyvenimas > Mada ir grožis

Ši aktorė laikoma gražiausia visame pasaulyje: pamatykite, kaip ji atrodo

2026-11-01 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuo Anne Hathaway iki Demi Moore ir Sofios Vergaros. Žurnalas „People“ kasmet renka gražiausią pasaulio moterį, tačiau pačios žvaigždės tikina, kad tikrasis grožis slypi ne išvaizdoje, o pasitikėjime savimi, autentiškume ir gebėjime priimti bėgantį laiką.

Užsisukusi moteris (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (17)

Nuo Anne Hathaway iki Demi Moore ir Sofios Vergaros. Žurnalas „People“ kasmet renka gražiausią pasaulio moterį, tačiau pačios žvaigždės tikina, kad tikrasis grožis slypi ne išvaizdoje, o pasitikėjime savimi, autentiškume ir gebėjime priimti bėgantį laiką.

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Pateikiame jums gražiausiomis tituluojamas aktores per pastaruosius penkerius metus, rašoma people.com.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aktorė Anne Hathaway

1. Anne Hathaway (2026)

2026 metų „People“ gražiausia pasaulio moterimi paskelbta aktorė Anne Hathaway. Tuo metu ji išgyveno itin užimtą karjeros etapą, vienu metu pristatydama filmus „Ir velnias dėvi Prada 2“ ir „Motina Marija“, o ateityje jos laukia dar keli projektai.

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Nepaisant intensyvaus darbo tempo, aktorė žurnalo, ant kurio viršelio puikavosi, fotosesijos metu buvo atsipalaidavusi ir žaisminga.

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Per savo karjerą A. Hathaway tapo stiliaus ir elegancijos simboliu, o jos vaidmenys filmuose „Princesės dienoraštis“, „Ir velnias dėvi Prada“ bei „Tamsos riteris. Legenda atgimsta“ pavertė ją viena ryškiausių Holivudo žvaigždžių.

Kalbėdama apie grožį ji pabrėžė, kad jai svarbiausia tiesa ir autentiškumas. Pasak aktorės, grožis gali savyje turėti netobulumo, jei tik jame yra tikrumo. A. Hathaway taip pat juokavo, kad senėjimas jos negąsdina, o kur kas labiau erzina prastas apšvietimas.

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