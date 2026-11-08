Translytis vyras pagimdė vaikelį: parodė, kaip atrodė jo kūnas prieš pat gimdymą

Virdžinijoje gyvenanti pora neslepia, kad tėvystė tapo vienu gražiausių jų gyvenimo etapų. Jie tikina, kad mažylis auga sveikas, yra laimingas ir apsuptas meilės, rašo ph.headtopics.com.
„Būti tėvais – geriausia, kas mums nutiko gyvenime“, – portalui „Newsweek“ pasakojo Chase'as ir Jamesas.
Dar paauglystėje suprato, kad nori gyventi kaip vyras
Chase'as savo lytine tapatybe pradėjo abejoti būdamas 14 metų. Gimęs moters kūne, iš pradžių jis svarstė, ar yra lesbietė, o gal tiesiog jaučiasi vyriškesnė nei kitos merginos. Tačiau po dvejų metų suprato, kad tai kur kas daugiau nei pomėgiai ar išvaizda.
„Jaučiausi kitoks. Galiausiai supratau, kad iš tikrųjų esu vyras“, – pasakojo jis.
Baigęs vidurinę mokyklą, jis pasidarė krūtinės operaciją, kad jo kūnas atitiktų vyrišką lytį.
Vyras džiaugėsi, kad šeima jį priėmė ir palaikė. Nors realiame gyvenime jam pavyko išvengti didesnių patyčių, internete teko susidurti su neigiamais komentarais. Pasak Chase'o, sunkumų kartais kildavo ir užmezgant santykius.
„Visada iš karto pasakau, kas esu. Dėl to anksčiau yra kilę problemų, nes ne visi žmonės tai priima“, – atviravo jis.
Tačiau jo partneris Jamesas tikino, kad jam svarbiausia ne Chase'o praeitis, o tai, koks žmogus jis yra.
„Man svarbiausia jo širdis. Jis yra žmogus, todėl leidžiu jam būti savimi“, – sakė vyras.
Nors vartojo hormonus, galėjo pastoti
Chase'as pasakojo visada svajojęs apie vaikus, tačiau niekada nemanė, kad pats galės išnešioti ir pagimdyti biologinį kūdikį.
Chase'as atskleidė, kad prieš pastodamas dėl asmeninių priežasčių kurį laiką buvo nutraukęs hormonų terapiją.
„Vartojant hormonus tikimybė pastoti sumažėja, tačiau ji visiškai neišnyksta. Prieš pastodamas kurį laiką nevartojau testosterono, todėl tai tikriausiai taip pat turėjo įtakos“, – pasakojo jis.
Visą nėštumą vyras hormonų terapijos nevartojo. Nors kai kuriems gali atrodyti, kad nėštumas translyčiam vyrui turėtų būti emociškai sudėtingas, Chase'as tikino, jog jo patirtis buvo graži.
„Nėštumas nebuvo toks baisus, kaip galbūt kas nors įsivaizduotų. Buvo nuostabu pačiam susilaukti savo vaiko“, – atviravo jis.
Jo partneris Jamesas taip pat nuo vaikystės svajojo tapti tėčiu.
„Visada norėjau turėti vaikų. Dar būdamas mažas padėdavau pusseserei prižiūrėti jos vaikus. Dabar mano svajonė išsipildė“, – džiaugėsi vyras.
Internete sulaukia ne tik palaikymo, bet ir kritikos
Pora susipažino 2025 metų rugsėjį. Gimus sūnui, jiedu nusprendė socialiniuose tinkluose pasidalyti savo šeimos istorija. Nors sulaukė daugybės palaikančių žinučių, netrūko ir kritikos. Kai kurie nepažįstami žmonės komentavo jų lytinę tapatybę ir abejojo, ar pora gali tinkamai auginti vaiką.
„Žmonės mūsų gebėjimą būti tėvais vertina pagal mūsų santykius. Jie rašo labai nemalonius dalykus“, – pasakojo jis.
Tačiau vyras tikino, kad svarbiausias jų dėmesys sutelktas į sūnų.
@jameessb Like isn’t it obvi 🤣👶🏽 #newdad #fyp #dadsoftiktok #gaydad #funny @👽Alexander👽 ♬ original sound - _justshidaa_
„Esame mylintys ir rūpestingi tėvai. Nuolat rūpinamės, kad mūsų mažyliui nieko netrūktų. Jis laimingas, pavalgęs, švarus, sveikas ir mylimas“, – sakė Jamesas.
Pora tikisi užauginti gerą, atsakingą ir kitus gerbiantį žmogų. Jie taip pat tikina, kad nepažįstamų žmonių komentarai jų neįskaudina ir nepakeičia pasitikėjimo savimi.
„Žmonės rašo, kad aš vis dar esu mergina. Tačiau man visiškai nerūpi, ką jie kalba internete. Už ekrano visi labai drąsūs“, – sakė Chase'as.
Jamesas pridūrė, kad į tokius pasisakymus jie dažniausiai žiūri su humoru.
„Mes juokiamės iš komentarų. Džiaugiuosi, kad abu turime storą odą. Man juokinga, kad žmonės apie mus sprendžia net nežinodami, kas iš tikrųjų esame“, – kalbėjo jis.