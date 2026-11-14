Gydytojas įvardijo amžiaus ribą, kai pastoti tampa labai sunku: „Nėra ko laukti“

Laidoje „Sveikatos DNR“ Baltijos Amerikos klinikos gydytojas akušeris-ginekologas Rolandas Žiobakas pasidalijo įžvalgomis apie tai, kaip amžius keičia porų galimybes susilaukti palikuonių. Anot jo, į kliniką ateinanti pora šiandien jau būna kirtusi 35 metų ribą, o tai tampa didžiuliu iššūkiu.
Jaunystė nėra amžina
R. Žiobakas sakė, kad išorinė sveikata ir gera savijauta dar nereiškia, jog reprodukcinė sistema veikia taip pat, kaip prieš dešimtmetį.
„Jeigu moterys planuotų pastoti, sakykime, iki 25 metų, tai greičiausiai vaisingumo specialistų visai nereikėtų – viskas vyktų savaime. Dėl to, kad kiaušialąstės yra jaunos, labai funkcionalios ir netgi gera kiaušialąstė gali koreguoti tam tikrus spermatozoidų defektus. Čia yra jaunystės privalumas. Bet kai moteris ateina jau po 35 metų, ji yra jauna, graži, viskas tvarkoje, bet tos ląstelės jau yra pasikeitusios“, – aiškino gydytojas.
Anot ginekologo, bėgant metams net ir pažangiausios medicinos technologijos ne visada galima susigrąžinti prarastą laiką.
„Kiaušialąstė praranda savo sugebėjimą apvaisinti spermatozoidą, koreguoti jo defektus ir suformuoti genetiškai, chromosomiškai normalų embrioną. Moteriai padėti pastoti nėra sunku, ji gali būti nėščia, bet jeigu ląstelės yra nepasikeitusios, tas nėštumas nesivystys. Tai mūsų pastangos bus tokios nevaisingos. Todėl amžius yra vienas iš labiausiai nepalankių dalykų“, – įspėjo R. Žiobakas.
Kada reikėtų susirūpinti?
Gydytojas pastebėjo, kad poroms dažnai trūksta žinių apie tai, kiek laiko reikėtų duoti natūraliam pastojimui ir kada jau vertėtų kreiptis į specialistus.
„Jeigu pora planuoja pastoti ir partneriams yra iki 35 metų, rekomendacija yra, kad bent metai turėtų praeiti. Aišku, su sąlyga, kad santykiai yra reguliarūs. O jeigu pora vyresnė, virš 35 metų, užtenka ir pusės metų – nėra ko laukti. Tačiau visi šie kriterijai galioja tik tada, jei gyvenamas įprastas lytinis gyvenimas – santykiai kas dvi tris dienas, nes moters galimybė pastoti mėnesio bėgyje yra labai mažas langas, kokios 5-6 dienos“, – kalbėjo R. Žiobakas.
Galutinis specialisto raginimas lieka aiškus – nors finansinis stabilumas ir karjeros siekiai yra svarbi šiuolaikinio gyvenimo dalis, atidėlioti šeimos pagausėjimo neribotam laikui tikrai nevertėtų, nes laikas šioje srityje – bene didžiausias poros konkurentas.
Daugiau patarimų šia tema sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
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