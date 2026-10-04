Grupės „Žemaitukai“ nario Lino Vaitkevičiaus ir jo žmonos Rūtos gyvenime – džiaugsmo kupinas įvykis

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Stulbinanti žinia
„Instagram“ Linas su Rūta paviešino nespalvotas nuotraukas, kuriose vyras švelniai liečia žmonos apvalėjantį pilvuką.
„Dėkingume“, – brūkštelėjo trumpai prie nuotraukos.
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Linas ir Rūta tėvais tapo 2020 metais, kai jiems gimė pirmagimis sūnus Nojus Gintautas.
Primename, kad pora rugsėjo 13-ąją minėjo penktąsias vestuvių metines.
Linas ir Rūta amžiną meilę vienas kitam prisiekė prieš penkerius metus Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčioje.
Primename, kad kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt L. Vaitkevičius atvirai papasakojo apie savo vestuves.
„Vestuvės buvo rugsėjo 13 d. Tą dieną lijo nuo pat ryto, atrodo, kad tai trukdo, bet tai yra absoliučiai mūsų oras, todėl šventę ir darėme rudenį.
Emocijų tą dieną – įvairiausių. Visi geri dalykai labai greitai praskrenda. Atsimenu, kad tą dieną labai jaudinomės, miegojome net atskirai. Žiauriai geri prisiminimai, tiek artimų žmonių susirinko tą dieną. Fantastiški prisiminimai ir norisi kartoti“, – pasakojo jis.
Tiesa, Linas neslėpė, kad jaudinosi ceremonijos dieną ir nerimavo dėl kiekvienos smulkmenos: „Aš dar užlipau ant Rūtelės suknelės, kai ėjome į bažnyčią. Buvo tokiu detalių, kai atrodo, kad apsikrauni save. Dabar atrodo, kad tikrai neapsikraučiau. Žmona lygiai taip pat mano.“
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