Seniai matyta Sofio Gelašvili pasirodė viešumoje: pozavo ypatingame renginyje

Vilniuje duris atvėrė nauja mamos ir dukros – masažo meistrės Robertos Marcišauskienės ir plaukų stilistės Birutės Stasiūnienės – įkurta grožio ir kūno puoselėjimo erdvė, subūrusi gausią palaikytojų bendruomenę. Jaukaus ir emocingo vakaro metu pristatyta ne tik studijos koncepcija, bet ir paliestos itin aktualios sveikatos ir grožio temos, į kurias mielai įsitraukė ir žinomos damos – nuomonės formuotojos Simona Starkutė, Laura Bagdžiūnaitė, Sofio Gelašvili, vizažo meistrė Laura Lebrikaitė.
Pradėdama šventinį renginį viena šio vakaro šeimininkių R. Marcišauskienė neslėpė dėkingumo savo mamai, kuri visada buvo didžiausia jos palaikytoja ir varomoji jėga: „Ačiū, kad visada buvai šalia, nenustojai drąsinti. Naujoji erdvė – visiškai apie mane, nes būtent čia jaučiausi savimi.“
Vėliau žodį tarusi jos mama B. Stasiūnienė neslėpė jaudulio ir pasididžiavimo dukra, už draugystę dėkojo ir susirinkusiems: „Jaučiuosi palaiminta turėdama tokią dukrą, todėl tikiu mūsų šeimyniniu tandemu. Roberta mane visą laiką skatina tobulėti, siekti, nesustoti… Kol širdyje – jūra energijos ir vandenynai entuziazmo – tikiu, viskas judės tik pirmyn. Būkite laimingi ir sveiki!“
Šventinį vakarą praturtino ir profesionalios medicininės įžvalgos. R. Marcišauskienė svečiams pristatė bičiulį, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoją Dalių Klimą. Plastikos chirurgas pabrėžė, kad Robertos profesionaliai atliekami limfodrenažiniai masažai ir radijo dažnio procedūros yra plastinės chirurgijos dalis, padedanti pasiekti maksimalių rezultatų ir užtikrinti sklandų gijimą.
„Mano kasdienybė – kūno kontūravimo operacijos. Nors riebalų nusiurbimo metu atliekami maži dūriai, vidinių audinių plotai visgi pažeidžiami dideli – dėl to sutrinka limfinė sistema. Po tokių intervencijų limfodrenažas yra tiesiog privalomas. Limfodrenažinis masažas mažina tinimus, skysčių kaupimąsi, gerina kraujotaką. O saugiai, sertifikuotais aparatais, atliekamos radijo dažnio procedūros efektyviai stangrina odą“, – mintimis dalijosi į studiją „Peak Beauty“ atvykęs chirurgas D. Klimas.
Kviestinių svečių laukė ir praktiniai atradimai. Renginio dalyviai turėjo galimybę atlikti profesionalią odos bei plaukų būklės diagnostiką ir sulaukti individualių priežiūros patarimų. Siekiant palaikyti gerą savijautą susirinkusieji vaišinosi specialiai šiam vakarui paruoštais sveikuoliškais proteino kokteiliais, o estetikos gerbėjos vienos pirmųjų galėjo iš arti apžiūrėti ir pasimatuoti naujausią prabangių plaukų aksesuarų kolekciją.