Žinomą aktorę sukrėtė netikėta žinia: paaiškėjo, kad 5 metus gyveno su klaidinga diagnoze

54-erių aktorė apie tai prabilo naujausiame tinklalaidės „MeSsy“ epizode, kurį veda kartu su kolege Jamie-Lynn Sigler. Pasak Christinos, gydytojui pranešus, kad ji neserga išsėtine skleroze, emocijų sulaikyti nepavyko.
„Sveikiname, jūs nesergate išsėtine skleroze“, – tokius gydytojo žodžius ji prisiminė pokalbyje.
Tačiau aktorė prisipažino, kad ši žinia jai nebuvo vien džiugi.
„Tai gali skambėti kaip puiki naujiena, bet man atrodo, kad grįžau į pradinį tašką“, – ašarodama sakė C. Applegate.
Sveikatos problemos niekur nedingo
Aktorė paaiškino, kad aplinkiniai džiaugėsi išgirdę apie klaidingą diagnozę, tačiau jos pačios savijauta nepagerėjo. Priešingai, kai kurie simptomai, pasak jos, net sustiprėjo.
„Negali būti taip, kad tau nustatoma klaidinga diagnozė ir staiga pasijunti geriau. Aš nepasveikau. Jei ką, kai kuriais aspektais jaučiuosi dar blogiau“, – tinklalaidėje pasakojo ji.
C. Applegate teigė, kad dabar jai vėl tenka ieškoti atsakymų ir aiškintis, kas sukelia sveikatos sutrikimus.
„Vėl esu pradiniame taške ir nežinau, kas su manimi vyksta“, – prisipažino aktorė.
Ji pasakojo patirianti silpnumą, skausmą, nuovargį ir sunkumų vaikščiodama. Vienas pirmųjų simptomų, kuriuos ji pastebėjo, buvo kojų pirštų tirpimas, vėliau išplitęs į kojas.
Aktorė taip pat sakė, kad jai skauda atsistojus, o nuovargis toks stiprus, jog ji daug laiko praleidžia miegodama.
„Anksčiau turėjau paaiškinimą, kodėl kiekviena mano diena tokia sunki. O dabar jo nebeturiu. Tai labai trikdo ir glumina“, – atviravo ji.
Gydytojai aiškinsis, kas sukėlė simptomus
Tinklalaidėje dalyvavusi neurologė Marwa Kaisey paaiškino, kad išsėtinės sklerozės diagnozė kartais nustatoma klaidingai. Šiai ligai nėra vieno konkretaus tyrimo, kuris visais atvejais galėtų patvirtinti diagnozę, o jos simptomai gali pasireikšti ir sergant kitomis ligomis.
Neurologė taip pat papasakojo apie tyrimą, kuriame buvo vertinami žmonės, kuriems neseniai diagnozuota išsėtinė sklerozė. Tyrimo duomenimis, beveik vienam iš penkių šių pacientų liga iš tiesų nebuvo nustatyta teisingai.
C. Applegate teigė, kad jai reikės pradėti naują sveikatos būklės ištyrimą ir kreiptis į specialistus, nors kol kas net nežino, kokios konkrečios priežasties ieškoti.
Aktorė pripažino ir jaučianti, tarsi būtų nuvylusi kitus, nes kartu su J. L. Sigler tapo gerai žinomomis moterimis, viešai pasakojančiomis apie gyvenimą sergant išsėtine skleroze. Tačiau kolegė ją patikino, kad Christina nieko neapgavo ir nėra dėl ko kaltinti savęs.
C. Applegate apie išsėtinės sklerozės diagnozę viešai paskelbė 2021 metų rugpjūtį. Nuo tada ji ne kartą pasakojo apie savo sveikatos sunkumus tinklalaidėje ir kituose interviu.