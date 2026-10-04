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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Grupės „Žemaitukai“ nario Lino Vaitkevičiaus ir jo žmonos Rūtos gyvenime – džiaugsmo kupinas įvykis

2026-10-04 14:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 14:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius kartu su žmona Rūta išgyvena džiaugsmo kupiną laikotarpį – pora laukia šeimos pagausėjimo.

Grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius kartu su žmona Rūta išgyvena džiaugsmo kupiną laikotarpį – pora laukia šeimos pagausėjimo.

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Šia žinia pora pasidalijo socialiniuose tinkluose.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Žemaitukas“ Linas Vaitkevičius su šeima

Stulbinanti žinia

Instagram“ Linas su Rūta paviešino nespalvotas nuotraukas, kuriose vyras švelniai liečia žmonos apvalėjantį pilvuką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėkingume“, – brūkštelėjo trumpai prie nuotraukos.

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A post shared by Rūta Vaitkevičė (@_rutavaitkevice)

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Linas ir Rūta tėvais tapo 2020 metais, kai jiems gimė pirmagimis sūnus Nojus Gintautas.

Primename, kad pora rugsėjo 13-ąją minėjo penktąsias vestuvių metines.

Linas ir Rūta amžiną meilę vienas kitam prisiekė prieš penkerius metus Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčioje.

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Primename, kad kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt L. Vaitkevičius atvirai papasakojo apie savo vestuves.

„Vestuvės buvo rugsėjo 13 d. Tą dieną lijo nuo pat ryto, atrodo, kad tai trukdo, bet tai yra absoliučiai mūsų oras, todėl šventę ir darėme rudenį.

Emocijų tą dieną – įvairiausių. Visi geri dalykai labai greitai praskrenda. Atsimenu, kad tą dieną labai jaudinomės, miegojome net atskirai. Žiauriai geri prisiminimai, tiek artimų žmonių susirinko tą dieną. Fantastiški prisiminimai ir norisi kartoti“, – pasakojo jis.

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Rūta Vaitkevičė ir Linas Vaitkevičius (nuotr. Teodoro Biliūno/BNS)

Tiesa, Linas neslėpė, kad jaudinosi ceremonijos dieną ir nerimavo dėl kiekvienos smulkmenos: „Aš dar užlipau ant Rūtelės suknelės, kai ėjome į bažnyčią. Buvo tokiu detalių, kai atrodo, kad apsikrauni save. Dabar atrodo, kad tikrai neapsikraučiau. Žmona lygiai taip pat mano.“

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