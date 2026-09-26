Stilistė atskleidė, ko vyresnėms nei 40 metų moterims geriau vengti: „Laikomas nebeskoningu...“

Naujienų portalui tv3.lt apie tai pasakoja stilistė Marija Palaikytė, pabrėždama, kad viena didžiausių problemų kalbant apie moterų išvaizdą Lietuvoje yra būtent amžiaus stigma.
Amžius neturėtų diktuoti, kaip rengtis
Pasak stilistės M. Palaikytės, kalbant apie brandesnio amžiaus moterų stilių pirmiausia reikėtų atsisakyti pačios minties, kad sulaukus tam tikro amžiaus atsiranda sąrašas drabužių, kurių moteris nebegali dėvėti.
„Amžiaus stigma Lietuvoje yra viena didžiausių problemų, persekiojančių moteris kasdienybėje. Tai yra būtent apie tai, ką moteris turi dėvėti, kaip ji turi atrodyti, koks turi būti jos asmeninis gyvenimas, su kuo ji turi gyventi, ką ji turi būti nuveikusi ir taip toliau“, – sako ji.
Stilistės teigimu, visuomenė moterims vis dar daro didelį spaudimą dėl amžiaus. Nors daug kalbama apie grožio standartus ar lieknumo kultą, jos manymu, ne mažiau svarbi problema yra tai, kad moterims nuolat primenama, kaip jos turėtų atrodyti sulaukusios tam tikro amžiaus.
Mados ekspertė tikina, kad šiandien būtų sunku nubrėžti aiškią ribą, ką turėtų dėvėti 40, 50 ar 60 metų moteris. Anot jos, žmonės skiriasi savo charakteriu, gyvenimo būdu, pomėgiais ir požiūriu į save, todėl drabužiai taip pat neturėtų būti pasirenkami vien pagal skaičių pase.
„Žmonės yra laisvi savo gyvenimo būdą pritaikyti prie savo asmeninės brandos, vidinės laisvės“, – sako ji.
Anot jos, vien amžius nieko nepasako apie žmogaus stilių. Viena moteris gali būti jauna, tačiau rinktis itin konservatyvų įvaizdį, o kita, būdama brandesnė, gali būti visiškai laisva, drąsi ir nebijoti eksperimentuoti.
Todėl, jos manymu, svarbiausia ne ieškoti drabužių, kurių „negalima“ dėvėti sulaukus tam tikro amžiaus, o išmokti juos pasirinkti pagal save ir konkrečią situaciją.
Svarbiausia – laikas ir vieta
Stilistė M. Palaikytė atkreipia dėmesį ir į kitą svarbų dalyką – apranga turėtų atitikti progą. Tas pats drabužis gali puikiai tikti laisvalaikiui, tačiau būti visiškai netinkamas darbo aplinkoje ar oficialioje šventėje.
„Nėra vienos kažkokios taisyklės, kaip žmogus turi atrodyti. Reikia atrodyti laiku ir vietoje. Ir tai yra susiję žymiai labiau ne tiek tiesiogiai su žmogaus amžiumi, o su tuo, kad jis pats būtų sąmoningas tarp vidaus ir išorės ir teisingai pasirinktų savo sprendimus pagal situaciją“, – aiškina ji.
Pasak pašnekovės, darbo aplinkoje drabužis turėtų padėti žmogui atskleisti savo profesionalumą, o ne nuo jo nukreipti dėmesį.
„Drabužis turėtų būti įrankis, skatinantis susikaupti, susikoncentruoti profesiniams tikslams ir juos įgyvendinti maksimaliai sėkmingai. Drabužiai neturi blaškyti, jie turi padėti atskleisti mūsų vidines kompetencijas, žinias ir privalumus“, – sako M. Palaikytė.
Visai kitokia gali būti laisvalaikio apranga, kuri, anot jos, gali būti lengvesnė ir laisvesnė. Tuo metu šventėms galima rinktis puošnesnius drabužius.
„Tai blogiausia yra būti ne laiku ir ne vietoje. Lygiai taip pat nepasipuošti yra blogai, kaip ir persipuošti“, – teigia ji.
Ko vis dėlto geriau vengti?
Stilistė pabrėžia, kad sulaukus 40-ies ar vyresniame amžiuje nereikėtų atsisakyti konkrečių drabužių vien dėl skaičiaus pase. Vis dėlto ji išskiria kelis aspektus, į kuriuos renkantis aprangą verta atkreipti daugiau dėmesio.
Pasak jos, brandesniame amžiuje svarbu nepersistengti vaikantis jaunystės ir nepaversti aprangos priemone, kuria bandoma bet kokia kaina atrodyti jaunesnei.
„Kuo brandesnė yra asmenybė, tuo svarbiau išvengti vulgarumo. Branda turi atnešti patrauklumą, kuris atsiranda iš patirties, užgyventos charizmos, asmenybės žavesio“, – sako pašnekovė.
Ji pabrėžia, kad būtent perteklinis apsinuoginimas ar desperatiškas jaunystės vaikymasis gali atrodyti neskoningai.
„Perteklinis apsinuoginimas, perteklinis dramatiškas jaunystės vaikymasis yra laikomas tiesiog nebeskoningu. Reikia džiaugtis savo gyvenimo laikotarpiu ir mokėti pabrėžti gražiausias savybes“, – teigia mados ekspertė.
Madą reikėtų pritaikyti prie savo kūno
Dar viena svarbi taisyklė, anot pašnekovės, galioja nepriklausomai nuo amžiaus – madingų drabužių nereikėtų rinktis vien todėl, kad jie šiuo metu yra populiarūs.
„Visą laiką akcentuoju tai, kad mados pasirinkimus reikia taikyti prie savo individualaus kūno. Nekeisti savo kūno vardan mados, o madą pritaikyti prie savo kūno“, – sako ji.
Todėl, anot stilistės M. Palaikytės, parduotuvėje nereikėtų griebti visko, kas tą sezoną atsidūrė mados viršūnėje. Kur kas svarbiau atsirinkti tai, kas iš tiesų tinka konkrečiam žmogui.
„Visi žmonės yra mados vartotojai, bet tikrai ne visi geba ja naudotis. Tai čia turbūt yra pagrindinė žinutė“, – pabrėžia ekspertė.
Galiausiai, pasak jos, brandesnis amžius turėtų būti ne priežastis slėpti save ar atsisakyti mėgstamų drabužių, o galimybė dar geriau suprasti, kas žmogui tinka.
Svarbiausia ne skaičius pase, o gebėjimas pasirinkti aprangą, kuri atitinka žmogaus asmenybę, kūną, gyvenimo būdą ir konkrečią progą.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt