Vaizdo kameros užfiksavo kraupų smūgį Panevėžyje: jaunas vairuotojas net pakilo į orą

Nors ekspertai nustatė, kad mopedas važiavo gerokai per greitai, pagrindine avarijos priežastimi teismas pripažino moters veiksmus. Tiesa, Panevėžio apylinkės teismas ją atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Avarija įvyko 2024 m. gegužės 25 d. apie 12.57 val. Smėlynės ir Marijonų gatvių sankryžoje. Kaltinamoji Irena (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) vairavo automobilį „Toyota“.
Degant žaliam šviesoforo signalui, moteris sankryžoje suko į kairę. Tuo metu priešpriešiais tiesiai važiavo Dovydo vairuojamas mopedas „Aprilia“.
Smūgis nubloškė vairuotoją
Ekspertai apskaičiavo, kad automobilis posūkio metu judėjo vidutiniu maždaug 32 km/val. greičiu. Mopedas prieš stabdymą lėkė apie 71 km/val., nors mieste leidžiama važiuoti ne greičiau kaip 50 km/val.
Irena mopedo nepraleido ir užkirto jam kelią. Mopedas trenkėsi į automobilio dešinįjį šoną ties priekiniu ratu.
Vaizdo kamerose užfiksuota, kaip po smūgio jaunuolis pakilo į orą, apsivertė ir nukrito ant važiuojamosios dalies. Nuo jo galvos nulėkė šalmas, nuo kojų – sportiniai bateliai, nukrito ir ant nugaros turėta kuprinė.
Dovydui lūžo abu žandikauliai, keli šonkauliai, kairysis alkūnkaulis ir keli veido kaulai. Sužalojimai komplikavosi kvėpavimo bei kraujotakos nepakankamumu, todėl jo būklė buvo pavojinga gyvybei.
Manė, kad žmogus žuvo
Kaltinamoji savo kaltę visiškai pripažino. Ji pasakojo su sūnumi važiavusi iš ligoninės, oras buvo geras, o eismas neintensyvus.
„Kitų transporto priemonių nepastebėjau, maniau, kad atlikti manevrą saugu. Pradėjusi sukti išgirdau smūgį, o veidrodėlyje pamačiau ant gatvės gulintį vaikiną“, – teisme aiškino Irena.
Moteris teigė taip susijaudinusi, kad net negalėjo išlipti iš automobilio. Ji paskambino vyrui ir pasakė mananti, kad per avariją galėjo žūti žmogus.
„Prasidėjo isterija, pradėjau verkti. Priėję žmonės pasakė, kad vaikinas gyvas“, – pasakojo vairuotoja.
Vėliau ji nuvyko į ligoninę pasidomėti nukentėjusiojo būkle, tačiau išgirdo tik tiek, kad jaunuolis gyvas, bet sunkiai sužalotas. Teisme moteris jo atsiprašė ir teigė dėl įvykio besigailinti.
Greitis turėjo įtakos
Dovydas pareigūnams tvirtino važiavęs maždaug 50–55 km/val. greičiu. Jis sakė matęs priešpriešiais artėjantį miniveną, tačiau automobilis staiga užkirto kelią, todėl sustabdyti nebespėjo.
Teismo ekspertizė parodė kitokį greitį. Nustatyta, kad mopedas iki stabdymo važiavo apie 71 km/val., o prieš pat smūgį – maždaug 58 km/val.
Ekspertų vertinimu, važiuodamas leistinu 50 km/val. greičiu jaunuolis tikriausiai būtų galėjęs išvengti susidūrimo. Vis dėlto pagrindine avarijos kilimo sąlyga pripažintas Irenos sprendimas sukant į kairę nepraleisti tiesiai važiavusio mopedo.
Perdavė vyro atsakomybei
Teismas įvertino, kad Irena anksčiau neteista ir nebausta, visiškai pripažino kaltę, nuoširdžiai gailėjosi ir sutiko būti perduota sutuoktinio atsakomybei. Jos vyras pripažintas tinkamu laiduotoju.
Moteris 2 metams perduota vyro laidavimui be užstato, o baudžiamoji byla nutraukta. Jai taip pat skirta per 6 mėnesius sumokėti 500 eurų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą ir atlyginti Dovydui 2780 eurų proceso išlaidų.
Nukentėjusiojo civilinio ieškinio procesas nutrauktas, nes draudimo bendrovė jo nurodytą žalą jau buvo atlyginusi.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
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