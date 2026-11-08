Svarbu vairuotojams – judrioje Vilniaus gatvėje dėl avarijos susidarė didelė spūstis

Pirminiais duomenimis, nukentėjo vienas žmogus, užtvertos dvi eismo juostos.
Likus vos viena eismo juosta [veikli], dirba policijos pajėgos, atvažiavo tyrėjai. Greičiausia bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, nes vienas žmogus išvežtas į ligoninę.
Per per avariją susidūrė BMW, Audi, Hyundai ir SAAB markių automobiliai. Pirminiais duomenimis labai sunkių sužalojimų išvengė nukentėjusysis. Kokios avarijos aplinkybės, kol kas neaišku.
Galimai prireiks techninės pagalbos sunkvežimio ir kurį laiką susidarys spūstis ties Kuršių gatve, važiuojant nuo Savanorių prospekto žiedo Tūkstantmečio gatve, Liepkalnio gatvės link.
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