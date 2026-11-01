Ši aktorė laikoma gražiausia visame pasaulyje: pamatykite, kaip ji atrodo

Pateikiame jums gražiausiomis tituluojamas aktores per pastaruosius penkerius metus, rašoma people.com.
1. Anne Hathaway (2026)
2026 metų „People“ gražiausia pasaulio moterimi paskelbta aktorė Anne Hathaway. Tuo metu ji išgyveno itin užimtą karjeros etapą, vienu metu pristatydama filmus „Ir velnias dėvi Prada 2“ ir „Motina Marija“, o ateityje jos laukia dar keli projektai.
Nepaisant intensyvaus darbo tempo, aktorė žurnalo, ant kurio viršelio puikavosi, fotosesijos metu buvo atsipalaidavusi ir žaisminga.
Per savo karjerą A. Hathaway tapo stiliaus ir elegancijos simboliu, o jos vaidmenys filmuose „Princesės dienoraštis“, „Ir velnias dėvi Prada“ bei „Tamsos riteris. Legenda atgimsta“ pavertė ją viena ryškiausių Holivudo žvaigždžių.
Kalbėdama apie grožį ji pabrėžė, kad jai svarbiausia tiesa ir autentiškumas. Pasak aktorės, grožis gali savyje turėti netobulumo, jei tik jame yra tikrumo. A. Hathaway taip pat juokavo, kad senėjimas jos negąsdina, o kur kas labiau erzina prastas apšvietimas.
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