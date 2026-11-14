TV žvaigždės šeimoje – skaudi žinia: dukrai diagnozuotas vėžys

Lapkričio 12 dieną pasirodžiusio „Hulu“ realybės šou „Secret Lives of Mormon Wives: Orange County“ premjerinėje serijoje A. Ovard atvirai papasakojo apie dukters ligą ir tai, kaip netikėtai pasikeitė visos šeimos gyvenimas, rašė Unilad.
Skaudi dukros diagnozė
Kaip skelbia „E! News“, moteris prisiminė akimirką, kai sužinojo sukrečiančią diagnozę.
„Viskas įvyko taip netikėtai. Vieną dieną jai viskas buvo gerai, o kitą – jau nebe“, – pasakojo 30-metė.
A. Ovard su buvusiu vyru Parkeriu Ferrisu augina tris dukteris – septynerių Cove, penkerių Lolą ir dvejų Elle. Vis dėlto moteris neatskleidė, kuriai iš mergaičių diagnozuotas vėžys.
„Kai esi ligoninėje, galvoji, kad viskas tiesiog privalo būti gerai. Negali net įsivaizduoti, kad gydytojai iš tiesų pasakys, jog tavo vaikas serga vėžiu ir kad liga yra nepagydoma.
Jos gali nebelikti jau po mėnesio – mes nežinome. Taip gyvenu daugiau nei trejus metus, nuolat nežinodama, kas bus toliau“, – skaudžiais išgyvenimais dalijosi ji.
Daugiau informacijos apie dukters vėžio tipą ar taikomą gydymą A. Ovard neatskleidė.
Prabilo apie skyrybas su vyru
Realybės šou metu moteris taip pat atvirai papasakojo, kaip skaudi dukters diagnozė paveikė jos santykius su buvusiu vyru P. Ferrisu, su kuriuo išsiskyrė 2024 metais. Pasak A. Ovard, jų santuoka jau iki dukters ligos išgyveno rimtą krizę.
„Mūsų santuoka nė iš tolo nebuvo tokia tvirta, kad galėtų atlaikyti kažką panašaus. Mes nebūtume išsilaikę kartu net ir be viso šito“, – pripažino ji.
Moteris neslėpė, kad santykiai buvo itin sudėtingi, tačiau net ir išgyvendama asmeninę tragediją ji stengėsi palaikyti buvusį sutuoktinį.
„Mūsų santykiai buvo tiesiog labai toksiški ir sunkūs. Tačiau, nepaisant visko, jaučiu, kad vis tiek stengiausi juo rūpintis, nes žinau, kaip stipriai jis išgyvena“, – kalbėjo A. Ovard.
Vienoje laidos scenoje, porai dalyvaujant terapijos užsiėmime, moteris atskleidė, kad stengiasi uždirbti pakankamai pinigų, jog netekties atveju nė vienam iš jų nereikėtų rūpintis darbu.
„Tu žinai, kad aš visada tavimi pasirūpinsiu, nes visada taip dariau! Kai viskas sugrius ir bus labai sunku, nenoriu, kad tau reikėtų kuo nors rūpintis“, – buvusiam vyrui sakė ji.
Po beveik devynerių santuokos metų – skyrybos
A. Ovard ir P. Ferrisas buvo pora dar nuo mokyklos laikų Jutoje. Jiedu susituokė 2015 metų spalį, kai jai buvo 19, o jam – 20 metų.
Vis dėlto po beveik devynerių santuokos metų jų keliai išsiskyrė. 2024 metų balandžio 1 dieną A. Ovard pateikė prašymą skirtis. Tą pačią dieną ji viešai paskelbė apie trečiosios dukters Elle gimimą.
Tų pačių metų rugsėjį tinklalaidėje „Weekly Trash“ moteris atvirai prabilo apie savo požiūrį į santuoką ir galimybę dar kartą ištekėti.
„Nemanau, kad šiuo metu apskritai tikiu santuokos idėja. Jei sutikčiau žmogų ir jausčiau, kad jis yra tas vienintelis, galėčiau su juo palaikyti ilgalaikius santykius. Tačiau teisiškai susituokti daugiau niekada nenorėčiau. Išsiskirti tiesiog pernelyg sunku“, – tuomet sakė ji.
A. Ovard taip pat pridūrė, kad gyvenimas kupinas netikėtumų, kuriems ne visada įmanoma pasiruošti.
„Niekada nežinai, ką gyvenimas tau pateiks“, – kalbėjo realybės šou žvaigždė.
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